Dayanıklı ve kaliteli bir yapıya sahip olan bu makine modeli, uzun süreli çalışma saatlerinde bile rahat kullanıma olanak tanır. Ekonomik yapısı ile öne çıkan elektrikli forklift, yüksek depolama kapasitesi ile beğeni toplar. Kapalı alanlarda kullanılabilen ve dar alanlarda hareket kabiliyeti maksimum düzeyde olan forklift, sahip olduğu elektrikli motoru ile kaldırma ve istifleme gibi işlemlerin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Birçok iş sektöründe sıklıkla kullanılan elektrikli forkliftler, kullanıcılara fayda sunan birçok özellik ile kişilerin beğenisine sunulur. Elektrikli forkliftler sessiz şekilde çalışırlar ve havaya zararlı gaz salınımında bulunmazlar. Bu özelliği ile çevre dostu bir iş makinesi olan bu ürün, çalışma ortamının daha sağlıklı olmasına yardımcı olurlar. Bu makinenin kullanılması, iş gücünden büyük ölçüde tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.

Elektrikli Forklift Faydaları ve Dezavantajları

Depolama ve taşıma işlemini kolay hale getiren ve çalışma sürelerini büyük ölçüde azaltan elektrikli forkliftler birçok açıdan fayda sağlarlar. Elektrikli forkliftler, maliyet ve enerji açısından makine sahiplerine fayda sunarlar. Yakıt maliyeti oldukça düşük olan ürün, ekonomik açıdan da avantaj sağlar. Aynı zamanda bu ürün dar ve kapalı alanlarda sağladığı maksimum performans ile sıklıkla tercih edilirler.

Elektrikli forkliftler akü ile çalışırlar ve bu sayede herhangi bir egzoz dumanının çıkışına neden olmazlar. Ürünün bu özelliği kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplar. Çevreci yapısı ile ön plana çıkan elektrikli forkliftin çalışırken çıkardığı ses oldukça düşük bir seviyededir. Bu iş makinesinin yapısında sürtünen parçalar az sayıda yer alır. Bu durum, aşınmanın da az olmasını sağlar ve bu sayede makinenin sahip olduğu parçalar uzun ömürlü kullanılabilir.

Bu ürünün çalışması için gereken tek şey makinenin sahip olduğu güç kaynağıdır. Ürünün bu özelliği pratik ve kolay kullanıma imkan sunar.

Elektrikli forkliftlerin kullanıcılar açısından avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunur. Bu makinelerin yatırım maliyeti; akü, şarj cihazı, şarj bölgesi gibi detaylara ihtiyaç duyulduğu için fazla olabilir. Aynı zamanda fazla çalışma saatlerinde yedek akü gerekmesi de ekonomik açıdan kullanıcıları zorlayabilir. Elektrikli forkliftlerin aküleri belirli aralıklarla değişmelidir. İş makinesinin alımı gerçekleşmeden önce tüm bu durumlar göz önünde bulundurulmalı ve karar bu avantaj ve dezavantajlar incelenerek verilmelidir.

Elektrikli Forklift Akü Bakımı

Forkliftlerin kullanımları ile ilgili birtakım problemler yaşanabilir. Bu problemlerin yaşanmaması, can ve mal kaybına neden olabilecek sorunların önüne geçilmesi için forkliftlerin düzenli aralıklar ile bakımlarının yapılması gerekir. Bakımları düzenli olarak yapılmayan forkliftler ileriki dönemlerde daha büyük problemler oluşturabilirler.

Elektrikli forkliftlerde oluşan problemlerin neredeyse %50’si aküler üzerinde oluşan sorunlardan kaynaklanır. Akülerin susuz kalması ve akü bakımlarının gereken vakitlerde yapılmaması akülerin zaman içerisinde çeşitli sorunlara sahip olmasına neden olur. Akülerde hatalı şarj uygulanması ve saf su eksikliği hücrelerde sülfat kristalleri oluşmasına neden olur ve bu durum ileriki zamanlarda artarak devam eder. Sülfatlaşma hücrelerin yüzeyini kaplayarak akünün direncinin düşmesine neden olur. Daha sonra ise aküler ısınmaya başlar ve zaman içerisinde aküler çalışamaz duruma gelirler.

Elektrikli forkliftlerin akü bakımı haftalık ve küçük ölçekli olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Haftalık ve küçük ölçekli akü bakımlarının yapılışı birbirlerinde farklı uygulamalara sahiptir. Haftalık akü bakımı şu şekildedir;

Öncelikle akünün pili temizlenir

Akünün şarj edilmesinin sonrasında hücreler, demineralize edilmiş su ile doldurulur

Akünün elektrolit seviyeleri kontrol edilir

Son olarak ise eşitleme şarjı yapılır

Elektrikli forklift aküsünün küçük ölçekli bakımı ise şu şekilde gerçekleşir;

İlk olarak eğer aküde hasarlar var ise akü değiştirilmelidir

Akünün bağlantı noktalarının ısısı kontrol edilir

Aküde gevşek civatalar var ise o civatalar sıkılmalıdır

Oksitlenmiş akü cıvataları var ise bu cıvatalara bakım yapılır

Kablo ve konnektörler herhangi bir hasar ya da yanma olup olmadığı kontrol edilir

Akünün üst kısmı temizlenir

Akünün elektrolit yoğunluğu kontrol edilir

Kaporta mandalı sabitlenir

Akülü forkliftlerin temel bakımları yapılırken enerji kaybını azaltmak için forklift aküsünü şarj ederken akülerin daima forklift soketinden çıkarılması gerekir. Aynı zamanda forklift akü haznelerinden çıkan asit atıklarının akü üzerinden temizlenmesi aküyü daha uzun ömürlü hale getirir. Bu asitlerin temizliği ise yılda en az iki kez yapılmalıdır.

Akünün günlük kullanımında ise akünün her zaman temiz olduğundan emin olunmalı, açıkta kalan tüm kablo ve parçalar kontrol edilmeli, akünün şarjı tam bitmeden şarj edilmemeli ve akünün su seviyesinin her zaman kontrol edilmesi gerekir. Aynı zamanda akülü forklift çeşitleri kullanılırken metal nesnelerin akü üzerinden uzak tutulması gerekir. Elektrikli forklift akü bakımı ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://timforklift.com/elektrikli-forklift-aku-bakimi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.