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Kidolog İkinci Satın Almasını Odtü'den Yaptı

Ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında hizmet veren Türkiye merkezli Kidolog, evcil hayvanlar ve sahipleri için gerçekleştirdiği yeni satın alması ile ailenin tüm bileşenlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 13:35
Kidolog İkinci Satın Almasını Odtü'den Yaptı
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2023’ün ilk aylarında aldığı yatırım ile birlikte değerini elliye katlayan Kidolog, Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki ilk unicorn’u olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Çocuklar için okumayı daha keyifli hale getirecek Readki’yi piyasaya süren Kidolog, bu kez dünyada bir ilke imza attı ve yapay zekayı uygulamaya entegre ederek, PatiWe’yi evcil hayvan sahiplerinin hizmetine sundu. ODTÜ’lü gençlerle birlikte geliştirdiği ve ‘Kidolog PatiWe’ ismini verdiği uygulama için harekete geçen Kidolog, dünyanın ilk süper uygulaması olan PatiWe sayesinde, hayvan bakımı konusunda da ailelere destek olmayı hedefliyor.

Kullanıcıların, evcil hayvanların bakımı hakkında merak ettiği her şeye anında ulaşabileceği uygulamaya yönelik bilgi veren Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız PatiWe, tıpkı diğer projelerimiz gibi, kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak geliştirildi. Bir ailenin tüm fertlerine yönelik ihtiyaçlara çözüm bulan yaklaşımımızın yeni uygulaması olan PatiWe, günlük telaşların arasında evcil dostlarımızın gereksinimlerini, kullanıcılara hatırlatırken, bakıcılar için de keyifli bir iş deneyimi sunuyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

ODTÜ’LÜ GENÇLERİN HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde satışa sunduğu uygulama ile ODTÜ’lü gençlerin hayalini gerçeğe dönüştüren Kidolog, dünyanın dört bir yanından birçok aileye de güven hizmeti sunmaya devam ediyor. 2024’te de ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni satın almaların yapılacağını belirten Eray Uğurelli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailemizin patili üyelerinin güvenliği ve sağlığı, çocuklarımızın güvenliği kadar önemli. PatiWe ile evcil hayvan sahipleri seyahatteyken ya da ofiste çalışırken, GPS takibi sayesinde anlık olarak minik dostlarının nerede ve nasıl olduğundan haberdar olabiliyor. Yüzde yüz güven anlayışıyla tasarlanan uygulama, bakıcıların uygulama kaydı esnasında ciddi bir sınırlama koyarken, anlık fotoğraflarla da sevimli dostlarınızın nasıl vakit geçirdiklerini, sahiplerinin görmesini sağlıyor.”

DÜNYADA BİR İLK!

Yapay zeka desteği ile birlikte dünyadaki ilk pet uygulaması olan PatiWe, veterinerlerden 7/24 online danışmanlık imkanı sağlıyor. Köpek eğitimini artık daha da kolaylaştıran uygulama sayesinde kullanıcılar, bu alanda profesyonel eğitimler de alabiliyor.

Ayrıca platform üzerinden gerekli belgeleriyle kayıt olduktan sonra köpek gezdiricisi olabilen herkes, hangi tür ve cins köpekleri tercih ettiği ile ilgili filtreleme yapma şansına da sahip olabiliyor. Yaşamımıza yeni patili dostlar kazandırarak aynı zamanda eğlenceli şekilde para kazanma imkanı sağlayan PatiWe, Android ve IOS işletim sistemli cihazlardan kolayca indirilebiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 13:53
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