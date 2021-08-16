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İBB Teknoloji Atölyeleri Açıyor

İBB, İstanbul’da teknoloji atılımı yapacak bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Teknoloji Atölyeleri açıyor. İlk etapta 6 ilçede faaliyete başlayacak İBB Teknoloji Atölyeleri’nin öğrencileri sınavla belirlenecek. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin başvurabildiği sınav 12 Eylül’de yapılacak. Sınava başvurular atölyelerin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:59
İBB Teknoloji Atölyeleri Açıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bilim ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, beyin göçünün durdurulmasına, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için Teknoloji Atölyeleri’ni hayata geçiriyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyelerde İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlere teknoloji üretiminin temelini oluşturacak eğitimler verilecek. Atölyeler, bu alandaki yeteneklerin keşfedilerek ortaya çıkarılmasını, çocukların ve gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesini sağlayacak. 

Eğitimler, İBB ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleşecek. İBB tarafından verilecek dersler Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Ümraniye ve Tuzla’da açılacak Teknoloji Atölyeleri’nde yapılacak.  

İCAT ÇIKARAN BİREYLER YETİŞECEK

Teknoloji Atölyeleri Projesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurusuna açık olacak. Teknolojide yenilikçi icatlar yapan bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak. Atölyelerde çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından planlanan içerikler, müfredat ve etkinlikler kapsamında yürütülecek. Atölye dönemi boyunca öğrenciler programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları, proje geliştirme, bilgisayarsız bilgisayar bilimi, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim başlıklarında eğitimler alacak. 

SINAV 12 EYLÜL’DE 

İBB Teknoloji Atölyeleri’ne katılmak ve buradaki eğitimlere dahil olmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı sınavın ardından belirlenecek. Sınavlarda öğrencilerin teorik bilgileri; analitik düşünme, problem çözme ve mantık yürütme becerileri değerlendirilecek. Atölyelerin ilk sınavı 12 Eylül’de yapılacak.

Sınava başvurular, atölyeler hakkında tüm bilgilerin de yer aldığı teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başladı. Sınava dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri ile dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor. Başvurusu onaylanan öğrencilere sınav yeri ve saati SMS olarak bildirilecek. İlk sınavda başarılı olan öğrenciler daha sonra ikinci bir sınava daha girecekler. Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ise oluşturulan eğitim takvimi ve seviyelerine göre gruplar halinde 8 aylık bir çalışma programına dâhil olacaklar. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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