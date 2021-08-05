Girişim Yatırımlarının Üçte Biri Oyunlara Yapılıyor  

Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılının ilk yarısında büyük gelişme kaydetti. StartupCentrum tarafından hazırlanan “2021 1. Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu”na göre, 2019’un ikinci yarıyılından 2021’in ilk yarıyılına kadar geçen 1,5 yılda yatırım sayısı iki kat arttı. Yatırım miktarları incelendiğinde, önceki yarıyıla göre 7 kat artışla ekosistem tarihinin bir yarıyılda ulaştığı en yüksek yatırım miktarına ulaşıldığı görülüyor. Ekosistemdeki mevcut artışın sürmesi durumunda 2022 yılında 2 milyar dolar yatırım miktarına ulaşılacağı öngörülüyor.

Oyun sektörü finansı geçerek zirveye yerleşti

Raporda, 2020 yılının yaz aylarına kadar girişim ekosisteminin lider sektörünün finans olduğu belirtiliyor. Yapılan yatırımlar ile atağa geçen oyun sektörünün ise son bir yılda en çok yatırım alan sektörlerden biri olduğu görülüyor. Oyun sektörü, 2021’in ilk yarısında gerçekleştirilen toplam yatırımların yüzde 34’ünü çekti ve finans sektörünün önüne geçerek liderliğe yerleşti.

Oyunlar 236 milyon dolar yatırım aldı

Oyun sektörünün 2021'in ilk altı ayında 236 milyon dolar yatırım çektiğini söyleyen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Türkiye’deki girişimlere verilen yatırım desteğinin yaklaşık üçte biri oyun sektörüne yapıldı. Türk oyun sektörü, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini daha fazla çekmeye başladı. 2021 yarıyılında 20 oyun girişimi yatırım aldı. Bu umut verici rakamların daha da artması girişimcilerin sektöre kazandırılmasıyla mümkün olacak. Oyun sektöründeki tüm yeni girişimcilere ve paydaşlara sektöre girerken alabilecekleri devlet destekleri ve nasıl şirket kurabilecekleri konusunda danışmanlık vererek ekosistemin güçlenmesine yardımcı oluyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)