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Liseliler Teknofest'te Elektrikli Araçlarını Yarıştırıyor!

Geçtiğimiz yıllarda, pek çok araç ve takımın katıldığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, bu sene lise takımlarının da katılımıyla renklenecek. Teknofest 2021 kapsamında yapılacak olan yarışların 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul Park F1 pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede çalışmalarına başlayan takımlar büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 14:42
Liseliler Teknofest'te Elektrikli Araçlarını Yarıştırıyor!
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Yarışa katılacak takımlar arasında, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin Efficiency Challenge takımı “AAATLAS” da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech ile sponsorluk anlaşması imzalayan takım kaptanı 10. sınıf öğrencisi Ata Efe Karakaya, “Çıktığımız bu yolculuk umut dolu ve heyecan verici, bir o kadar da zor. Heyecanımızı, umudumuzu ve sevincimizi paylaşıyoruz. Karşımıza çıkan zorluklara karşı ise bir bütün olarak duruyoruz. İstanbul Park F1 pistine kadar ulaşacak olan maceramızın eğlenceli ve son ana kadar büyük bir heyecan içinde geçeceğini düşünüyorum. Bu yolculukta takım ruhumuz, okulumuzun, öğretmenlerimizin ve Cerebrum Tech'in takımımıza karşı sağlamış olduğu ilgi ve destek bize önemli bir motivasyon sağlıyor. Ancak en büyük motivasyonumuz arabamız piste çıktığında neler başardığımızı görecek olmamız” derken, takımı pistte temsil edecek araç pilotu 10. Sınıf öğrencisi, Ayşe Ece Kandemir ise, “Takım olarak arabamızı yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama tabii ki pistte sorumluluk bende olacak. Pist üstüne bile bu iş yine ekip işi. Sürekli iletişim halinde olmak ve birbirimizi anlamamız çok önemli. Kazansak da kaybetsek de her şeyi takım olarak yapmış olacağız. Tabii ki en verimli arabayı yapacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Ekip ruhumuz ve uyumumuz bize her şeyi başarabileceğimizi kanıtlar nitelikte. Ben bu konuda takımıma sonuna kadar güveniyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bu zorlu ve heyecanlı yolculukta takımın ana sponsoru olan Cerebrum Tech şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Öncelikle Teknofest’i gençlere ilham vermesi ve yeteneklerini keşfetmeyi sağlaması anlamında önemli bir fırsat olarak görüyor ve oldukça da başarılı buluyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda ülkemizde Teknofest gibi imza teknoloji etkinliklerinin sayısını artırabiliriz. Genç arkadaşlarımız böyle bir takım ile bize geldiklerinde, biz de en az onlar kadar heyecanlandık. Projelerine güveniyorlar, hal böyle olunca biz de onlara güveniyoruz. Biz Cerebrum Tech’i kurarken ‘gençlere ilham verebilen bir teknoloji şirketi’ olmayı kendimize şiar edindik. Çünkü, ülkemizdeki genç nüfusun toplam nüfusa oranı %15,6 ve bu oran ile 28 AB ülkesi arasında birinci sıradayız. Gençler bizler için çok önemli çünkü dijital dönüşümün içinde olan, teknolojiyi en iyi bilen onlar. İşte bundan dolayı ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda onların varlığı ve büyük teknoloji ekosistemimize dahil olmaları son derece önemli. Bu yüzden teknoloji yolculuklarında gençlerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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