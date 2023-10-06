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Kariyer hayatında yeni trend entelektüel network

Liderlik danışmanlık hizmetleri firması Egon Zehnder'in kıdemli ortağı, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, "Eyvah CEO Doğuruyor" kitabının yazarı Murat Yeşildere, dünyada üniversite mezuniyet algısının farklılaştığını ve işe alımlarda yeni önceliğin diploma kadar son dönemlerde sıkça konuşulan entelektüel network’e yani entelektüel bir ağa-çevreye sahip olmanın öne çıkan bir kriter olduğunu söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 09:36
Kariyer hayatında yeni trend entelektüel network
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Üniversiteden mezun olan yüzbinlerin, istedikleri alanda, istedikleri ekonomik şartlarda ve istedikleri zamanda iş bulamamaları ise arz ile talep arasındaki uyumsuzluğun en büyük göstergesi olduğunu söyleyen Murat Yeşildere, “Türkiye’nin en büyük online kariyer platformunun öngörüsü, teknoloji alanında 400 binin üzerinde açık iş olduğu yönünde iken, son açıklanan verilere bakıldığında 2023 yılında teknoloji alanında eğitim verecek üniversitelerde lisans programlarına 15 bin civarında öğrenci alınacak. ‘Teknoloji alanında çalışmak için, o alanda üniversite lisans eğitimine ihtiyaç yok ki’ diyerek, tezimi çürütmek isteyenlere, aynı soru ile yanıt vereyim.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Pekiyi hangi alanlarda üniversite eğitimi almak şart? Tıp mı, hukuk mu, eczacılık ya da veterinerlik mi, mimarlık ya da mühendisliğin bazı alanları mı? Aslında birkaç alan dışında üniversitede ne okuduğunuzun da çok az önemi var. Son dönemlerde işe alımlarda da öne çıkan yeni nokta kişinin entelektüel networkünün olması. Bunun için de önemli olan entelektüel çevresini geliştirebilecekleri üniversitelerde eğitim almak.

Bu tanımı daha da açmak gerekirse müfredata dayalı öğrenimden insanların birbirinden öğrenmesine geçişin hızlandığını da söyleyebilirim. Başka bir deyişle, gençleri hem zorlayacak, hem meraklandıracak, hem öğrenme iştahını tetikleyecek insanlarla birlikte üniversitede öğrenim hızını üniversite eğitiminde kazanmasının önemi gittikçe artıyor” dedi.

Konunun bir de üniversitede verilen eğitimin kalitesi ya da iş hayatında uygulanabilirliği kısmı olduğunu belirten Yeşildere, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük işvereni olan şirketlerden birisinin insan kaynakları yöneticisi, 2021 ve 2022 yıllarında yönetici yetiştirme programına (MT) 20 aday istihdam etmek üzere verdikleri iş ilanına sırasıyla 1500 ve 3500 kişinin başvurduğunu söyledi.

Her iki yıl da istihdam edecek 10 aday bulamamışlar. Üniversitelerin ‘eğitip, yetiştirip, mezun ettiği’ ve işverenlere yolladığı genç mezunların iş hayatında gereksinim duyacakları temel becerilere dahi sahip olmaması verilen eğitimin hem müfredat olarak içeriğini hem de kalitesini de sorgulatıyor” dedi.

diplomasının tek başına artık yeterli olmadığının altını çizen Murat Yeşildere “Gençler üniversite eğitimi haricinde de kariyer kampanyasını güçlendirecek konuları öğrenmeli. Mesela kodlama ya da İspanyolca öğrenmeyi değerlendirebilirler. Üniversite seçimlerini yaparken, ‘ne okuyacağınızdan çok’, ‘nerede, kimlerle okuyacağına’ odaklanmalı. Müfredat değil, çevrelerindeki akademisyenler ve öğrenciler gelişimlerine katkıda bulunacaklardır.

Önemli olan öğrenilen bilgileri pratik icraata dönüştürecek tecrübeler (dönemsel çalışma, staj, proje görevleri, üniversite kulüpleri, sivil toplum örgütleri, vs.) ile pekiştirebilmek; sonrasında da doğru tekrarlar ile kazanılan doğru tecrübeleri yetkinliklere dönüştürebilmek olacaktır” diye konunun önemini vurguladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 16:38
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