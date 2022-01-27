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Dijital Pazarlama’da Bir Numara; Talha Aslan

Yaptığı çalışmalarla birlikte dijital dünyada oldukça dikkat çekmeyi başaran Talha Aslan kimdir fazlasıyla merak konusudur. Uzun süredir hem arka planda hem de ön kulvarda web üzerine çalışma yapan Aslan, projeleriyle isminden bahsettirmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2022 Perşembe 08:27
Dijital Pazarlama’da Bir Numara; Talha Aslan
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Yaptığı çalışmalarla birlikte dijital dünyada oldukça dikkat çekmeyi başaran Talha Aslan kimdir fazlasıyla merak konusudur. Uzun süredir hem arka planda hem de ön kulvarda web üzerine çalışma yapan Aslan, projeleriyle isminden bahsettirmeye devam ediyor. Geleneksel medyanın günümüzde dijital medyaya dönüştüğü bu dönemde Talha Aslan, dijital pazarlama konusunda kendini geliştirmiştir. Yakın zamanda ortaya koyduğu projeler ile de dijital medyada fazlasıyla ilgi görmeyi başardı.

Sosyal medyada bulunan, sürekli karşılaşılan reklamların tasarılarının birçoğu Talha Aslan tarafından oluşturulmuştur. Bu kapsamda bir dijital pazarlama uzmanı olarak Aslan, medyayı en etkili şekilde kullanmaktadır. Reklam incelemesi ve web tasarımı işlemlerini gerçekleştiren başarılı yazılımcı oldukça beğeniyle de karşılanmaktadır. Online mecrada birçok farklı kişinin potansiyel kitlelerine erişmesinde katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Talha Aslan alanında başarıyla hizmet gösteren biri olarak çevresinden takdirleri toplamayı sürdürüyor.

Dijital Medyanın Kullanımına Dikkat!

Gelenekselleşmiş medya yerine günümüzde dijital medya yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu doğrultuda ise birçok oluşum online platformda kendi yerini almaya çalışıyor. Bu süreçte ise web yazılım veya dijital pazarlama uzmanlarına da ihtiyaç duyuluyor. Talha Aslan bu alanda başarıyla çalışma sağlayan önemli isimlerden biridir. Hem dijital medyanın toplum lehine uygun kullanılmasını sağlamakta hem de istenilen talepleri karşılamaktadır. Ancak bu esnada sosyal medya kullanımında temkinli olunması öneriliyor.

Oldukça geniş bir platform olarak dijital medyada iyi veya kötü niyetli içeriği seçemeyebilirsiniz. Bu nedenle de hem çocuklar hem de yetişkinler sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Sosyal medyayı bir aracı olarak verimli şekilde değerlendirebilmek için Talha Aslan önerilenler arasında yer alıyor. Dijital medya ve dijital pazarlama konusunda Talha Aslan fazlasıyla başarılı işlere imzasını atıyor.

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