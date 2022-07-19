banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.494,02
ALTIN
968,33
DOLAR
17,57
STERLİN
21,15
EURO
18,03
Ak Partiden 15 Yıldır Beklediğimiz Ziyaret Gerçekleşti
Son Dakika
Ak Partiden 15 Yıldır Beklediğimiz...
Instagram Kullanımında Dünya Altıncısıyız
Son Dakika
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de
İBB Wİ-Fİ İstanbul Senin'de

Instagram Kullanımında Dünya Altıncısıyız

2022 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında 6. sırada yer alarak ilk 10 içerisinde girerken, 52,15 milyon kişinin Instagram kullandığı kaydedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2022 Salı 13:43
Instagram Kullanımında Dünya Altıncısıyız
banner171

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında ilk 10’a girerken 52,15 milyon kişinin kullandığı kaydedildi. Listenin ilk sırasına yerleşen ülke ise 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti. Listede sadece 20 ülke yer alırken, son sıraya yerleşen 16,1 milyon ile Ukrayna oldu. 3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyonun üzerinde artış yaşandığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyada kullanıcı sayısı 2 milyarı aşkın olan Instagram ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi.Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl Instagram ile alakalı 358 bin 958 haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Medyaya yansıyan haber içerikleri analiz edildiğinde, dijital pazarlama sektöründeki yenilik ve gelişmeler, magazin basınının paylaşımları, yenilik ve güncellemeler en çok haber olan içerikler oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SONAR'ın Belediye Başkanları Memnuniyet Anketi
SONAR'ın Belediye Başkanları Memnuniyet Anketi
Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”
Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”
Web Dijital'e Bir Ödül Daha
Web Dijital'e Bir Ödül Daha
Telefon Karşılaştırma Sitelerini Neden Kullanmalıyız?
Telefon Karşılaştırma Sitelerini Neden Kullanmalıyız?
İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇
İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169