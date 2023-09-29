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Epson Akıllı Sınıf Ve Ofisler İçin Yeni Projeksiyonlarını Tanıttı

Epson, Türkiye’deki en yeni ürün ve hizmetlerini Roadshow’23 etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte ofis ve okul sınıflarında düz duvarda bile dokunmatik olarak çizim veya işlem yapabilen projeksiyon modelleri olan EB-1485Fi ve EB-770Fi tanıtıldı. Ayrıca markanın 4K lazer TV olarak bilinen LS-800 modeli görücüye çıktı…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 10:35
Epson Akıllı Sınıf Ve Ofisler İçin Yeni Projeksiyonlarını Tanıttı
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Global teknoloji lideri Epson, Roadshow’23 etkinliğiyle Türkiye’de sunduğu en yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı. Etkinlikte ofis ve okul sınıflarında düz duvarda bile dokunmatik olarak çizim veya işlem yapabilen projeksiyon modelleri olan EB-1485Fi ve EB-770Fi tanıtıldı. Ayrıca markanın 4K lazer TV olarak bilinen LS-800 modeli görücüye çıktı.

Ankara'da gerçekleşen etkinlikte Epson, bayileri, iş ortakları ve kamudan son kullanıcılarla bir araya geldi. Etkinlik, Epson'un ofis baskı sistemleri, geniş format yazıcıları, etiket yazıcıları ve projeksiyon çözümleri alanındaki en yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, Epson'un yenilikçi ürün yelpazesiyle tanışarak ürünlerin getirdiği avantajları yakından gözlemleme imkanı buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi :Hüseyin Çetiner 

Epson Türkiye Genel Müdürü Sevil Kanat,

"Epson Roadshow‘23 ile Epson ürünlerini iş ortaklarımızla ve son kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İş dünyasının ve kamunun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan bu ürünler, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve iş süreçlerini optimize etmek isteyen herkes için çözümler sunuyor" dedi.

Etkinlik alanında katılımcılar, Epson ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, Epson'un uzmanları, katılımcıların sorularını yanıtlamak ve ürünlerin nasıl en iyi şekilde kullanılabileceği konusunda rehberlik ettiler. Yaklaşık 300 katılımcının bulunduğu etkinlik Epson'un Türkiye'deki güçlü varlığını ve liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Ofis ve Sınıfı Akıllı Hale Getiriyor

Epson’un tablet gibi dokunmatik olarak yönlendirilebilen interaktif lazer projeksiyonu EB-1485Fi, okullarda sınıfları akıllı hale getiriyor. 100 inç (16:9 bağımsız), 120 inç (16:6 bağımsız) veya 155 inç çoklu dokunmatik ekranla düz duvarda bile kalem veya parmakla çizim veya işaretleme imkanı sağlıyor. Katılımı, öğrenmeyi ve üretkenliği artıracak 100 inçe kadar Full HD etkileşimli geniş ekrana sahip EB-770Fi modeli de sınıf veya toplantı odasının boyutu ne olursa olsun, dokunmatik ekran çözümüyle sınırsız ve etkileşimli öğrenme sunuyor.
 

Lazer TV Projeksiyonu Geldi

Epson, etkinlikte panel ekrana alternatif olacak LS-800 modelini de duyurdu. Android TV ve yerleşik Yamaha ses sistemiyle gelen ultra kısa mesafede konumlanan LS-800 modeli, 4K PRO-UHD kaliteinde görüntü sunuyor. Epson süper ultra kısa mesafeli lens ile EH-LS800’ü duvara yakın bir yere yerleştirerek 4 bin lümen ve 150 inçe kadar projeksiyon yapılabiliyor.

En Az Yer Kaplayan Tarayıcılar

Epson, belgelerini dijital dünyaya taşımak isteyen küçük ofisler için dört yeni kompakt masaüstü tarayıcı modelini de tanıttı. Epson DS-C330, DS-C490, ES-C320W ve ES-C380W modelleri, bilgisayara gerek kalmadan dakikada 30-40 sayfa tarama yapabiliyor.

Etiket Yazıcılarıyla Tasarruf

Etkinlikte tanıtılan Epson’un ColorWorks renkli etiket yazıcı serisi, gıdadan otomotive, sağlıktan kimya ve perakendeye kadar her alanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyacını karşılıyor. Kurumlar binlerce etiket satın alıp depolamak yerine Colorworks renkli etiket yazıcılarıyla istediği sayıda üretim yapabiliyor. Böylece hem tasarruf ediyor hem de üretimde esneklik kazanıyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:25
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