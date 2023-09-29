İklimlendirme sektörünün heyecanı ISK – SODEX Fuarı’na yansıyor

Zemin hazırladığı iş birlikleriyle sektörün büyüme ivmesine önemli katkılar sunan, Türkiye ve dünyadan sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği ISK-SODEX, 120 bin metrekarelik sergi alanıyla bu yıl da çevreci, enerji geri kazanımlı ve yüksek verimli sürdürülebilir ürünlere ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Sağladığı fırsatlar ve çeşitlilikle bilinirliği her geçen gün artan ISK-SODEX, ulusal ve uluslararası katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından heyecanla bekleniyor.

ISK-SODEX Arena özel alanında Ustalar Ligi ve Geleceğin Ustaları yarışmalarının gerçekleşeceği fuarda, forum alanında ziyaretçilere sektördeki gelişmeler ve güncel konular üzerine farklı deneyimler sunuluyor. Türkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan noktada olması nedeniyle stratejik bir öneme de sahip olan fuarın ekim ayında gerçekleşecek organizasyonuna son teknoloji ve sürdürülebilir ürünleri incelemek üzere 90 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıların uğrak noktası

26 yıldır düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından konusunda uzman katılımcı ve ziyaretçileriyle iklimlendirme sektörünün en güçlü fuarlarından biri olan ISK – SODEX Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi sistemleri Fuarı’na bu yıl 19 ülkeden 1000’e yakın lider markanın katılması bekleniyor.

Bir yandan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler ’den ticaret yapmak isteyen firma temsilcilerinin vize süreçleri nedeniyle Avrupa’daki çoğu fuarı ziyaret edememeleri diğer yandan geride kalan pandemi sürecinde ISK-SODEX’in geçmiş fuarlarını kaçırmış olmaları nedeniyle birçok firma ISK-SODEX’in 2023 organizasyonunu heyecanla bekliyor.

Fuarın bu yılki organizasyonunda iş hacminin ciddi oranda artması hedeflenirken, uluslararası ziyaretçi sayısında da en az yüzde 20’lik bir artış bekleniyor. İnovatif, son teknoloji ve sürdürülebilir ürünlerin sergilenecek olması nedeniyle yaklaşık 90 bin ziyaretçinin beklendiği fuara özellikle Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerden ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

istanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Uluslararası katılımcılardan fuara yoğun ilgi

25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde dört gün boyunca 25 sektörel konferans ile sektörün kalbinin atacağı fuarda bu yıl üç farklı noktada Almanya pavilyonu yer alacak. Uluslararası markalardan çok fazla katılımcı firmanın yer alacağı ISK-SODEX’in bu yılki organizasyonunda; 2021 yılında fuara katılamayan ABD, Azerbaycan, Çin, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İsveç, İsviçre, Mısır, Polonya ve Bulgaristan’dan firmalar da yer alacak.

Teknoloji odağında geliştirilen iklimlendirme çözümleri ISK-SODEX’te



Pandeminin ardından iç hava kalitesinin öneminin artmasıyla birlikte son yıllarda trendler sağlıklı iklimlendirme çözümleri ve dijitalleşme odağında gelişirken ISK-SODEX de bu doğrultuda çözümlere ev sahipliği yapıyor. Ar-Ge süreçlerine yatırım yaparak pazar paylarını büyüten sektör temsilcilerinin öne çıkaracağı teknolojilerin arasında; enerji verimliliği, nesnelerin interneti, uzaktan izleme ile öngörülebilir bakım ve akıllı termostatlar gibi başlıklar yer alıyor.

Sektör son yıllarda özellikle tüketicilerin daha iyi nefes alma, daha az alerjen ve daha iyi iç mekân konforu gibi ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeni nesil teknolojiler geliştiriyor. Mobil uygulamalar üzerinden kullanma özelliği kullanıcıların ilgisini çekerken akıllı ürün satın alma eğilimi her geçen gün artıyor. Tüketiciler son yıllarda sadece ürünlerde değil, üretim aşamalarında da sürdürülebilirliğe önem verirken; bu doğrultuda ISK-SODEX’in 2023 organizasyonunda akıllı teknolojiler ve sürdürülebilir üretim yapan markaların öne çıkması bekleniyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)