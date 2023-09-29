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Enerjisa Enerji’ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Uluslararası İki Ödül

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sektöründe Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, her yıl uluslararası platformda yaratıcı ve ilham verici projelerinin değerlendirildiği Muse Creative Awards’dan iki ödülle döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 14:43
Enerjisa Enerji’ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Uluslararası İki Ödül
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İnsan ve teknolojiyi odağına alarak daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, çeşitli alan ve disiplinlerde 450'den fazla kategoriyle MUSE Yaratıcı Ödülleri’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” dalında 23 farklı ülkeden 3 bin 942 katılımcının başvurduğu Muse Creative Awards’da ‘SENTRUM’ ile ‘Enerjimi Koruyorum’ projeleri Altın ve Gümüş ödüllerinin sahibi oldu.

Yaratıcı tasarım, reklam ve dijital medya alanlarında mükemmelliği ve yeniliği öne çıkaran, prestijli bir uluslararası reklam ödülleri platformu Muse Creative, reklamcılıktan dijital medyaya, pazarlama stratejileri ve halkla ilişkiler iletişimlerine kadar uzanan kategorilerle yaratıcılığın farklı biçimleri için platform imkanı sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Topluma ve doğaya sorumlulukla hareket ediyoruz

Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk aldıklarının altını çizen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, sürdürülebilir projelerinin etkisini artırarak devam ettirdiklerini belirtti. Taşcıoğlu, “Bu noktada geleceğimiz olan çocukları ve tüm toplumu enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirdiğimiz, öte yandan sürdürülebilir turizm uygulamaları ile yeşil destinasyon modelini yaygınlaştırdığımız iki önemli projemizin uluslararası alanda ödüle layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz.

Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci oluşturmak amacıyla 2010 yılında başlattığımız Enerjimi Koruyorum projemiz ile bugüne kadar 15 ilde 300 binden fazla çocuğa ulaştık. Takip ettiğimiz global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda ‘’oyunlaştırma’’nın da gücüne inanarak projenin mobil uygulamasını çocuklarla buluşturduk. Sürdürülebilir turizm alanında Türkiye’ye örnek olma hedefiyle yola çıktığımız SENTRUM projemiz ile sürdürülebilirlik odağındaki enerji verimliliği, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi önemli kazanımları hayata geçiriyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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