Düşük Yörünge Uyduları Masaya Yatırılacak

Şenol Vatansever, düşük yörünge uydularının teknoloji dünyasındaki taşıdığı önemi vurgularken, bu uyduların geniş bir yelpazede nasıl bir etki yaratabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Düşük Yörünge Uyduları Hakkında Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 26 Eylül tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen toplantıda, düşük yörünge uyduları üzerinden elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sayan, düşük yörünge uydularının elektronik haberleşme alanındaki potansiyelini ve önemini vurgulayarak, bu teknolojinin hızla geliştiğini ve dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Özellikle düşük yörünge uydularının, internet erişiminin yaygınlaştırılmasında büyük bir rol oynadığını belirten Sayan, bu alandaki büyük oyuncuların düşük yörünge uyduları üzerinden genişbant internet hizmeti sunma konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Sayan, Starlink gibi firmaların binlerce uyduyu uzaya göndererek bu alanda hizmet sunmaya başladığını ve bu girişimlerin dünya genelinde ilgiyle takip edildiğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner

Sayan ayrıca, Türkiye'nin de düşük yörünge uyduları alanında önemli adımlar attığını ve bu alandaki yerli firmaların çalışmalarına değindi. Türksat'ın uydu hizmetleri konusundaki çalışmalarının yanı sıra yerli düşük yörünge uydu firmalarının da önemli projeler üzerinde çalıştığını belirtti.

Görüşlerini paylaşırken Sayan, düşük yörünge uyduları üzerinden hizmet sunan firmaların uluslararası düzenlemelere ve yerel otoritelerin politika ve düzenlemelerine uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, düşük yörünge uydularının mevcut sistemlere etkileşimini kontrol altında tutmanın önemine dikkat çekti.

Düşük Yörünge Uyduları Hakkında Görüşler

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, düşük yörünge uydularının teknoloji dünyasındaki taşıdığı önemi ele alarak şunları söyledi: "Düşük yörünge uyduları, son yıllarda elektronik haberleşme, internet erişimi, çevre izleme, hava durumu tahminleri, tarım izlemesi, felaket yönetimi ve daha birçok alanda inanılmaz bir potansiyel taşıyor. Bu uydular, yüksek hızlı veri iletişimi sağlama, dünya genelinde internet erişimini iyileştirme ve uzak bölgelere hizmet götürme konularında devrim niteliği taşıyor."

Özellikle iletişim alanında düşük yörünge uydularının, dünya genelinde internet erişimini artırmak için kritik bir rol oynadığını belirten Vatansever, "Starlink gibi büyük oyuncular, binlerce uyduyu kullanarak genişbant interneti herkesin erişebileceği bir hale getiriyor. Bu, özellikle kırsal bölgelerde internet erişiminin iyileştirilmesi açısından büyük bir adım" dedi.

Vatansever ayrıca, Türkiye'nin kendi düşük yörünge uydularını geliştirme potansiyeline sahip olduğunu ve bu alandaki yerli firmaların önemli projeler üzerinde çalıştığını söyledi. Bu gelişmelerin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını artıracağını ve iletişim altyapısını güçlendireceğini belirtti.

TEKNOLOJİ VE GELECEK Programı İle Detaylı İnceleme

Bu açıklamaların ışığında, Şenol Vatansever'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "TEKNOLOJİ VE GELECEK" programı, düşük yörünge uydularının gelecekteki rolünü ve bu alandaki gelişmeleri ele alarak izleyicilere önemli bilgiler sunacak. Programın 1 Ekim 2023 Pazar akşamı saat 21.00-22.20 arasında BENGÜ TÜRK TV'de yayınlanması, bu konuda gündemin sıcaklığını yansıtması açısından anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)