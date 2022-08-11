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OKD Polimer Mühendislik Plastikleri

Endüstride, sanayide ve ev gibi yaşam alanlarımızın çoğunda polimerleri kullanırız. Bu polimer bazlı malzemeler her alanda ve her eşyada kullanılabilme özelliğine sahiptirler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 19:21
OKD Polimer Mühendislik Plastikleri
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Özellikle mühendislik çalışmalarında üstün özellikleri sebebiyle çoğunlukla polimer bazlı materyaller kullanılmaktadır. Endüstriyel alanda da özellikle OKD Polimer olarak birçok farklı polimer ve polimer türevini üreterek üretim ve ekonomi alanlarında katkıda bulunuyoruz. OKD Polimer olarak, polimer türevleri arasında en çok bilinen ve yararlanılan kestamit üretimini de yapan Türkiye’deki tescilli kestamit üretici olarak alanında uzman markamız ve çalışanlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Kestamit polimerinin satın alınması, teknik kullanım desteği ve işlenmesi ile ilgili bilgi işlemleri için firmamızın ilgili birimleri ile iletişime geçebilir, bilgi ve fiyat konusunda teklif alabilirsiniz. OKD Polimer şirketi kestamitin tescilli üreticisi olarak güvenilir bir hizmet vermektedir.

Kestamitin tescilli üreticisi olan OKD Polimer şirketimiz, üretimini sağladığı plastik polimer malzeme olan kestamit ile farklı üretim alanlarında mühendislik plastiği temininde bulunmaktadır. Bu malzeme ile plastik enjeksiyon veya kalıplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Özellikle kalıplama, model çıkarma gibi niş işlerde de son derece başarılı bir işleyiş gösterir. Birçok fiziksel şarta dayanıklı bir plastik olan kestamit, özellikle tasarım ve ürün uygulama alanlarına kolay entegre edilebilir bir profile sahiptir. OKD Polimer firması, uzman çalışanları ve araştırmalarıyla kestamit kullanım alanını sürekli araştırıp geliştirmenin yanı sıra Pazar alanını da genişletmeyi hedeflemektedir. Sizler de bu malzemeyi üretim hatlarınızda rahatlıkla kullanılabilir bir prosedüre dahil edebilirsiniz. Bu sayede polimer alternatif hammaddesi kullanımını büyük ölçüde arttırmanız mümkün olacaktır. Kestamit üretici diğer firmalara göre ithalat ve ihracat hacmimiz gün geçtikçe gelişim ve artış göstermektedir.

Kestamit polimer ana malzemesi kimyasal dayanımı, aşınması ve Türk standartlarına uyumu ile mühendislik çalışmalarınıza katabilir ve sizler de ürettiğiniz malzemelerin özelliklerini üstün özelliklere yükseltebilirsiniz. Yetkili ve tescilli kestamit satıcısı olan OKD Polimer, birçok bakanlık projesine de katkı sağlamaktadır. Kestamitin gün geçtikçe kullanım alanını arttıran araştırma faaliyetlerine katılarak üretime can vermektedir. Kestamit sektöründe üretici olan OKD Polimer, tescilli markasını en iyi şekilde yönetmektedir. Sizler de süreçlerden yararlanmak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Son derece uyumlu olan bu polimer çeşidi ile yüksek dayanımlı malzeme üretimi mümkündür. Üretimde bir numaralı marka olmayı amaçlayan OKD Polimer ile kestamit tüketimini ve alternatif kullanım alanlarınızı geliştirerek daha fazla satış pazarına ulaşabilirsiniz.

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