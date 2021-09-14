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Hareketin sanatına ilgi artıyor…

Pek çok alanda geniş bir yelpazede kullanılıyor Günümüz teknolojik olanakları ile çizgi film ve animasyon disiplininin kullanım alanının genişlediğini belirten uzmanlar, duyulan ihtiyaç ve beklentilerinin arttığını vurguluyor. Temel olarak konvansiyonel medya mecralarında kullanılan çizgi film ve animasyon disiplini, tıp ve dolaylı olarak tedavi, sanat ve tasarım, eğitim ve öğretim, askeri simülasyonlar, endüstriyel tasarım, oyun, mimarlık ve dekorasyon gibi geniş bir yelpazede sıklıkla kullanılıyor. Uzmanlar, çizgi film ve animasyon alanına olan ihtiyaç ve tercihlerin daha da çok artacağını öngörüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 10:44
Hareketin sanatına ilgi artıyor…
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Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, Çizgi Film ve Animasyon bölümü ve eğitimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

19. yüzyılın optik oyuncakları ile başlayan hareket arayışlarının sinemanın buluşu ile devam ettiğini ifade eden Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, teknolojinin başlangıcından günümüze kadar olan tüm gelişim sürecinde sinema ile paralel bir ilerleyiş gösteren canlandırmanın, konvansiyonel yöntemlerden sayısal ortamlara bir dönüşüm gerçekleştirerek sınırlarını zorladığını belirtti. 

Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, “Çizgi film, çizgilerin zaman içerisindeki planlı hareketi olarak basitçe ifade edilebilirken; animasyon bir yükseklik, genişlik ve derinliğe sahip objelerin belirli bir zaman aralığındaki planlı hareketli olarak tanımlanabilir. Dolayısı ile canlandırma, devinimsiz nesnelerin hareketi sanatıdır.” dedi.

Medyanın yanı sıra pek çok alanda kullanılıyor

Günümüz teknolojik olanakları ile çizgi film ve animasyon disiplininin kullanım alanının genişlediğini, duyulan ihtiyaç ve beklentilerinin arttığını vurgulayan Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, “Temel olarak konvansiyonel medya mecralarının yanı sıra tıp ve dolaylı olarak tedavi, sanat ve tasarım, eğitim ve öğretim, askeri simülasyonlar, endüstriyel tasarım, oyun, mimarlık ve dekorasyon gibi geniş bir yelpazede sıklıkla kullanılmaktadır. 

Zaman ve mekândan bağımsız tasarımlar

Sayısal teknolojilerin sınırları dahilinde sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarında da kendine yer bulan animasyon, izleyicilere farklı deneyimler sunmaktadır. İnternet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz tasarımcılarını, zaman ve mekândan bağımsız olarak izleyicisi ile buluşturarak üretimlerini etkileşimli bir şekilde deneyimlemelerini sağlamıştır.” diye konuştu. 

Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, konuyla ilgili ayrıca internet ile birlikte iş olanaklarının arttığını, uluslararası iş bulma, üretim, paylaşım ve depolama gibi olanakların kolaylaştığını çizgi film ve animasyon alanına olan ihtiyaç ve tercihlerin daha da çok artacağını öngördüğünü ifade etti.

Hayal et, tasarla ve kazan

Çizgi film ve animasyon disiplininde başarılı olmak için hayal kurmayı seven, merak eden ve araştıran karakter özelliklerine sahip olunması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, “El becerisi ve yetenek sonradan öğrenilebilen, geliştirilebilen bir durumdur. Hayal kurmak, merak etmek ve araştırmak ise doğduğumuz andan itibaren bizde var olan ve fakat sonradan yitirilen ya da azalan bir özelliktir. Dolayısı ile bu özelliğin sürekliliğini sağlayarak sanat ve tasarım disiplini içerisinde başarılı olunabilir.” diye konuştu. 

Güncel teknolojik donanım ve yazılımlarla eğitim veriliyor

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü olarak, animasyon disiplininin ihtiyaç duyduğu ve tercih ettiği güncel teknolojik donanım ve yazılımlar ile akademik eğitim verildiğini dile getiren Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, ülkemizin ve dünyanın tercih ettiği canlandırma sanatçılarının Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları olacağını söyledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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