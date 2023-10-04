Dijital okuryazarlık hareketi tüm Türkiye’de büyüyor

Türkiye’nin dört bir yanından ebeveynlerin, öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılım gösterdiği zirvenin açılış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yanı sıra Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Danışmanı Dr. Erman M. Demir, Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar U. Basmacı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Elif Posos Devrani moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda ise yazar Şermin Yaşar, sosyal medyada Akademisyenanne olarak bilinen Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir katılımcılarla bir araya gelerek çocuk aile ilişkisi, doğru içerik seçimi, yeni dönemde ailelere ve eğitmenlere düşen roller başta olmak üzere dijital okuryazarlık çerçevesi içerisinde yer alan farklı konuları ele aldılar.

“DİJİTALLEŞME KARŞISINDA BİREYLERİ KORUMAYI AMAÇLAYAN TÜM PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin zirve kapsamında yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “İlk toplantıyı yine birlikte İstanbul’da gerçekleştirmiştik. O günden bugüne çok önemli faaliyetlerin hayata geçirildiğini biliyorum. Geleceğin Ekranı Projesi ile 70 ilden 2500'ün üzerinde ebeveyn ve öğretmene ulaşılması, 40 bini aşkın çocuğumuzun bilinçlendirilmesi faaliyetlerini ortaya koyan sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Sosyal sorumluluk hissederek dijitalleşme karşısında bireyleri korumayı amaçlayan ‘Geleceğin Ekranı’ projesi takdire şayan bir çalışmadır. Dijital okuryazarlık kavramının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedefleyen projeyi başarıyla devam ettiren ICC Türkiye, Habitat Derneği ve Netflix’e ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum.”

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Danışmanı Dr. Erman M. Demir şöyle konuştu: “Biz ailemizle aynı ortamda büyüdük ancak kreatif ekonomi içinde artık gençler dijital bir dünyada yaşıyor. Yani göçmen kuşlar misali ufuklara açılıyorlar. Bu yolculukta yollarını kaybetmemeleri oldukça önemli. Birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğin Ekranı’ projesi bu yüzden çok değerli”

“ÜLKEMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE FAYDA SAĞLIYORUZ”

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, projenin ulaştığı noktanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Mavili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Netflix olarak üyelerimize çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri başta olmak üzere aileleri için en doğru tercihleri yapmalarını sağlayacak kapsamlı ve etkili araçlar sunuyoruz. Yaptırdığımız bir kamuoyu araştırması, üyemiz olan ebeveynlerin yüzde 98’inin bu araçları faydalı bulduğunu gösteriyor. Bununla birlikte çocuklarımıza dijital içerik tüketimi alanında doğru tercihler yapmalarını sağlayacak beceriler kazandırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Bu amaçla iki yıl önce başlattığımız Geleceğin Ekranı Projesi, büyük ilgi gördü ve hızla büyüdü. İki yılda 16 ebeveyn ve öğretmen eğitimi ile 24 podcast yayını gerçekleştirdik. Proje ortaklarımızın ve uzman akademisyenlerin desteğiyle yaklaşık 2500 öğretmene ve ebeveyne ulaştık, onlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından 40 bini aşkın çocuğa erişme imkanını yakaladık. Ülkemize, çocuklarımızın geleceğine fayda sağlayan başarılı bir projeye imza atmış olduğumuz için gururluyuz.”

Proje ortaklarından Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise “Netflix ve ICC Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Geleceğin Ekranı Projesi’ dijital dünyada bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmenin önemini vurguluyor. Proje, öğretmenlere ve ebeveynlere dijital ebeveynlik, dijital ekran kullanımı ve bilinçli içerik tüketimi gibi kritik konuları kapsayan eğitimler sunarak bu konulara dair farkındalık oluşturuyor. Öğretmenler ve ebeveynler çocukların dijital dünyada daha bilinçli, güvende ve verimli bir şekilde zaman geçirmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca proje, öğretmenlerin öğrencilere daha etkili ve interaktif dersler sunmalarına da olanak tanıyor. Geleceğin Ekranı Projesi, dijital dönüşümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kabul ediyor ve bu alandaki eğilimleri yakından takip ederek çalışmalarını planlıyor.

Bu proje, sadece öğretmenlere ve ebeveynlere bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda öğretmenler ve ebeveynler aracılığıyla çocuklara ulaşarak onları dijital dünyanın avantajları ve riskleri konusunda bilinçlendiriyor. Bu sayede genç nesil, dijital dünyayı daha güvenli ve bilinçli bir şekilde keşfetme fırsatı buluyor” dedi.

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mazhar U. Basmacı ise şunları söyledi: “Netflix Türkiye ve Habitat Derneği ile iş birliğinde 2 yıldır sürdürdüğümüz ‘Geleceğin Ekranı’ projesinde geldiğimiz noktayı son derece önemsiyoruz. Bu proje bizlere, ebeveynler ve öğretmenlerle buluşarak dijital okuryazarlık bilincini yaymak için fırsatlar sundu. Uzman akademisyenler, psikologlar, hukuk profesyonelleri eşliğinde düzenlenen eğitim programları ile bu bilincin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını sağladık. Gelecek nesillere güvenli dijital alanlar, ekranlar sağlanması ve dijital okuryazarlık konularında farkındalık oluşturulması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Ülkemizde ortağı olduğumuz bu proje sayesinde Paris’teki ICC Merkezimizin de dijitalleşme ve dijital okuryazarlık konularında gelecek nesillere yatırım yapılması ve farkındalık yaratacak çalışmaların desteklenmesini gündemine alacak olması bizi hayli mutlu etmiştir. Gençlik en büyük sermayemizdir. Teknolojinin günlük hayatımızdaki hâkimiyeti de aşikârdır. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin dijital dünyaya daha sağlıklı ve güven içinde ulaşabilmelerine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)