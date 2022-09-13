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Dijital Pazarlama Sektörünün 1 Milyondan Fazla İstihdam Açığı Bulunuyor Yapay Zekâ Eğitmenliği Çağın Mesleklerinden Olacak

Pandemi ile birlikte dünyada 550 milyar dolara yaklaşan dijital pazarlama sektörü, sağladığı önemli iş imkânları ile dikkat çekiyor. Türkiye’de her yıl çift haneli büyüyen dijital pazarlama sektöründe 1 milyondan fazla istihdam açığının olduğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, geleceğin mesleklerinin dijital pazarlama sektöründen çıkacağının altını çiziyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2022 Salı 09:44
Dijital Pazarlama Sektörünün 1 Milyondan Fazla İstihdam Açığı Bulunuyor Yapay Zekâ Eğitmenliği Çağın Mesleklerinden Olacak
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Her yıl önemli bir ivme kazanan dijital pazarlama sektöründe büyük bir nitelikli istihdam sıkıntısı yaşanıyor.

Devlet üniversitelerinde bir bölüm veya dersin olması halinde sektörün büyüme oranını önemli derecede etkileyeceğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Hem global markaların hem de dijital reklam ajanslarının istihdam konusunda büyük bir sorun yaşadığına şahidiz. Sektörde nitelikli eleman bulabilmek oldukça zor. Dijital Pazarlama Okulu olarak sektöre istihdam sağlamak adına önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Ancak sektörde 1 milyondan fazla istihdam açığı bulunuyor. Bu konuda devlet desteği alabilmek büyük önem arz ediyor. Üniversitelerde bir bölüm veya dersin açılması ile sektörün önündeki önemli bir engelin kalkacağını düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Yapay zekâ eğitmenliği, veri analistliği, arama motoru uzmanı, e-ticaret ve e-ihracat uzmanlığı gibi mesleklerin ilerleyen zamanlarda geleceğin aranan kişileri olacağını söyleyen Kaplan, “Dijital pazarlama sektörünün altında birçok başlık bulunuyor. Sektörde daha çok veri analizi ve dijital reklam uzmanlığı ilanları yoğunluk kazanıyor. Bu kişiler daha çok sayısal yetenekleri ile ön plana çıkıp, veri okumayı seven ve büyüme odaklı stratejiler geliştirebilen özellikleri ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda sosyal medya ile yakından ilgilenen kişiler için dijital pazarlama uzmanlığı en çok aranan ikinci ilanlardan. Burada kişilerde aranan kriterler dijital dünyadaki trendlerin takip edilmesi ve arama motorları ile ilgili bilgili olması. Aynı zamanda ileride adını sıklıkla duyacağımız bir diğer meslek ise yapay zekâ eğitmenliği. Geleceğin önemli mesleklerinden olacak olan yapay zeka eğitmenliği, dijital dünyanın her alanında iş imkanı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA
 

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