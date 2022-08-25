Küçük Şirketler Tehdit Altında

Büyük şirketler için siber güvenlik her geçen yıl daha fazla önem kazansa da yapılan araştırmalar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için hala daha önem sıralamasında üstlerde yer almıyor. 19 yıldır Türkiye’de Sistem Entegrasyonu, Yönetilen Servisler, Veri Merkezi başlıklarında kurumsal müşterilerine uçtan uca iş çözümleri ve servisleri sunan teknolojik dönüşüm lideri şirketlerinden Telcoset'in Genel Müdürü Tarkan Özenci, siber güvenlik konusunu küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin en az büyük şirketler kadar önemsemeleri gerektiğini belirtti.

Pandemi sonrası enflasyonist ortamda küçük şirketler üretim maliyetini düşürmek, üretim ve hizmette kalite standartlarını yükseltmek amacıyla, satış, lojistik, satış sonrası hizmet gibi birçok operasyonunu dijitale aktardı. Dijitalleşme Türkiye sanayisi için bir iş kültürü olarak benimsenmiş durumda. Fakat dijital altyapının dönüşümü bu işin sadece başını oluşturuyor. Dolayısıyla tam anlamıyla dijital dönüşümün yaşanması için veri güvenliğinin sağlanması da bir o kadar önem taşıyor.

Sistemin düzgün işlemesi ve operasyonların öngörülebilirliğini arttırmak ve sağlıklı üretim planlaması için veri güvenliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren Telcoset Genel Müdürü Tarkan Özenci: “En önemli siber güvenlik raporu olarak kabul edilem Cisco Güvenlik Sonuçları Araştırması’nın sonuçlarına göre en çok küçük ve orta büyüklüklükteki şirketler saldırıya uğruyor. Bu saldırılar karşısında şirketlerin yeterince önlem almadığı anlaşılan araştırma sonuçlarına göre yapılan siber saldırıda geçmiş yıla oranla %13 artış yaşandı. Araştırmaya göre sadece küçük ve orta şirketlerin %5’i bu riskinin öneminin farkına varmış durumda. Yani siber saldırıların şirket karlılığına olan olumsuz etkisi konusunda daha bilinçlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin önünde epey yol bulunuyor. Siber güvenliğe gerekli yatırımı yapmayan küçük ve orta büyüklikteki şirketler, tahminlerinin ötesinde para ve itibar kaybı yaşayabiliyor.Buna karşılık siber güvenlik önlemlerine gösterilen hassasiyetin faaliyetlerinin sorunsuz olmasına etkisi büyük oluyor” dedi.

Hacker’ların gözü küçük şirketlerde

Siber güvenliğin küçük ve orta büyüklükteki şirketler için önemine vurgu yapan Telcoset Genel Müdürü Tarkan Özenci, siber saldırıların siber güvenliği sıkı tutan büyük ölçekli şirketlerden çok küçük ve orta ölçekli şirketlere yöneldiğini söyledi ve sözlerine “Yeni dünyada artık para değil veri konuşuyor. Veri madenciliği ve veriye ulaşan her türlü gücü elde ediyor. Bu nedenle güvenlik önlemleri zayıf olan sistemler hacker’lar için cazibe merkezi. Partnerimiz Cisco’nun araştırması da küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu saldırılar karşısında ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla saldırganların iştahını kabartıyor. Türkiye’deki şirketlerin sanayinin en ileri aşaması olan endüstri 4.0’a olan adaptasyonu bizim için umut verici ancak; Türk ekonomisinin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli şirketlerin tam anlamıyla bu süreçten faydalanması için atması gereken birçok adım var” diye vurguladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA