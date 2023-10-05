Ericsson Araştırma Günleri 2023’te, Ericsson ve TÜBİTAK iş birliği için imzalar yeniden atıldı

Ericsson ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), mevcut iş birliklerinin süresini 5 yıl daha uzatacak bir anlaşma imzaladı.

Ericsson Araştırma, Türkiye’deki merkezi dahil tüm kuruluşlarıyla birlikte, Avrupa'nın önde gelen araştırma ve endüstri kurumlarıyla 6G konulu araştırmalar gerçekleştiriyor.

Ericsson Araştırma Türkiye, ülkemizdeki startup ekosistemi ile etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Etkinliğe üniversiteler, operatörler, startup’lar endüstrinin önde gelen isimleri dahil olmak üzere, Türkiye’nin yerel araştırma ve inovasyon camiası katıldı. Etkinlik boyunca Ericsson, uluslararası konuşmacıların sunumları, açık oturumlar, üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler ve canlı uygulamalarla birlikte kullanım örnekleri sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Ayrıca ortak araştırma projelerinin sonuçlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki son gelişmeler aktarılırken Ericsson Araştırma’nın Türkiye’deki ileriye dönük hedefleri de paylaşıldı.

Ericsson Araştırma Türkiye, TÜBİTAK’ın TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamına alınan, BİT sektöründeki ilk araştırma laboratuvarı.

Geçtiğimiz 5 yılda HEXA-X-II, VERGE, TARGET-X ve DESIRE6G gibi ileri teknoloji projeleriyle Avrupa Akıllı Ağlar ve Hizmetler Ortak Girişimi (SNS JU) kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan finansman almaya hak kazandı. Ericsson Araştırma bünyesinde yer alan Ericsson Araştırma Türkiye dahil tüm kuruluşlar, Avrupa’nın önde gelen araştırma ve endüstri kurumlarıyla birlikte 6G konulu araştırmalar yürütüyor.

Ericsson Araştırma Türkiye, TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ile Türkiye’deki startup ekosistemiyle etkileşimi artırmayı hedefliyor. Girişimcilere yönelik onaylı bir başvuru merkezi olan Ericsson Araştırma Türkiye, ayrıca Türk Telekom Ventures ve ODTÜ TEKNOKENT ile birlikte oluşturduğu “BIGG6G” konsorsiyumu kapsamında genç girişimcilere BİT yetkinlikleri konusunda mentorluk, koçluk ve eğitim sağlıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Ericsson Araştırma Türkiye’nin yerel yetenekler yetiştirme ve akademi dünyasıyla iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığı, Türkiye’nin araştırma profilini yükseltmede çok önemli bir rol oynadı. Ericsson Araştırma Türkiye ile iş birliğimizi uzatırken yalnızca teknolojiye değil, Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geleceğine de yatırım yapıyoruz.

Türkiye’yi küresel teknolojik ilerlemenin ön saflarına taşımayı öngören ortak vizyonumuzla, uluslararası araştırma camiasına önemli bir değer katacak yeni projelerde Ericsson Araştırma Türkiye ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, şunları söyledi: “İnovasyona ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün gelişmesine olan bağlılığımız, Ericsson Araştırma Günleri Türkiye 2023’ün ana teması. Ericsson Araştırma’nın Türkiye’de 2018’de faaliyetlerine başlamasından bu yana, temel önceliklerimiz gelişmekte olan teknolojileri incelemek, akademi dünyasıyla iş birlikleri kurmak ve yerel bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktı.

TÜBİTAK ile olan iş birliğimizi sürdürerek, yeni ve inovatif araştırma alanlarını keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği, uluslararası projelerde yerel araştırmacılara destek vermemizi ve küresel standartların geliştirilme süreçlerinde aktif bir rol oynamamızı sağlayarak, geleceğe olumlu katkıda bulunma misyonumuzu devam ettirecek. TÜBİTAK’ın uzun süreli desteği ile Türkiye’de BİT alanını yeniden tanımlayarak inovasyon ve ilerlemeyle dolu yeni bir çağa giden kapıyı aralamayı hedefliyoruz.”

Ericsson Araştırma Türkiye, araştırma çalışmalarına öncülük etmenin yanı sıra, akademi dünyası ve yerel inovasyon ekosistemi ile iş birliklerini güçlendirmek için çalışıyor. Türk araştırmacıların uluslararası projelere katkıda bulunmalarını sağlarken, onlara yeni makale, yayın ve patentler üretme fırsatları sunuyor. Böylece uluslararası standartlara doğrudan katkıda da bulunuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)