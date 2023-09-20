İBB Teknoloji Atölyeleri’ne Yoğun İlgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyeleri, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine; bilim ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde başlayan projede üçüncü dönem eğitimleri için süreç başladı, öğrenci seçme sınavı yapıldı.
SINAVA 5.100 ÖĞRENCİ BAŞVURDU
İBB Teknoloji Atölyelerine ilkokul düzeyinden 4’üncü ve 5’inci, ortaokul düzeyinden 6’ıncı ve 7’inci, lise düzeyinden ise 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrenciler başvurdu. teknolojiatolyeleri.ibb.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
SONUÇLAR WEB ADRESİNDE DUYURULACAK
İki gün boyunca beş grupta yapılan sınavın içerikleri İBB’nin Teknoloji Atölyelerinde iş birliği yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlandı. Sınavda öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen derslerindeki bilgileri ile algoritma ve problem çözme becerileri ölçüldü. Cevapların değerlendirilmesinin ardından İBB Teknoloji Atölyelerine sınavda başarılı olan 920 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına . teknolojiatolyeleri.ibb.
EĞİTİMLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Atölyelerdeki eğitimler ise ekim ayında başlayacak ve sekiz ay sürecek. İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıfların eğitimleri “Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı ve Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim” konulularında yapılacak 6’ıncı, 7’inci, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise “Programlama ve Kodlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapak Zeka, Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme” konularını içerecek.
İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)