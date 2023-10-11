banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.449,26
ALTIN
1.665,15
DOLAR
27,73
STERLİN
34,07
EURO
29,41
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde Konuştu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde...
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil Alanları Kurtarmak İçin Dava Açan İBB 'yi Haklı Buldu
Son Dakika
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil...
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız...
Başkan Bahadır: Bahçelievler’de Vaatlerin % 98’i Yerine Getirildi
Başkan Bahadır: Bahçelievler’de Vaatlerin %...

Dijital öğrenme platformlarıyla beraber ortaya çıkan dünyanın yeni yol göstericileri ‘Dijital Ebeveynler’

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte bireylerin hayatında dijital alışkanlıklar artarken, dijital okuryazarlığı olan ebeveynler çocuklarının bilgisayar ve internet teknolojilerini nitelikli kullanmaları için dijital öğrenme platformlarına yöneliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazları çocuklarının gelişimleri için kullanmak isteyen ebeveynler bir yandan zaman kaybının önüne geçerken diğer yandan da çocuğunun dijital alışkanlıklarında yol gösterici oluyor. Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan ve 2011 yılından bu yana yüz binlerce kullanıcının hayatına dokunan yapay zeka destekli Doping Hafıza ise bu süreçte alanında ilk kez uygulamaya koyduğu bire bir koçluk hizmetiyle ebeveynlere ve kullanıcılarına rehberlik ediyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 09:35
Dijital öğrenme platformlarıyla beraber ortaya çıkan dünyanın yeni yol göstericileri ‘Dijital Ebeveynler’
banner171


Teknolojinin sunduğu imkanların giderek arttığı ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanında yayıldığı günümüzde ebeveynler bir yandan çocuklarını ekran bağımlılığından korumaya çalışırken, diğer yandan da dijital dünyada sağlıklı yönlendirmeler yapmak istiyor.

Sınava hazırlanan çocuklarının öğrenme deneyimlerine rehberlik etmek için dijital okuryazarlığını geliştiren ebeveynler ise sınırlamanın ötesinde çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri en doğru şekilde yönlendirmek için dijital öğrenme platformlarına başvuruyor. Doping Hafıza ise 7/24 sabırla dinleyen, sorulara cevap veren ve yol gösteren birebir ders koçları ile ebeveynlere ve kullanıcılarına rehberlik ederken aynı zamanda ebeveynlerin ‘dijital ebeveyn’e dönüşme yolculuğunda da yol gösterici oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Küçük yaşta teknoloji ile tanışan çocukları kısıtlamayın

Teknolojinin evlere, iş yerlerine, ulaşıma ve insanın olduğu tüm noktalara entegre olduğu alanların hızla artmasıyla birlikte çocuklar da çok küçük yaşlarda teknolojiyle tanışıyor. Çocukların gelişimi için teknolojinin yararlarının farkında olan ancak aynı zamanda ekran alışkanlığı, ekran zorbalığı ve teknolojinin sunduğu çeşitli zararlı içeriklerden çocuklarını korumak isteyen ebeveynler dijital kaslarını geliştirirken, 'Dijital Ebeveynlik' kavramı her geçen gün daha çok gündeme geliyor.

Ebeveynlerin dijital kaslarını geliştirmesi gerektiğine değinen Doping Hafıza Rehberlik Uzmanı İlkem İşcan, “Çağa ayak uydurup, teknoloji konusunda kendisini geliştiren ebeveynler, online eğitsel içerikler, eğitici oyunlar, bilimsel yazılar ve araştırmalar ile teknolojinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayıp çocuklarına rehberlik ediyor.

Bu doğrultuda sınavlara hazırlık ve dönem derslerinde başarı için ebeveynlerin öncelikli tercihi için dijital öğrenme platformları oluyor” dedi. Yaşam alanlarının dijitalleşmeyle iç içe geçtiği günümüzde uzmanlar çocukları dijital ortamlardan kısıtlamanın yeterli ya da doğru bir yol olmadığını savunurken konuyla ilgili İşcan, “Sınırlamak yerine çocukların karşılaştığı içerik ve reklamlar dahil olmak üzere kullanılan uygulamalar ve web sitelerine karşı tedbir alarak zararlı içeriklerden korumak daha sağlıklı.

Özellikle bilinçli ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etmesi yarar sağlıyor. Faydalı öğrenme içerikleri konusunda da dijital öğrenme platformlarını tercih eden ve çocuklarını alıştırmaya çalışan ebeveynlere ise öncelikle merak ve öz-disiplin aşılamak gerekiyor. Bu noktada programa uyma konusunda da motivasyonu diri tutmak gerekiyor” dedi.

Yapay zeka ile kalıcı öğrenme deneyimi
Tasarladığı çağdaş programlarla yüz binlerce kullanıcının hayatına dokunan ve yeni nesil öğrenme kültürüne sürekli olarak yatırımlar yapan Türkiye’nin en büyük dijital öğrenme platformu doping hafıza kullanıcılarına kalıcı öğrenme deneyimi sunuyor. Microsoft OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslararası iş ortaklarıyla yaptığı geliştirmelerle platformunu yeni bir seviyeye taşıyan Doping Hafıza sunduğu fırsatlarla kullanıcıların hayallerine ulaşması için kapı aralıyor.

200 kişilik profesyonel ekibiyle farklı öğrenme enstrümanlarını bir araya getiren platform kullanıcılarına zamandan tasarruf etme ve mekan sınırlarına takılmadan kişiselleştirilmiş bir öğrenme süreci yaşama fırsatı sunuyor. Akıllı değerlendirme paneli ile çok daha hızlı ve verimli çalışmayı sağlayan Doping Hafıza, kullanıcıların hangi derste ne kadar başarı gösterdiğini ve gelişim noktalarını sürekli olarak takip etme imkanı sunarken; kullanıcıların çalıştıkları tüm derslere dair istatistikleri tutan yapay zeka temelli altyapısıyla da kullanıcıyı adım adım takip ediyor. Zengin bir içerik havuzuna sahip olan platform, kullanıcının zayıf olduğu konularda da özel içerikler sunarak öğrenme sürecini en iyi seviyeye getirken birebir ders koçları sayesinde de hem ebeveynlere ‘dijital ebeveynlik’ konusunda yol gösterici oluyor hem de kullanıcıların sınavlara hazırlık yolculuğunda zorlanılan noktalarda destek oluyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp Ve Telegram'da Dolandırıcılık Şikayetleri Rekor Seviyede!
Whatsapp Ve Telegram'da Dolandırıcılık Şikayetleri Rekor Seviyede!
TBD,BTIE Konferansı İle Eğitim Geleceğine Işık Tuttu
TBD,BTIE Konferansı İle Eğitim Geleceğine Işık Tuttu
Kidolog İkinci Satın Almasını Odtü'den Yaptı
Kidolog İkinci Satın Almasını Odtü'den Yaptı
Uyumsoft, iş ortakları ile “bulutta” birlikte büyüyecek
Uyumsoft, iş ortakları ile “bulutta” birlikte büyüyecek
Aydabir’in Eylül Buluşmasında ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’ Konuşuldu
Aydabir’in Eylül Buluşmasında ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’ Konuşuldu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169