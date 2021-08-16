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Disleksili Çocuklar İçin Auto Train Brain Mobil Yazılımının Arayüzü

Dr. Günet Eroğlu’nun, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksili çocuklara yönelik geliştirdiği “Auto Train Brain” adlı mobil yazılımın arayüzü, sosyal sorumluluk çerçevesinde Işık Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yaz stajyerleri tarafından güncellendi. Auto Train Brain, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:12
Disleksili Çocuklar İçin Auto Train Brain Mobil Yazılımının Arayüzü
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Auto Train Brain kullanıcı arayüzüne çocukların ve ailelerin seveceği pek çok yeni özellik eklendi

Türkiye’de 7-10 yaş grubu disleksili çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmada nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenmenin, heceleme ve okuduğunu anlamada istatistiki olarak anlamlı sonuç ürettiği gözlemlenmişti. Günet Eroğlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı sırasında, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin’in danışmanlığında tasarladığı ve geliştirdiği uygulamanın klinik çalışma esnasında kullanılan arayüzü, bilimsel çalışmanın özüne uygun olarak sade ve karışık olmayan bir şekilde tasarlanmıştı.

Klinik çalışmanın tamamlanmasının ardından yurtiçi ve yurtdışından pek çok aile ve disleksili çocuk, Auto Train Brain’i kullanmaya başladı. Kullanım oranı arttıkça, ürün arayüzünün de ailelerin ve çocukların talep ettiği şekilde geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ihtiyacı oluştu. Çocukların ihtiyaçlarını, dijital dünyanın içinde büyümüş oldukları için, en iyi üniversite öğrencilerinin bilebileceği göz önüne alınarak, Işık Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine Auto Train Brain ekran tasarımları ve düzenlemeleri yapmaları konusunda yeni proje oluşturuldu.

Dr. Günet Eroğlu’nun Işık Üniversitesi’nde verdiği COMP4107 Android Programlama dersini alan 55 kişi arasından en başarılı arayüz geliştiren ilk 5 proje, yapılan değerlendirme sonucunda finale kaldı ve bu projeler yaz stajı kapsamında birbirleri ile entegre edildi. Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri Beyza Feyzioğlu, Kıvanç Güngör, Seray Şimşek, Sezer Özaltun ve Tunç Bora Tamsan bu projede birlikte ekip olarak çalışıp, bireysel olarak geliştirdikleri projeleri yaz stajında birleştirdiler.

Sabancı Üniversitesi’nden yaz stajı için HMS A.Ş.’de çalışmaya başlayan Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, Buse Sümer ve Nikan Lahut; Auto Train Brain’in yazılım düzenlemelerini yürüten ve yöneten, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Jak Kohen ve Zafer Çalık ile birlikte, hem mobil hem web arayüzünü yapılandırıp, yeni ekranlar eklediler; nörogeribildirim arayüzünün Spotify, Youtube ve top animasyonu ile çeşitlendirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına, sistemden alınan raporların kalitesinin artırılmasına katkıda bulundular.

Yeni oluşturulan mobil arayüz ve yeniden oluşturulan web sitesi ile Auto Train Brain, artık dijital pazarlama ile hem Türkiye’de hem de dünyada disleksili çocuklar tarafından kullanılmaya hazır hale gelmiş oldu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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