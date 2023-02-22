Dijital Medya Planlama Nedir, Neden Önemlidir?

Bilhassa geçmiş yıllarda vazgeçilmez olarak görülen geleneksel reklam seçeneklerinin yerini dijital reklamlar aldı. Markalar; artık televizyon reklamı vermeyi tercih etmiyorlar. Onun yerine çok daha kısıtlı bir bütçeyle hedef kitlelerine ulaşmak adına dijital reklam alternatiflerinden yararlanmak istiyorlar. Dijital dünya ile ilgili olan kavramlardan birisi de dijital medya planlama!

Dijital Medya Planlama Nedir?

Dijital reklamların avantajları herkes tarafından bilinir. Ancak, bir reklam kampanyasının başarılı olabilmesi için emek ve zaman harcanmalıdır. Bilhassa dijital mecraları kullanan doğru hedef kitleye ulaşmak şarttır. Hedef kitleye ulaşma, yüksek oranda erişim ve düşük maliyet gibi hususlarda yapılan çalışmaların tümüne dijital medya planlama adı verilir.

Sektörde faaliyet gösteren kişi ve kurumlar; dijital medya ve planlamanın ne kadar önemli olduğunun yeterince farkında değiller! Dijital medya planlama hususunda tecrübeli ve profesyonel kişilerle çalışmak şarttır. Bu sayede, hedef kitle doğru bir şekilde belirlenir. Hedef kitleye verilecek mesaj dikkatli bir şekilde oluşturulur. Satın almanın belirlenen hedeflere göre yapılması da önemli bir husustur. Ayrıca, kampanyanın başından sonuna kadar tecrübeli kişiler tarafından yürütülmesi de bir gereklilikten ziyade zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bunlar; dijital medya planlama sürecinin başarıya ulaşması adına olmazsa olmazlar arasında yer alır. Ayrıca, doğru zamanda yapılan raporlama da bir diğer gerekliliktir.

Dijital Medya Planlama Yapılırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

Dijital medya planlama; kesinlikle sıradan bir süreç değildir. Birtakım hususlara dikkat edilmesi şarttır.

Her şeyden önce, reklam kampanyası yapılacak olan ürünün veya hizmetin olabilecek en iyi şekilde analiz edilmesi şarttır. Ürün ve hizmet ile ilgili en ufak detaylara bile hakim olunmalıdır.

Hedef kitle; doğru bir şekilde belirlenmelidir. Her şeyden önce, hedef kitlenin kimleri kapsadığına bakılmalıdır. Bunun yanı sıra, söz konusu kitleye en kısa yoldan nasıl ulaşılacağına dair fikir yürütülmelidir. Ayrıca, hedef kitleye verilecek ana mesaj doğru bir şekilde belirlenmelidir. Söz konusu mesajın hedef kitleye hangi tarih aralığında verilmesinin doğru olacağı da muhakkak belirlenmesi gereken hususlar arasındadır. Bunun yanı sıra, kampanyanın neyi hedeflediği de sürecin önemli bir kısmını oluşturur.

Dijital medya planlama; hedef kitlenin belirlenmesi ile beraber sona ermez. Söz konusu kitleye hangi medya araçları ve mecralar kullanılarak ulaşılacağı da mutlaka belirlenmelidir. Bu konuyu birkaç örnek ile açıklamak mümkündür. 40 yaş ve üzeri bir kitleyi hedef alanlar; Facebook reklamlarını tercih edebilirler. Ancak, yirmili yaşlardaki insanları hedefleyenlerin tercihi Instagram olmalıdır.

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