Dijital öğrenme platformlarıyla beraber ortaya çıkan dünyanın yeni yol göstericileri ‘Dijital Ebeveynler’



Teknolojinin sunduğu imkanların giderek arttığı ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanında yayıldığı günümüzde ebeveynler bir yandan çocuklarını ekran bağımlılığından korumaya çalışırken, diğer yandan da dijital dünyada sağlıklı yönlendirmeler yapmak istiyor.

Sınava hazırlanan çocuklarının öğrenme deneyimlerine rehberlik etmek için dijital okuryazarlığını geliştiren ebeveynler ise sınırlamanın ötesinde çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri en doğru şekilde yönlendirmek için dijital öğrenme platformlarına başvuruyor. Doping Hafıza ise 7/24 sabırla dinleyen, sorulara cevap veren ve yol gösteren birebir ders koçları ile ebeveynlere ve kullanıcılarına rehberlik ederken aynı zamanda ebeveynlerin ‘dijital ebeveyn’e dönüşme yolculuğunda da yol gösterici oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Küçük yaşta teknoloji ile tanışan çocukları kısıtlamayın

Teknolojinin evlere, iş yerlerine, ulaşıma ve insanın olduğu tüm noktalara entegre olduğu alanların hızla artmasıyla birlikte çocuklar da çok küçük yaşlarda teknolojiyle tanışıyor. Çocukların gelişimi için teknolojinin yararlarının farkında olan ancak aynı zamanda ekran alışkanlığı, ekran zorbalığı ve teknolojinin sunduğu çeşitli zararlı içeriklerden çocuklarını korumak isteyen ebeveynler dijital kaslarını geliştirirken, 'Dijital Ebeveynlik' kavramı her geçen gün daha çok gündeme geliyor.

Ebeveynlerin dijital kaslarını geliştirmesi gerektiğine değinen Doping Hafıza Rehberlik Uzmanı İlkem İşcan, “Çağa ayak uydurup, teknoloji konusunda kendisini geliştiren ebeveynler, online eğitsel içerikler, eğitici oyunlar, bilimsel yazılar ve araştırmalar ile teknolojinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayıp çocuklarına rehberlik ediyor.

Bu doğrultuda sınavlara hazırlık ve dönem derslerinde başarı için ebeveynlerin öncelikli tercihi için dijital öğrenme platformları oluyor” dedi. Yaşam alanlarının dijitalleşmeyle iç içe geçtiği günümüzde uzmanlar çocukları dijital ortamlardan kısıtlamanın yeterli ya da doğru bir yol olmadığını savunurken konuyla ilgili İşcan, “Sınırlamak yerine çocukların karşılaştığı içerik ve reklamlar dahil olmak üzere kullanılan uygulamalar ve web sitelerine karşı tedbir alarak zararlı içeriklerden korumak daha sağlıklı.

Özellikle bilinçli ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etmesi yarar sağlıyor. Faydalı öğrenme içerikleri konusunda da dijital öğrenme platformlarını tercih eden ve çocuklarını alıştırmaya çalışan ebeveynlere ise öncelikle merak ve öz-disiplin aşılamak gerekiyor. Bu noktada programa uyma konusunda da motivasyonu diri tutmak gerekiyor” dedi.

Yapay zeka ile kalıcı öğrenme deneyimi

Tasarladığı çağdaş programlarla yüz binlerce kullanıcının hayatına dokunan ve yeni nesil öğrenme kültürüne sürekli olarak yatırımlar yapan Türkiye’nin en büyük dijital öğrenme platformu doping hafıza kullanıcılarına kalıcı öğrenme deneyimi sunuyor. Microsoft OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslararası iş ortaklarıyla yaptığı geliştirmelerle platformunu yeni bir seviyeye taşıyan Doping Hafıza sunduğu fırsatlarla kullanıcıların hayallerine ulaşması için kapı aralıyor.

200 kişilik profesyonel ekibiyle farklı öğrenme enstrümanlarını bir araya getiren platform kullanıcılarına zamandan tasarruf etme ve mekan sınırlarına takılmadan kişiselleştirilmiş bir öğrenme süreci yaşama fırsatı sunuyor. Akıllı değerlendirme paneli ile çok daha hızlı ve verimli çalışmayı sağlayan Doping Hafıza, kullanıcıların hangi derste ne kadar başarı gösterdiğini ve gelişim noktalarını sürekli olarak takip etme imkanı sunarken; kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısıyla da kullanıcıyı adım adım takip ediyor. Zengin bir içerik havuzuna sahip olan platform, kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getirken birebir ders koçları sayesinde de hem ebeveynlere ‘dijital ebeveynlik’ konusunda yol gösterici oluyor hem de kullanıcıların sınavlara hazırlık yolculuğunda zorlanılan noktalarda destek oluyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)