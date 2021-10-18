Honda Araba Modelleri

2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan firma, o yıllarda dünyada genel bir sorun

hâline gelen yakıt sıkıntısına bir çözüm aramaktaydı. İlk yıllarında verimli içten yanmalı

motorlar geliştirmeye odaklanan Honda, düşük yakıt tüketimi değerlerine sahip

motosikletleri ile 10 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en çok satan motosikletlerini üretmeyi

başarmıştır. Merkezi Tokyo’da bulunan Honda, dünyanın pek çok ülkesinde üretim ve satış

yapmaya devam etmektedir. Özellikle Amerika kıtasında ve Asya ülkelerinde çok sayıda alıcı

kitlesi bulunmaktadır.

Motosiklet üretimi ile sektöre büyük bir başarıyla girmiş olan Honda, ürettiği

otomobiller ile de adından söz ettirmiştir. Bunların en bilinenleri Honda Civic ve Honda

Accord modelleridir. Honda Accord, 1976 yılında dört kapılı sedan olarak otomotiv

dünyasına giriş yapmıştır. Yıllar boyunca farklı gövde ve iç tasarımlarla şekillenen Honda

Accord günümüzde de üretilmeye devam etmektedir. Ayrıca yapılan anlaşmalarla dünyanın

çeşitli bölgelerinde de üretilmeye başlanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Honda Accord

Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen ilk Japon otomobili olma özelliğini kazanmıştır.

Honda Civic Özellikleri ve Honda Fiyat Listesi

Honca Civic, 1972 yılında piyasaya sürüldüğünde düşük yakıt tüketimi ile büyük

rağbet görmüştür. 2021 Civic son model araçlarda teknoloji ile uyumlanmıştır. Civic 1.5L

VTEC Turbo motor sayesinde esnek ve güçlü yol tutuşu ile kullanıcılara konforlu yolculuk

yapma imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda Honda Civic 220 Nm tork ve 180 PS güç imkanı

sunmaktadır. Düşük yakıt tüketimi ile kullacını dostu bir otomobil modeli olan Honda sade

ve şık tasarıma sahiptir. Honda fiyat listesi şu şekildedir:

 2021 Honda Civic 1.5 Elegance CVT fiyatı 341.200 TL’dir.

 2021 Honda Civic 1.5 Executive Plus CVT fiyatı 363.400 TL’dir.

 2021 Honda Civic 1.6 Elegance CVT fiyatı 260.780 TL’dir.

 2021 Honda Civic 1.6 Elegance ECO CVT fiyatı 265.280 TL’dir.

 2021 Honda Civic 1.6 Executive ECO CVT fiyatı 340.700 TL’dir.

 2021 Honda Civic HB 1.5 Sport Plus CVT fiyatı 374.600 TL’dir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)