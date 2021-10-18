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Honda Araba Modelleri

Honda, 1948 yılında Soichiro Honda tarafından Japonya’da kurulmuş bir otomotiv şirketidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2021 Pazartesi 12:02
Honda Araba Modelleri
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2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan firma, o yıllarda dünyada genel bir sorun
hâline gelen yakıt sıkıntısına bir çözüm aramaktaydı. İlk yıllarında verimli içten yanmalı
motorlar geliştirmeye odaklanan Honda, düşük yakıt tüketimi değerlerine sahip
motosikletleri ile 10 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en çok satan motosikletlerini üretmeyi
başarmıştır. Merkezi Tokyo’da bulunan Honda, dünyanın pek çok ülkesinde üretim ve satış
yapmaya devam etmektedir. Özellikle Amerika kıtasında ve Asya ülkelerinde çok sayıda alıcı
kitlesi bulunmaktadır.

Motosiklet üretimi ile sektöre büyük bir başarıyla girmiş olan Honda, ürettiği
otomobiller ile de adından söz ettirmiştir. Bunların en bilinenleri Honda Civic ve Honda
Accord modelleridir. Honda Accord, 1976 yılında dört kapılı sedan olarak otomotiv
dünyasına giriş yapmıştır. Yıllar boyunca farklı gövde ve iç tasarımlarla şekillenen Honda
Accord günümüzde de üretilmeye devam etmektedir. Ayrıca yapılan anlaşmalarla dünyanın
çeşitli bölgelerinde de üretilmeye başlanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Honda Accord
Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen ilk Japon otomobili olma özelliğini kazanmıştır.

Honda Civic Özellikleri ve Honda Fiyat Listesi

Honca Civic, 1972 yılında piyasaya sürüldüğünde düşük yakıt tüketimi ile büyük
rağbet görmüştür. 2021 Civic son model araçlarda teknoloji ile uyumlanmıştır. Civic 1.5L
VTEC Turbo motor sayesinde esnek ve güçlü yol tutuşu ile kullanıcılara konforlu yolculuk
yapma imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda Honda Civic 220 Nm tork ve 180 PS güç imkanı
sunmaktadır. Düşük yakıt tüketimi ile kullacını dostu bir otomobil modeli olan Honda sade
ve şık tasarıma sahiptir. Honda fiyat listesi şu şekildedir:
 2021 Honda Civic 1.5 Elegance CVT fiyatı 341.200 TL’dir.
 2021 Honda Civic 1.5 Executive Plus CVT fiyatı 363.400 TL’dir.
 2021 Honda Civic 1.6 Elegance CVT fiyatı 260.780 TL’dir.
 2021 Honda Civic 1.6 Elegance ECO CVT fiyatı 265.280 TL’dir.
 2021 Honda Civic 1.6 Executive ECO CVT fiyatı 340.700 TL’dir.
 2021 Honda Civic HB 1.5 Sport Plus CVT fiyatı 374.600 TL’dir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.10.2021 13:08
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