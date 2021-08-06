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Güneş Enerjisi İle Yerden Isıtma Sistemleri

Günümüzde yeni teknolojiler ile birlikte güneş enerjili ısıtma sistemleri sıklıkla kullanırken, bu sistem yerden ısıtma Ankara uygulamalarında veya Türkiye'nin birçok farklı kentinde de seçilmektedir. Çünkü yerden ısıtma sistemleri güneş enerjisi, kombi, ısı pompası ve elektrik kaynağı gibi birçok kaynaktan ısı enerjisi alabilir. Bu bağlamda özellikle çok daha büyük boyutlu noktalarda okullarda yerden ısıtma gibi sonuçlar elde edilmesi mümkündür.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 15:44
Güneş Enerjisi İle Yerden Isıtma Sistemleri
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Çok geniş kapsamda yerden ısıtma kullanım alanları incelendiğinde, bahsedildiği şekilde

• Okullar,

• Alışveriş merkezleri,

• Konutlar,

• Villalar,

• Çiftlikler,

• Hayvan barınakları,

• Golf sahaları,

• Stadyumlar,

• Hamamlar,

• Banyolar,

• Müzeler,

• Oteller ve otel lobileri

• Seralar gibi alanlar bulunmaktadır.

Özellikle günümüzde cami yerden ısıtma sistemleri çok sık tercih edilen sistemler arasında görülmektedir. Hem ekonomik hem de hızlı bir şekilde ısıtma sağladığı için bu kullanım mescitler ve camilerde büyük veya küçük şehirlerde Hak Enerji tarafından uygulanmaktadır.

Hamam Yerden Isıtma Projesi Nasıl Hazırlanır?

Özellikle eski tip hamamlar yerine artık kombi veya güneş enerjisi gibi kaynaklar sayesinde ısınma elde eden hamam ve banyolarda da yerden ısıtma sistemleri sağlanabilir. Bu kapsamda ısınma kaynağının göz önünde bulundurulması ile birlikte Hak Enerji olarak özel bir proje hazırlayıp, bu projenin uygulamasını yapabiliyoruz.

Projenin uygulanması esnasında özellikle de Rehau gibi önemli markaların güvencesi ile hizmet verdiğimiz için hamam yerden ısıtma uygulamaları sorunsuz ve garantili bir yapıyla kullanım imkanı sağlıyor. Uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmaya devam edeceğiniz bu proje, klasik olarak konutlar, siteler veya oteller gibi noktalarda banyo yerden ısıtma işlemi şeklinde de uygulanabiliyor. Bu sayede kontrol açısından çok daha pratik, yakıt tasarrufu sağlayan ve sağlıklı bir şekilde banyo ya da hamamlarda Türk hamamları ile uyumlu bir sistem elde edilebilir.

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