Enerji Sektöründe Trendler

Artan dünya nüfusuyla beraber her geçen gün elektriğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ancak her kanyakta olduğu gibi elektrikte de tasarruflu kullanıp israf etmememiz gerekiyor. Bu nedenle çevreci yaklaşımları benimsemek ve maksimum verimi alabilen uygulamaları hayata geçirmek önem kazanıyor. Dünyada da bu yaklaşımı odağına alan trendler ortaya çıkıyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com, bunlardan bazılarını sıraladı.

Elektrikli araçlar: Küresel elektrikli otomobil pazarının 2019'da 533,4 milyar dolardan 2020'de 515,8 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Bu düşüşün temel nedeni olarak da Koronavirüs salgını ve onu kontrol altına alma önlemleri nedeniyle ülkelerdeki ekonomik yavaşlama görülüyor. Pazarın 2023 yılında ise 1,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Elektrikli araçların maliyetlerinin düşük olması, bakım maliyetinin az olması, daha az karbon emisyonu, daha az gürültülü olması ve çevre dostu olması gibi nedenlerden dolayı pazarda büyüme olması bekleniyor. S&P Global Market Intelligence'a göre, dünya genelinde elektrikli araç satışlarının 2024 yılına kadar 6,2 milyona çıkması bekleniyor. Bu sayı 2019'da yapılan satışın neredeyse üç katı.

Tüketicilerin yükselişi: Elektrik tüketicileri de artık birer üretici olma yolunda ilerliyor. Tek bir binadan oluşan küçük ölçekli konut çatılarından üniversite kampüsleri gibi büyük ölçekli alanlara kadar, bugün herkesin sorunu tüketimle üretimin eşit olmaması. Özellikle güneşi iyi alan yerlerde tüketilenden daha fazla enerji üretilebiliyor. Böyle olunca da fazla enerji şebekeye verilerek tüketici artık üretici haline geliyor. Üstelik bu belirli bir ücret karşılığında oluyor ve tüketiciler için ek gelir kaynağı haline gelebiliyor. Enerji sektöründe faaliyet gösterenlerin de bu şekilde enerji üretenlere hazır olması gerekiyor.

Yenilenebilir akıllı şehirler: Büyük şehirler git gide kalabalıklaşıyor ve enerji ihtiyacı da aynı şekilde artıyor. Bu talebi karşılamak için akıllı çözümlere giden özel ve kamu şirketleri çeşitli proje ve uygulamalarla enerji tüketimini alt seviyelere çekmeye çalışıyor. Ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılarak hayata geçirilen projeler sayesinde sürdürülebilir şehirler yaratmak hedefleniyor. 2025 yılına kadar 352 milyon akıllı sokak aydınlatması kullanılması hedefleniyor. Akıllı sokak aydınlatmalarının şehirler için 2023 yılına kadar 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor. Akıllı girişimlere yatırım yapan ilk 100 şehir, dünyadaki toplam harcamaların yüzde 29'unu oluşturuyor. Tokyo, Londra, Singapur ve New York 2020'de 1 milyar dolarla başı çekiyor.

Modern teknolojiler: Günümüzün modern teknolojilerinden yapay zeka, makine öğrenimi ve blokzinciri enerji endüstrileriyle daha entegre bir şekilde çalışıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi, şirketlerin her türlü öngörüsünü tahmin etme konusunda önemli bir rol oynuyor. Öte yandan rüzgar ve güneş gibi yeri değiştirilemeyen enerji kaynakları hakkında tahminler üretiyorlar. Bugün enerji sektöründe pek çok uygulama/program, blokzinciri elektrik ticaretini kolaylaştırmak için kullanılıyor.

Pil depolama: Yenilenebilir enerji kaynakları bugün dünya elektriğinin yüzde 26'sını oluşturuyor, ancak IEA'ya göre 2024 yılına kadar bu oranın yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı, batarya enerji depolama sistemleri teknolojisinin benimsenmesi ihtiyacını da zorunlu kılıyor. Pil depolama sistemleri, yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjilerinin yüksek payını etkin bir şekilde entegre etmek için öne çıkan çözümlerden biri olarak görülüyor. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle orta ve büyük enerji santralleri için için enerji depolamayı gerektiriyor. Pil depolamanın maliyeti düştükçe, yenilenebilir enerjinin genişlemesinde yeni olanaklar artıyor.

Türkiye’deki trendler: Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com kurucusu Çağada Kırım, Türkiye’deki trendler konusunda şunları söylüyor: “Elektrikte serbest tüketici sayısında 2019 yılında yüzde 600 artış oldu. Artış hızının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle de yeni tarife sistemi ve serbest tüketici limitlerinin daha da düşürülmesiyle çok daha fazla tüketicinin piyasaya katılmasını ve her 10 serbest tüketiciden 1’inin elektrik tedarikçisini değiştirerek 3,5 - 4 milyonun üzerinde tedarikçi değişikliği yapılmasını bekliyoruz. Bu da elektrik tedarikçisi değiştirmenin 2021 yılı trendlerinin en başında gelmesi anlamına geliyor:”