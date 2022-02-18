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İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile hayata geçen ‘Teknoloji Atölyelerinde dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin eğitimleri tamamlandı. 238 öğrencinin katılım belgesi aldığı eğitimlerin yeni dönemi, 26 Şubat’ta yeni öğrencileriyle başlayacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 09:16
İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyelerinde ilk yarı tamamlandı. Ekim 2021’de İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlayan eğitimlere 4’ncü ve 5’nci sınıf öğrencileri katıldı. Dört ay süren atölyeleri 238 öğrenci, katılım belgesi alarak tamamladı. 26 Şubat’ta yeni öğrencilerle başlayacak yaş grubunun dışında, 6’ıncı, 7’inci, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise devam ediyor. Programlama ve kodlama, yapay zeka, robotik uygulamaları ve mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, proje geliştirme konularında eğitimlerin devam ettiği grubun eğitimleri ise Haziran ayında tamamlanacak. 

ÖĞRENCİLER SINAVLA BELİRLENDİ

İBB Teknoloji Atölyelerine katılan 4’üncü, ve 5’inci sınıf öğrencileri, bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim konularında dersler aldı. 

YENİ ATÖLYELER AÇILDI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen atölyelere iki yeni nokta daha eklendi. Mevcut atölyelerin yanı sıra Güngören ilçesindeki İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba atölyeleri de eğitim verilen noktalar arasına eklendi.  

TOPLAM 834 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Teknoloji Atölyeleri,  722 öğrencinin katılımı ile 6 merkezde başladı. 112 öğrencinin daha katıldığı hafta içi gruplarının çalışmaları da bu atölyelerde devam ediyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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