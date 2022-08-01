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Oyun Merakı Onu Yazılım Mühendisi Yaptı

Bilgisayarla küçük yaşta oyun oynarken tanışan Kemal Gökay Topal’ın bu merakı, kendisini önce bilgisayar mühendisi olmasını ardından yazılım mühendisliği ve son olarak da yazılım firması kurmasına giden yolu açtı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:56
Oyun Merakı Onu Yazılım Mühendisi Yaptı
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Adana’da dünyaya gelen Kemal Gökay Topal küçük yaşta bilgisayarla tanıştı. Teyzesinin yanında büyürken bilgisayarda oyun oynayan Topal’ın bu merakı ona geleceğinin de yolunu çizdi. Ortaokul ve liseyi Hatay’da tamamladıktan sonra Üniversitede tercihini Bilgisayar Mühendisliği üzerine yaptı. Bu bölümü kazanan Topal, 2012’de İstanbul’a geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Faruk Serhat Tunç

HER ÖGRENCİ GİBİ ZORLUK ÇEKTİ

Ailelerinden uzakta okuyan birçok öğrenci gibi o da maddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle okurken aynı zamanda lojistik sektöründe çalışmaya başladı ancak öğrenimini hiç aksatmadı. Henüz öğrenciyken okul projelerinde yer almaya başlayan Topal, kamu kurumlarının açtığı proje yarışmalarına katıldı ve çalışmalarıyla dikkat çekti. 2017’de Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Topal, bir yıl sonra e-ticaret yazılımları üzerine çalışarak başladı. Türkiye’nin önde gelen firmalarının e-ticaret yazılım projelerinde yer aldı.

DAHA ÇOK ÇALIŞIP TECRÜBE KAZANDI

Çalıştığı e ticaret alanında mesai kavramını asla düşünmeyen Kemal Gökay Topal, sektör hakkında daha çok bilgi öğrenerek tecrübelerini artırmaya çalıştı. Üç yıl e ticaret alanında yazılım mühendisliği yaptıktan sonra 2021’de finans teknolojileri alanına geçti ve burada da yine yazılım mühendisi olarak birçok projeyle imza attı.

BİLGİ DENEYİM= TİCARİ GİRİŞİM

Farklı sektörlerde yazılım mühendisi olarak çalışan ve burada edindiği bilgi deneyimleri kendi kafasındaki projelere aktarmak isteyen Topal, 2022 başlarında CommentingSoft Yazılım şirketini kurdu. Finans teknolojileri mobil uygulamaları ve kurumsal yazılımlar üzerine faaliyet gösteren CommentingSoft Yazılım şirketi yenilenebilir enerjiler ve enerji yazılımları üzerine proje geliştirmeye başladı.

DOĞA YOKSA İNSANOĞLU YOK

Günümüzde yaşanan enerji krizine dikkat çeken Kemal Gökay Topal, fosil atıkların yakın zamanda batı tarafından terk edileceğini hatırlatarak bunun yerine ikame enerji kaynaklarınınsa yenilebilir enerji olduğunu söyledi. Bu nedenle doğayı yok etmeden onun sunduğu nimetlerden faydalanmanın mümkün olacağını ifade eden Topal, biz de firma olarak daha temiz bir çevreyi gelecek nesillere bırakabilmek için yenilebilir enerji alanında yazılımlar geliştiriyoruz” dedi.

Kaynak. Dünya Haber Ajansı ( DHA)

Son Güncelleme: 01.08.2022 13:59
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