İnovatif Ürünler Ve Son Teknolojiler Möbilya İle Buluştu

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN TÜRKİYE’DE BİR İLK: BLUETOOTH SES SİSTEMLİ YEMEK MASASI

Yerli üreticiler tarafından geliştirilen kablosuz bağlantılı yemek masası Türkiye’de ilk ve tek patentli ürün olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Masanın içerisine yerleştirilen bluetooth aracılığı ile bir ses sistemi ve hoparlör gibi kullanılabiliyor. Yüzde yüz yerli olması ile de alıcıları tarafından merakla incelenen bu ürün üretim hacminin büyük bir kısmını oluşturuyor. Başta televizyon olmak üzere bluetooth özelliği olan her cihazla bağlanan, parlak zeminli yemek masası, yaklaşık bir saat şarj edildiğinde on saat boyunca kullanılabiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL EDİLEN ŞÖMİNELER

Fuarda aynı zamanda uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılıp, telefona indirilerek kullanılan şömine sistemleri de yer alıyor. Telefona indirilen uygulama ile kontrol edilip, gelişmiş güvenlik ve hassas sıcaklık ayarlama özelliğine sahip şömine sistemleri, aplikasyon sayesinde kullanıcılar tarafından kontrol edilebiliyor. Uygulama sayesinde şöminenin ısısı ve ateşin boyutu da ayarlanabiliyor. Aynı zamanda görsel olarak ateşin rengi de üzerinde bulunan kaplama sayesinde değiştirebiliyor ve ışık sistemi olarak da kullanılabiliyor.

HAFIZALI YASTIK İLK KEZ ANADOLU MOBİLYA FUARI’NDA

Fuarda, Avrupa ve Afrika, Orta Doğu'ya ihracatı gerçekleştirilen boyun ve baş bölgesinin şeklini alan süngerli hafızalı yastıklar yabancı alıcılar tarafından dikkatle inceleniyor. Tercih edilme nedenleri arasında insan vücudu ile aynı voltajla üretilmesi ve uyku arasında dönme fırsatını kolaylıkla sağlaması yer alıyor. Yatak biçimine göre şekil alan ve uyku ortamında bulunan elektriksel alan yoğunluğunu da minimize ederek daha güvenli bir uyku ortamı oluşturan visco kutulu, yenilikçi yastık fuarda alıcıları ile buluşuyor.

KAYBEDİLEN ENERJİYİ GERİ GETİREN YATAK

Kaybolan enerjinin geri kazandırılabilmesi ve güne daha zinde başlayabilmek için “ Sinerji” yatak kumaşı geliştirilmiştir. Sinerji, doğal seramik esaslı malzemelerin metal içeriklerle zenginleştirilmesiyle elde edilen kompozit yapıya sahip yatak kumaşı da Fuar’ın gözdesi olmaya devam ediyor.

ANTİBAKTERİYEL YEMEK MASASI

Günlük hayatta tercih edilen ürünler, hijyen konusunda da büyük bir önem taşıyor. Antibakteriyel lake boyalı yemek masaları yüzeydeki bakteri ve mikropları etkili bir şekilde engelliyor. Bu anlayış ile geliştirilen lake boyalı yemek masaları sağlığı önemsiyor. Dekorasyonu ve hijyenik nitelikleri tamamlayan bir tasarım unsuru olarak Fuar’da da öne çıkıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)