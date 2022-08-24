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Hızlı İnternet Evlerimize Girdi

2021 yılında AB hanelerinin yüzde 70’i yüksek hızlı internetten yararlanırken, bu oranın 2013 yılında sadece yüzde 16 olduğu gözlendi. 2021 yılı için AB ülkeleri arasında en yüksek hızlı internet kapsamının yüzde 100 ile Malta’da olduğu kaydedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27
Hızlı İnternet Evlerimize Girdi
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Ajans Press’in, Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yüksek internet hızı ve yıllara göre artışı incelendi. Böylelikle 2021 yılında AB hanelerinin yüzde 70’i yüksek hızlı internetten yararlanırken, bu oranın 2013 yılında sadece yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu oran her yıl kademe kademe artarken, 2021 yılı için AB ülkeleri arasında en yüksek hızlı internet kapsamının yüzde 100 ile Malta’da olduğu kaydedildi. Onu yüzde 96 ile Lümsemburg takip ederken, yüzde 95 ile Danimarka, yüzde 94 ile İspanya olarak izledi. Buna karşılık sabit yüksek internet bağlantısı en düşük AB ülkesi yüzde 20 ile Yunanistan oldu. Türkiye bu listede yer almazken, dünya sıralamasına bakıldığında sabit bant geniş internet hızının 27,52 (Mbps) olduğu ve 106. sırada yer aldığı belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl başından itibaren hem yazılı hem online mecrada internet ile alakalı 200 binin üzerinde haber çıktığı tespit edildi. Haber başlıkları incelediğinde internet ücretlerine gelen zam ön planda oldu. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 514 olarak saptandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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