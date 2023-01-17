Öncü Teknoloji Haberleri Platformu

Geç Bunları web sitesi sektör içerisinde günlük tüm gelişmeleri yakından takip ederek güncel tüm Teknoloji haberleri bünyesinde toplanıyor.

Son teknoloji güncel haber platformu olarak 7 gün 24 saat aktif bir şekilde çalışma meydana geliyor. Böylece kullanıcılar için özel bir çalışma sürünerek herhangi bir haberin gözden kaçmasına izin verilmiyor. Profesyonel seviyede deneyime sahip olan çeşitli yazarlar ve yöneticiler ile birlikte oluşan ekip titiz teknoloji çalışmaları ile haber platformunun en üstleri taşıyor. Sorunsuz bir şekilde hazırlanan platform içerisinde asıl kategori teknoloji olsa da ek alt kategorilerde yerini alıyor. Bunlar ise diğer, mobil alemi ve oyun dünyası olarak sınıflandırılıyor. Özel olarak hazırlanan kategoriler içerisinde eğlenceli pek çok konuya yer verilirken aynı zamanda kişisel gelişim tarzı yazılar ile de kendinize dair izler yakalayabilirsiniz. Sahip olduğu zengin içerikleri ile birlikte bilgi verirken aynı zamanda keyifli bir zaman için ideal ortamı haline geliyor.

Teknoloji’nin Yeni Ailesine Katılın!

GeçBunları haber platformu sizleri bekliyor? Android ya da masaüstü platform üzerinden sizler de hızlı bir şekilde siteye giriş yapabilirsiniz. Platform sunduğu hizmetlere ek olarak isteyen okuyucuları için üye olma şansı da sunmakta. Üyelik işlemini gerçekleştirmek için ana sayfada yer alan profil kısmını tıklamanız yeterli. Platform hiçbir şekilde kullanıcılarından kişisel bilgi talebinde bulunmuyor. Bunun için sadece platform ile e-posta ve şifre bilginizi paylaşmanız yeterli. İşlem gerçekleştikten sonra kişiler e-posta ve şifrelerini kullanarak platform içerisinde giriş sağlayabiliyor ve yorum gibi imkanları kullanabiliyor.

Platform dahilinde sunulan pek çok özellik yer alıyor. Bunlardan birisi de site içerisinde yer alan ziyaretçileri için özel olarak oluşturduğu haber verme imkanı oluyor. Böylece yeni bir içerik geldiği taktirde kullanıcılara e-posta yolu ile bilgilendirme sağlanıyor. Akıllı cihazlarla uyumlu olarak tasarlanmış olan web sitesi aynı zamanda kolaylıkla giriş ve kullanım imkanı sağlıyor. Teknoloji kategorisi altında tanınan platform aynı zamanda diğer kategorilerinde de güncel bilgilere yer vererek yeni içerikleri ile kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Gecbunlari Yayın Yapılan Kategoriler

GeçBunları kategorileri genel olarak teknoloji ağırlıklı olsa da farklı kategoriler dahilinde de hizmet veriyor. Bu kategoriler haberler, mobil alemi ve oyunlar dünyası, teknoloji ve diğer olarak sınıflandırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak her kategori incelendiği takdirde kendi içerisinde de farklı kategorilere ayrılmış olarak kullanıcılara sunuluyor. Böylece siteyi ziyaret eden kişiler ilgilendiği kategoriye hızlı bir şekilde bulurken daha kolay bir kullanım şansı ile karşılaşıyor.

Teknoloji kategorisinde en çok takip edilen konulardan birisi ise teknolojinin alt kategorisi olan sosyal medya seçeneği oluyor. Zengin bir şekilde karşımıza çıkan bu kategori özellikle son zamanlarda teknoloji ile birlikte gelişme gösteren sosyal medyanın kullanımı konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Sosyal medya hesaplarına dair çeşitli detaylar da bilgiler sunulurken aynı zamanda kullanımına dair büyük ipuçları da site içerisinde yerini alıyor. Hatta içerikleri incelendiği takdirde sosyal medya hesaplarını dair bilinmeyen özellikler de kullanıcılar ile paylaşılmış durumda yer alıyor.

Daima Bağlantıda kalın!

Başarılı haber sitesi bu alanda tam anlamıyla hizmet sergilerken aynı zamanda kolay iletişim imkanı da sunuyor. Böylece siteyi ziyaret eden kişiler çeşitli öneri ve şikayetlerini iletme şansı elde ediyor. İletişim konusunda karşımıza bir form çıkar. Bu formda Ad, e posta ve telefon numarası gibi bilgiler talep edilir. Ardından ise karşımıza çıkan kutucuklar içerisinde iletişim nedenini işaretleyerek detaylı bir açıklama yapmanız gerekir. Ardından gönder tuşuna basılarak iletişim tamamlanmış olur.