banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.218,74
ALTIN
1.642,60
DOLAR
27,41
STERLİN
33,58
EURO
29,06
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı
Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı...
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu Bilgilendirdi
Son Dakika
İBB.Başkanı İmamoğlu AKOM’ Dan Kamuoyunu...
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla Geleceğe Odaklanıyor
Selin Düzgider Ödülün Verdiği Motivasyonla...

Kay-Yap Analiz Laboratuvarı: Bilimin Işığında Güvenliği Artırıyor

KAY-YAP Analiz Laboratuvarı, Türkiye'nin analiz laboratuvarları sahnesinde bir öncü olarak 12 yılı aşkın süredir üretici ve tüketici gruplara yurt içi ve yurt dışında analiz hizmetleri sunmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 15:15
Kay-Yap Analiz Laboratuvarı: Bilimin Işığında Güvenliği Artırıyor
banner171

Laboratuvar, her geçen yıl büyüyerek, sektöre parametre, cihaz ve uzmanlık ekleyerek hizmet yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Şimdi sizlere KAY-YAP'ın sunduğu hizmetleri ve bu hizmetlerin güvenliğimiz için neden kritik olduğunu ayrıntılı olarak sunuyoruz.

KAY-YAP, bilimsel analizlerde tarafsızlık ve bağımsızlığı ön planda tutar. Laboratuvarımızın temel ilkelerinden biri, verilen hizmetlerde gizliliği ve güvenilirliği sağlamaktır. Personel, ekipman ve metodolojik yeterlilik düzenli iç ve dış denetimlerle kontrol edilir. Ayrıca, laboratuvar ulusal ve uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine ve yeterlilik testlerine katılarak kalite standartlarını sürekli yükseltmektedir.

KAY-YAP Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir (TS/EN ISO 17025). Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden yetkilendirilmiş bir analiz merkezidir. Bu akreditasyonlar ve yetkilendirmeler, laboratuvarımızın kalitesini ve güvenilirliğini belgelemektedir.

Depremler, insanların ve yapıların güvenliği için büyük bir tehdittir. KAY-YAP Analiz Laboratuvarı, yapı laboratuvarı kapsamında taze beton ve karot analizleri, donatı çeliği analizi, agrega analizi, bims deneyleri, çimento analizi ve beton karma suyu analizi gibi testlerle hem üretilecek betonun kalitesini hem de yapıların deprem dayanıklılığını değerlendirir. Bu testler, gelecekteki depremlere karşı hazırlıklı olmamıza yardımcı olur.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Türkiye, doğal taşlar konusunda dünya genelinde önemli bir konuma sahiptir. KAY-YAP'ın doğal taş analizleri, bu değerli kaynakların kalitesini ve uygunluğunu inceler. Laboratuvarımız, Türk doğal taşlarının uluslararası pazarda rekabetçi olmalarını destekler.

KAY-YAP'ın çevre laboratuvarı, su ve atık su analizi, zemin suyu analizi, proses analizleri gibi hizmetler sunar. Bu analizler, çevre yönetiminin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlar. Çevresel etkileri kontrol altına alır ve insan sağlığını korumaya yönelik bilgiler verir.

KAY-YAP Analiz Laboratuvarı, endüstriyel üretimde, çevre yönetiminde ve araştırmalarda maden analizleri konusunda uzmandır. Modern cihazlarımız ve deneyimli ekibimiz, çeşitli minerallerin ve elementlerin bileşimini ve özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Son zamanlarda çiftçilerimizin yaşadığı ekonomik problemlerin başında sahte gübrelere ayırdıkları bütçe geliyor. Gübre sahteciliğini önlemek Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş KAY-YAP Analiz Laboratuvarı gibi analiz laboratuvarlarına numune gönderimi ile yapılan testlerde mümkün olabiliyor. Laboratuvar, gübrelerde üretici ve tüketici arasında doğruluğu teyit etmede kalkan görevi görüyor.

KAY-YAP Analiz Laboratuvarı, akılcı yönetim ve bilimsel bakış açısıyla gelecekte de güvenilir bir lider olarak hizmet vermektedir. Müşterilerine bilim ve teknolojiyi birleştirerek en iyi analiz hizmetini sunmayı taahhüt eder. Güvenli ve bilimsel çözümlerle geleceğe ışık tutar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapay zeka ve dijital ürünler insana dost mu, düşman mı?
Yapay zeka ve dijital ürünler insana dost mu, düşman mı?
‘Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’ ile tüm Türkiye’de
‘Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’ ile tüm Türkiye’de
Legrand Elektrik Bu Yıl Da İso 500 Listesinde
Legrand Elektrik Bu Yıl Da İso 500 Listesinde
TradFi şirketi darwinbit, yenilikçi ürünleriyle Avrupa’nın önde gelen blockchain fuarında ilk kez sahneye çıkıyor
TradFi şirketi darwinbit, yenilikçi ürünleriyle Avrupa’nın önde gelen blockchain fuarında ilk kez sahneye çıkıyor
Anker’in yeni nesil taşınabilir şarj cihazlarıyla yaşamın hızına yetişin
Anker’in yeni nesil taşınabilir şarj cihazlarıyla yaşamın hızına yetişin

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169