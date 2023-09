Murat Kader:Tekonoloji Toplumu Olacağız

Teknoloji ve yazılım şirketi PATH, kurulduğu günden bu yana iş ortaklarının ihtiyaçlarına uygun yazılım ve ürün geliştirme çözümleri sunuyor. Müşterilerine; pazarlarını büyütme, ürünlerini geliştirme, verimliliklerini artırma odaklı yol arkadaşlığı yapan PATH, ‘sürekli-nitelikli-inovasyon’ mottosuyla, sayısı 200’leri bulan dinamik ekibiyle en üst düzeydeki BT yeteneklerini bir araya getirmesi, T-Şekilli takımı ve güçlü referansları ile Türkiye’nin dijital ekonomisine ve yazılım ekosistemine güç katıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Semamur Akgün

SEKTÖRLERE “YÜKSEK TEKNOLOJİ ETKİSİ” SUNUYORUZ

PATH; kargo-lojistik, bahis, spor sektörleri için yazılım ve altyapılarının geliştirilmesi, yönetilmesi alanında faaliyet gösteriyor. Güzellik-bakım-kozmetik, tekstil, sağlık, hizmet, yeme-içme, otomotiv, elektronik, turizm, FMCG sektörleri için e-ticaret alanında çözüm üretiyor. “CTO As a Service” modelinde firmaların ihtiyaçlarına göre BT departmanlarının bir parçası olarak ya da kurum içi BT departmanları olacak şekilde konumlanarak kesintisiz hizmet sağlıyor. E-ticaret tarafında Türkiye’nin en büyük perakende işletmelerine “Dijital Satış Kanalları”, “Mağaza İçi Uygulama”, “Stok Yönetimi”, “Sipariş Yönetimi” gibi konularda omnichannel çözümler sunuyor. Bu tür özel yazılım geliştirmelerin yanı sıra; Shopify ve Akinon partnerliği ile de farklı sektörlerden birçok markanın ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDEN BİR TEKNOLOJİ REHBERİYİZ

PATH; teknoloji yol haritası geliştirilmesi ve yönetimi de dahil olmak üzere BT dış kaynak kullanımı ve destek hizmetleri, markaların iş hedefleri ile uyumlu olacak ve şirket içi kaynaklarını serbest bırakacak şekilde tasarlanıyor. Bu da PATH’i alanındaki en verimli, en sonuç odaklı seçenek haline getiriyor.

PATH’İN KURUCUSU MURAT KADER KİM?

1985 İstanbul-Beşiktaş doğumlu. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu. İki çocuk babası. Yazılım şirketi PATH’in kurucusu. Türkiye’nin daha nitelikli ve yoğun yazılım üretimini teşvik etme yoluyla global dijital ekonomideki payını artırma amaçlı kurulan Sosyal Teknoloji Enstitüsü’nün lideri. 6 yaş ve üzeri çocukların, gençlerin yazılımla buluşturulması için başlatılan 6 ÜSTÜ YAZILIM hareketinin öncüsü.

TURİZMCİLİKTEN YAZILIM DÜNYASINA SIRADIŞI BİR KARİYER YOLCULUĞU

Kader; turizmcilikten bilgisayar oyunlarına, bilgisayar montajından yazılım üretimine, IT ekiplerinin yönetiminden yazılım şirketi kurmaya, seri girişimcilikten yazılım ekosistemini büyütmeye dek renkli bir kariyer hikayesine sahip. Kader, bu renkli kariyer hikayesinin, kendisine çok yönlü bir esneklik ve zenginlik kazandırdığını söylüyor. Bu deneyimlerinin ve şu an aktif olarak içinde olduğu ekosistemin de etkisiyle, kendisini yazılım dünyasının orkestra şefi olarak tanımlıyor. Her sektörün, böyle taşıyıcı ve sürükleyici bir karaktere ihtiyacı olduğunu savunuyor ve Türkiye’nin yazılım ekosistemine liderlik etmeyi planlıyor.

CALL OF DUTY’DEN HTML’YE

Yazılımın kodlarında merak ve araştırma olduğunu söyleyen Kader, bilgisayar oyunlarına duyduğu merakın yazılım dünyasına bir kapı açtığını söylüyor. Oyunların farklı yazılım dillerine sahip olduğunu, bu dilleri birilerinin geliştirdiğini düşündükçe bambaşka bir evrene kapıların açıldığını belirtiyor. “Yazılım tarafına geçmek için ilk yaptığım şey HTML öğrenmek oldu. HTML’i de Geocities vasıtasıyla öğrendim. Bundan 20 sene önce Yahoo’nun bir kuruluşu olan Geocities diye bir site vardı. Bir browser aracılığıyla bir web sitesinin tasarımını yapmanızı sağlıyordu. Sürükle bırak yöntemi ile, tasarım nasıl yapılıyor, banner nasıl koyuluyor, kendi ismimi buraya koyduğumda arka tarafta, HTML’de ne yazıyor ilk bunları öğrendim. Geri kalanı çorap söküğü gibi geldi.”

YAZILIMA İNTERNET CAFEDE BAŞLADIM

“Yazılım dillerine, script dillerine girmeye başladım. Sistem kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Çünkü yazılımı bir platformda yazıyorsunuz. Bu platformun nasıl çalıştığını bilmeniz, uzun vadede size scalability (ölçeklenebilirlik) ve öğrenme anlamında çok şey katıyor. Bu, benim öğrenme hikayemin tamamını oluşturdu. Yazılıma internet cafede başladım diyebiliriz. Uzun zaman kurumsalda IT ekipleri yönettim. Rocket, Otto Group, Estore, Dmr, Microsoft gibi birçok şirkette yazılımcı rolünde ya da yazılımcı ekipleri yönettiğim rollerde bulundum. En son çalıştığım şirket Rocket’ti. Rocket’tan ayrıldığımda artık kendi işimi yapmak istedim ve PATH’i kurdum.”

22 YILDIR TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEYİM

İşin mutfağından gelmenin ve çekirdekten yetişmenin çok önemli olduğunu belirten Kader, “2002’den beri sektörün içindeyim. Hep IT ekipleri yönettim. İlk önce yazılımcı olarak başladım. Yazılım müdürü, yazılım direktörü ve CTO olarak yaklaşık 15 sene çalıştım. Otto Grup’ta 7 sene çalıştım. Grup bünyesinde; Limango, Ara Bulvar, Ogli vardı. Otto Grup’ta IT ekiplerini yönetiyordum. Depo şirketimiz, Lojistik şirketimiz, kargo şirketimiz, marketplace’imiz ve Private Shopping sitesi olarak Limango vardı. 7 kişi olarak başladık 600 kişiye kadar çıktık. Ondan da önce E-Store’da tecrübe edinme fırsatım oldu. Bunların yanı sıra; Microsoft’ta, DMR’de Portakal’da hep IT ekipleri ile beraber yazılımda çalıştım.” dedi.

PATH, 200 KİŞİLİK BİR YAZILIM ORDUSU

PATH, 2015 yılında kuruldu. Bugün artık 200 kişilik bir teknoloji üssü. Birçok farklı kurumsal şirketle çalışan PATH, kargo-lojistik sektörlerinden bahis sektörüne, e-ticaret sitelerinden, Türkiye’nin en büyük futbol markalarına kadar birçok marka ile çalışıyor. Türkiye’nin 3. Büyük bahis bayisinin alt yapısını sağlayan PATH, e-ticaret tarafında 50’yi aşkın e-ticaret sitenin de alt yapısını ve yazılımını gerçekleştiriyor. Birbirinden bağımsız ve farklı sektörlerde hizmet sunan PATH, müşterilerine yönelik ‘çözüm ortağı’ anlayışı ile tercih ediliyor.

TEKNOLOJİ TOPLUMU OLACAĞIZ

Kader, bu öngörüsüyle ilgili şu açıklamaları yapıyor; “Çünkü, dünya ticaretinin kesişim noktasındayız. Teknolojinin, iş dünyasındaki geleneksel anlayışları ve süreçleri yerle bir ettiği bir noktadayız. Genç bir toplumuz. Ekonomik zorluklara dirençli kuşaklarız. Teknolojiye eğilimli, teknoloji gerçeğinin farkında bir ülkeyiz. Tarım ve turizm gibi taşıyıcı sektörlerde gidecek daha çok yolumuz var.

Ancak, teknoloji her an yeni fırsatlar sunan bir dünya. Yazılımsa, teknolojinin ve tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası. Teknoloji, küresel rekabet avantajımızın kırılım noktası. Global çapta dijital ekonomideki payımızı artırmamız mümkün. Yazılım dünyasının, sektörlere sunduğu nimetler sonsuz. Esas mesele, Türkiye’nin yazılım üreten insan kaynağını büyütmek.”

SOSYAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İLE TÜM TEKNOLOJİ LİDERLERİNE AÇIK DAVET!

İlk adımları 10 yıl öncesine dayanan ve 2023 yılında kurulan Sosyal Teknoloji Enstitüsü’nün, ‘yazılım üretiminin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi yoluyla teknoloji okur yazarlığının artırılması’ vizyonuyla oluşturulduğuna vurgu yapan Kader, STE’nin çıkış noktasını şöyle tanımladı: “Sosyal Teknoloji Enstitüsü; yazılımın 6 yaş itibariyle eğitimin ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi misyonuyla kuruldu.

Bu amaçla öncelikle Yazılım Meslek Okullarının kurulmasını ve ortaokuldaki her bir çocuğun en az 1 yazılım dilini öğrenerek liseye başlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Yazılım üretimini, yeni dünya ekonomisinde, diğer tüm sektörlerin daha verimli çalışmasını sağlayan küresel bir fabrika olarak görüyoruz. Enstitümüz; eğitimden girişimcilik ekosistemine, kariyer yönetiminden iş dünyasına, devlet kurumlarından yerel dinamiklere uzanan bir teknoloji geliştirme hattı olma sorumluluğu taşıyor.

Bu misyonun ve sorumluluklarımızın altını doldurmak için 10 yıldır hazırlık yapıyoruz. Yazılım tabanlı başlattığımız ve büyüttüğümüz girişimlerimiz var. Ulusal ve küresel çapta dev şirketlere yazılım geliştirme hizmeti sunuyoruz. Sektör bağımsız her kurumun bir teknoloji departmanı olmazsa olmaz noktaya geldi. Yeni insan kaynağına, yeni ihtiyaçlara ve uygulamalara, yeni çözümlere ve ürünlere ve tabii ki dijital altyapıya ihtiyacın önemi her gün artıyor.

STI çatısı altında başlattığımız programlarla; eğitim-üretim-altyapı süreçlerine doğrudan katkı sunmayı planlıyoruz. Yazılım iş gücünü cazip kılma yoluyla yaygınlaştırma, teknoloji üretecek iş gücünü teşvik etme, teknoloji üretme yetkinliği yüksek bir topluluk oluşturma yoluyla Türkiye’nin dijital ekonomideki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yazılım dünyasını; mikro topluluklarla, yeni nesil sosyal beklentilerle, küresel statü arayışlarıyla, yerel dinamiklerle, geleneksel tutumlarla birleştirerek, cazibesi yüksek bir meslek haline getiriyoruz.

Böylece dijital yetkinliği yüksek insan kaynağını artıracağız. Yenilikçi dijitalleşme politikalarının üretilmesini destekleyeceğiz. Teknoloji merkezli girişimlerin çok yönlü desteklenmesini sağlayacağız. Biz, bunların her biri için başlattığımız bu kolektif gücün Türkiye ekonomisinin kaldıracı olacağına inanıyoruz.

Ve tüm bunların sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde gerçekleşmesi için de Türkiye’de fiber altyapının güçlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması amaçlı kolektif bilinci harekete geçiriyor, yüksek teknoloji seferberliğini başlatıyoruz. Seferberliğimizle, teknoloji üretimiyle ilgili regülasyonların hızlandırılmasını, merkezi ve yerel yönetimlerin dijital alt yapı çalışmalarına dahil olmalarını teşvik ediyoruz. Gelişmesi ve kalkınması stratejik öneme sahip şehirlerimizde, hızlı-pratik inşa edilebilir datacenterlar kuracağız. Teknoloji üretimi yüksek şehirlerimizi, ödüllendirecek ve küresel tanıtımlarına destek olacağız.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)