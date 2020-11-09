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İBB Veri Merkezinin’nin Kalitesi Tescillendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veri Merkezi, önemli bir başarıya imza atarak dünyanın önde gelen standardizasyon belgelerini almaya hak kazandı. Bağımsız belgelendirme kuruluşlarının denetiminden başarıyla geçerek üç yeni ISO Belgesi aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
İBB Veri Merkezinin’nin Kalitesi Tescillendi
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Bir yılı aşkın süre boyunca, İBB Veri Merkezi hizmet sağlayıcısı İSTTELKOM tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartları belgeleri alınarak, İBB sayılı veri merkezleri arasında yerini aldı.

“ÜST DÜZEY SATANDARLARIMIZ TESCİLLENMİŞ OLDU”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner; “Alınan bu belgelerle İBB Veri Merkezi yönetim standartlarının en üst düzeyde sunulduğu tescillemiş oldu. Bu sertifikalar Veri Merkezi’nde saklanan verilerin dünya standartlarında güvenlik önlemleri alınarak korunduğu, işlenip, arşivlendiği ve süresi dolduğunda imha edildiği ispatlanmıştır. Kalite bir sonuç değil gelişim sürecidir. Hizmetlerimizde bu standartların devamlılığını sağlamak istiyoruz” dedi.

“GURUR VERİCİ”

Alınan sertifikalar ile veri merkezi hizmetlerin daha sistemli, ölçülebilir noktaya geldiğini belirten İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin; “Çok geniş yelpazede standardizasyon gerektiren bu sertifikaları yoğun gayretlerimiz sonucu elde etmek bizim için gurur verici. İBB merkezi yönetiminde ulaştığımız yüksek standartlar ile İstanbulluların beklenti ve ihtiyaçlarını en güvenilir şekilde karşılamaya, müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri her gün bir adım daha ileri taşımaya devam etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim sektöründe kabul gören “Tier III Tasarım ve Tesis” sertifikalı İBB Veri Merkezi’nde kuruluşlara güvenlik, veri depolama, barındırma, bulut başta olmak üzere birçok alanda veri merkezi hizmeti sunulurken aynı zamanda iş süreçlerinde kalite odaklı yönetim entegrasyon çalışmaları da sürdürülüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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