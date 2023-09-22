Form Yeni Teknolojilerini ISK-SODEX Fuarı’nda Tanıtacak

Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma gibi pek çok ana konuyu içerisinde barındıran ISK-SODEX fuarı bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarda ziyaretçiler, Form MHI Klima Sistemleri ve Form Endüstri Ürünleri’nin sürdürülebilir ve yüksek verimlilik değerlerine sahip ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Fuarda 4.Hol’de B02 nolu stantta yer alacak olan Form; Form MHI Klima Sistemleri’ne ait Mitsubishi Heavy marka yeni KXZ-3 serisi R32 soğutucu akışkanlı VRF klima sistemlerini, entegre Wi-Fi’lı ZTL serisi split klimalarını, Hydrolution R32’li HMS-W modelini ve Form markalı duvar tipi split klimaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Form Endüstri Ürünleri tarafında ise Manyetik Kompresörlü Santrifüj Soğutma Grubu ve Frekans Kontrollü Su kaynaklı Isı Pompası, ev ve ticari tip ısı geri kazanım cihazları fuarda ilk defa sergilenecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)