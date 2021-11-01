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Isı Pay Ölçer Nedir? Nasıl Kullanılır?

Merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı alanlarda en sık yaşanan sorunlardan biri de sayaçların hatalı okunmasıdır. Bu durum kat sahipleri için bir hayli rahatsızlık verici bir boyut kazanabiliyor. Ciddi sorunlara a sebebiyet veren bu sorunu ortadan kaldırmak için ısı pay ölçer kullanılması gerekiyor. ısı pay ölçer merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı binalarda hangi dairenin ne oranda ısı enerjisi kullandığını belirlemeye yarayan ve radyatör üzerine monte edilerek kullanılan bir cihazdır. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 08:58
Isı Pay Ölçer Nedir? Nasıl Kullanılır?
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Söz konusu cihaz ölçümü radyatör üzerinden gerçekleştiriyor. Böylelikle binadaki tüm dairelerde ısı enerjisi kullanım oranları da belirlenmiş oluyor. Ancak bu kez yaşanan problem de sayaçların hatalı okunması riskidir. Bu nedenle daire sahiplerinden çeşitli itirazlar da gelebiliyor. İşte bu probleme en köklü çözümü getiren de uzaktan sayaç okuma sistemi oluyor. 

Uzaktan sayaç okuma sisteminin sayesinde sayaç tüketim değerinin uzaktan okunması mümkün olabiliyor. Üstelik anlık ve otomatik bir şekilde okuma işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise enerji tüketim değeri dikkate alınarak bir faturalandırma yapılıyor ve faturaların da dairede yaşayanlara bildirilmesi işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Tüm bu sürecin görevliler tarafından tek tek yapılması saatlerce ve hatta günlerce sürebilecek bir işlem iken bu yazılım sayesinde dakikalar içerisinde işlemlerin tamamlanması mümkün olabiliyor. 

Bu sistem ile sayaçların öncelikle online olarak entegrasyonunun yapılması gerekiyor. Entegre edilmesinin ardından sayaçların uzaktan okunmasının önündeki engel de kalkıyor. Okunan enerji tüketim miktarı ise tüketim değerlerine bağlı olarak paylaştırılıyor. Hemen ardından zaman kaybedilmeden bu bilginin daire sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor. Bu arada daire sahiplerine gerekli bilginin hem SMS hem de e-posta ile bildirilmesi söz konusu yazılım sayesinde mümkün olabiliyor. Daire sahipleri enerji gideri için ne kadar bütçe ayırmaları gerektiğini bu sayede öğrenmiş oluyor. 

Bu arada söz ettiğimiz sistemin Apsiyon tarafından geliştirildiği bilgisini de aktaralım. Bu nedenle verilerin saklanması konusunda da maksimum bir önlem alınmış durumda! Veriler bulut tabanlı sistem üzerine kaydediliyor. Aynı zamanda yedekleniyor ve bu sayede koruma altına da alınmış oluyor. Apsiyon internet sitesine uğramanız durumuna bu konuda çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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