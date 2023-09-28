Legrand Elektrik Bu Yıl Da İso 500 Listesinde

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman olan Legrand Grup’un, Legrand Türkiye Grubu bünyesindeki şirketlerinden Legrand Elektrik Sanayi A.Ş, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bu yıl da yer aldı.

2022 yılındaki net satışlar temel alınarak hazırlanan listede yer aldıkları için oldukça mutlu olduklarını belirten Legrand Türkiye Grubu Ülke Müdürü, CEO Levent Ilgın, “Bu yıl 58 sıra yükselerek büyük bir başarıya imza attık. Legrand Gebze fabrikamızda 2023 sonu itibarıyla 8 milyon euro değerinde bir yatırımı tamamlayarak ilave istihdam olanakları oluşturmaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırması sonuçlandı. Listede bu yıl da yer alan bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman olan Legrand Grup’un, Legrand Türkiye Grubu bünyesindeki şirketlerinden Legrand Elektrik Sanayi A.Ş, 58 sıra yükseldi. Legrand Türkiye Grubu Ülke Müdürü, CEO Levent Ilgın, “Legrand Gebze fabrikamızda 2023 sonu itibarıyla 8 milyon euro değerinde bir yatırım yaparak ilave istihdam olanakları oluşturmaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplam 2000’in Üzerinde Çalışanla Hizmet Veriyor

Bünyesinde Legrand, İnform, Estap ve Bticino markalarını barındıran Legrand Türkiye Grubu, Gebze’deki iki fabrika ve Ümraniye’deki Genel Müdürlük binasıyla birlikte 3 kampüse ek, bölge müdürlükleri ile toplamda 2.000’in üstünde çalışanıyla hizmet veriyor. 2022’de başlayan ve 2023’te tamamlanacak olan altyapı ve yeni üretim hatları yatırımlarıyla birlikte istihdamını %15’in üstünde artmayı hedefleyen Legrand Türkiye Grubu, geçtiğimiz yıl da yaklaşık %12’lik bir istihdam büyümesi ortaya koydu. Fransa’da CAC40’de yer alan Legrand Grup, 2022 yılında %19’un üzerinde büyümeyle satış cirosunu 8 milyar euronun üzerine çıkarmıştı.

İstanbul Times Haber Ajansı-Hüseyin Çetiner

“8 Milyon Euroluk Yeni Fabrika Yatırımlarımızla Büyümeye Devam Edeceğiz”

2022 yılındaki net satışlar temel alınarak hazırlanan listede grup markalarından Legrand Elektrik Sanayi A.Ş’nin 58 sıra birden yükselerek yer aldığı için oldukça mutlu olduklarını belirten Legrand Türkiye Grubu Ülke Müdürü, CEO Levent Ilgın, “Legrand Türkiye Grubu olarak 2016’dan bu yana ciddi bir büyüme ve gelişme içindeyiz. Türkiye pazarında birçok ürün grubunda lider konuma geldik ve gelmeye devam ediyoruz.

Büyümenin neticesi olarak mevcut üretim tesislerimizin yetersiz gelmeye başlayacağını hissedince Öncelikle 2019 yılında yaklaşık 6 milyon euroluk yatırımla, endüstri 4.0 yaklaşımına uygun üretim yapabilen İnform-Estap fabrika yatırımımızı hayata geçirdik ve yeni fabrikamıza taşındık. Legrand Gebze fabrikamızda iki yeni yatırımımız kapsamında, 2023 sonu itibarıyla 8 milyon euro değerinde bir yatırım yapmış olacağız. Yeni yatırımımız ilave istihdam olanaklarını da beraberinde getirecek.

Grup bünyesinde ilk olarak Türkiye’de üretilmeye başlayacak olan koruma ürün gruplarına yönelik yatırımımızın Legrand Grup’un 33 yıllık Türkiye yolculuğunda Türkiye’ye, bizlere ve pazara ne kadar güvendiğinin göstergesi olması nedeniyle anlamı oldukça büyük. Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşlarının listelendiği İSO 500’deki değerli konumumuzu çalışanlarımızın gayret ve emeklerinin bir göstergesi ."İfadelerinde bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)