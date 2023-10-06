Mzv-Mef Yetgen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nda 2023 Yılı'nın İkinci Eğitim Dönemi Başladı

Türkiye’de ilk kez gençlerin 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlanarak ‘yetkin’ bireyler yetiştirme hedefiyle lise ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, 2023 yılının ikinci eğitim dönemine başladı. 2015 senesinden bu yana 9 binin üzerinde gencin hayatına dokunan programa gençler bu dönem de büyük ilgi gösterdi.

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (MEFTEK) Direktörü ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na Türkiye’nin hemen her şehrinden gençler katılım sağlıyor. Yurt dışından da katılımın olduğu programa, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 11 bin genç başvuru yaptı. Başvuru sürecinin ardından 1400 kişinin dahil edildiği programa 172 YetGen lideri de eşlik ediyor ve katılımcılara mentorluk yapıyor.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak hedefiyle 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanmaları için farkındalık yaratan ve önemli kazanımlar sağlayan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanıyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

YetGen’in Kurucusu ve MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (MEFTEK) Direktörü Prof. Dr. Erhan Erkut: “Pedagoji ve teknoloji yönünden gelişmiş ve etkileşimi öne çıkartan bir eğitim modeli tasarladık.”

Prof. Dr. Erhan Erkut, kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak isteyenlerin toplandığı yerin YetGen olduğunu belirterek “Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir kurum kurma amacıyla sürekli ve kalıcı bir öğrenme modeli kurguladık.” dedi. Prof. Dr. Erhan Erkut sözlerine şöyle devam etti; “Pedagoji ve teknoloji yönünden gelişmiş, etkileşimi ve bireyi odağına alan bir eğitim modeli tasarladık. 172 liderimiz; Türkiye’nin her ilinden hatta yurt dışından da katılımcılarımız var. Hedeflediğimiz büyük video envanterine sahip olmak için bu dönem de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.

12 haftalık programımızın birçok haftasını asenkron interaktif video içerikleriyle kurguladık. Bu sayede katılımcılar içerik naklini kendi kendilerine en verimli oldukları zamanda yapabilecek, senkron eğitim günlerinde ise pekiştirme amacıyla sorularını sorup takım çalışmalarıyla öğrenmeyi kalıcı hale getirecek. Bu yolda bize ilk günden beri desteğini esirgemeyen, gerçek bir vakıf üniversitesi olan ve öğrencilerine sunduğu birçok olanağı YetGenlilere de açarak öğrenme deneyimlerinin veriminin artmasına katkı sunan MEF Üniversitesi’ne, vizyonu ile her zaman yanımızda olan Mehmet Zorlu Vakfı'na ve bu dönem de destekçimiz olan ÇEİS’e çok teşekkür ederiz.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan: “2015 yılından bu yana Mehmet Zorlu Vakfı olarak paydaşı olduğumuz MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın yüzleri geleceğe dönük, bilim ve teknolojinin ışığında yürüyen, bir dünya insanı olarak kendine, topluma ve dünyaya değer katacak bir yeni neslin yetişmesi adına yarattığı etkiyi son derece değerli buluyoruz.”

“Zorlu Grubu olarak sürdürülebilir yaşamın en önemli koşulunun; dünya insanı olarak yetişmiş, gezegene ve topluma karşı sorumluluğu yüksek, duyarlı bireyler olduğuna inancımız doğrultusunda “nitelikli eğitim” odaklandığımız öncelikli alanların başında geliyor. 2015 yılından bu yana Mehmet Zorlu Vakfı olarak paydaşı olduğumuz MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın yüzleri geleceğe dönük, bilim ve teknolojinin ışığında yürüyen, bir dünya insanı olarak kendine, topluma ve dünyaya değer katacak bir yeni neslin yetişmesi adına yarattığı etkiyi son derece değerli buluyoruz.” dedi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)’in Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan: “YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Eğitim Programı’na ÇEİS olarak 3. kez destek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. YetGen ile iş birliğimizin daha uzun seneler sürmesini temenni ediyoruz.”

Bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyetimize vurgu yapan Dr. H. Serdar Şardan, Cumhuriyeti gençlere emanet eden Ulu Ö

nderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği vizyon çerçevesinde, Sendika olarak programa katılan geleceğin mühendisleri, doktorları, hukukçuları olacak genç arkadaşların bu kıymetli eğitim programına ellerinden geldiğince destek olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

“Gelişen ve değişen dünyamızda insana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğu inancıyla başladığımız bu iş birliğinin artarak devam edeceğine ve gençlerin bu eğitimlerden en yüksek faydayı sağlayarak programı tamamlayacağına inanıyorum.” dedi.

Katılımcıları bekleyen yetkinlikler

Program kapsamında; Kariyer Planlama, Sunum Teknikleri ve Takım Çalışması, Yazılı İçerik Hazırlama, Öz Gelişim ve Aktif Vatandaşlık, Afet Okuryazarlığı, İlk Yardım, Psikolojik İlk Yardım, Psikolojik Sağlamlık, Liderlik, Teknoloji Okuryazarlığı, 21. Yüzyıl Okuryazarlıkları, Algoritmik Düşünmeye Giriş, Excel ile Modelleme, Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon, Girişimcilik, GirişGen, İş Dünyasına Geçiş gibi başlıklar altındaki yetkinliklerin edinilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Senkron ve asenkron ders içeriklerinden ve lider buluşmalarından oluşan eğitim programında alanında yetkin birçok konuşmacı ağırlanıyor. Gençlerin yoğun ilgisini çeken eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve Yetkin Gençler Youtube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)