Çocukların öğrenmesi gereken 11 internet görgü kuralı

Britannica’ya göre, internet görgü kurallarının amacı, çevrim içi iletişim için keyifli, rahat ve verimli bir ortam oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olmanın yanı sıra, sistem içerisinde baskı kurmayı ve kullanıcılar arasında çatışma yaratmayı önlemektir. Kısaca, yazılı olmayan çevrim içi davranış kuralları, çevrim dışıyken de savunduğumuz değerleri ifade eden olumlu etkileşimleri desteklemekle ilgilidir. Çevrim dışı dünyada olduğu gibi, çevrim içiyken de bir toplumun parçası olduğumuzu, dijital bireyler olarak saygılı ve güvenli şekilde davranma sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.

İnternet etiği becerisi kazanmak için çocukların bilmesi gerekenler :

Nazik ol: Çocuğunuzu, çevrim içi dünyada başkalarına sanki karşısındaymış gibi davranmaya teşvik edin.

Paylaşmadan önce bir kez daha düşün: Çevrim içi paylaşılanlar kalıcı bir dijital ayak izine sahiptir ve bir şeyi yalnızca birkaç arkadaşımızla paylaşsak bile, gönderilerimizin diğer insanlara ulaşması her zaman mümkündür. Bu nedenle, nasıl sorumlu bir şekilde paylaşım yapacakları hakkında çocuklarımızla konuşmamız gerekir. Çocuğunuza nelerin paylaşıma uygun olduğu ve nelerin gizli kalması gerektiği arasındaki farkı öğretin.

Her zaman doğrula: Eleştirel düşünceyi teşvik edin. Çocuğunuza bir bilgiyi paylaşmadan ya da yeniden yayımlamadan önce kontrol etmesini tavsiye edin.

Çevrim içi kimlikleri sorgula: İnternetteki herkesin iddia ettiği kişi olmadığını çocuğunuzun anlamasına yardımcı olun. Şüpheciliği teşvik edin ve çocukların mahremiyetlerine değer vermelerini ve yalnızca gerçekten güvendikleri kişilerle konuşmalarını sağlayın.

Başkalarına kişisel alan bırak: Çocuğunuza, insanları mesaj ve yorumlarla bunaltmamasını ve arkadaşlarına düşüncelerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duydukları imkanı sağlamayı öğretin. Çevrim içi iletişim, karşılıklı saygı ve düşünceyle gelişen iki taraflı bir konudur.

Paylaşmadan önce izin al: Başkalarıyla ilgili fotoğraf veya bilgi paylaşmadan önce izin almanın değerini aşılayın.

Başkalarının mahremiyetine saygı duy: Çocuğunuz, arkadaşlarının sosyal medyasını sormadan kullanmaması gerektiği gibi, başkalarının cihazlarını da sormadan almamalı, başkalarının uygulamalarına göz atmamalıdır.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Çevreni unutma: Çocuğunuza, müzik çalmadan, bir program izlemeden ya da toplum içinde gürültülü bir telefon görüşmesi yapmadan önce çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyin.

Düşünceli bir şekilde iletişim kur: Çocuğunuzla birlikte kısa ve öz mesajların nasıl olması gerektiği, farklı platformlar için doğru tarzın nasıl seçileceği gibi iyi bir çevrim içi iletişimin temellerini keşfedin.

Gücünün farkında ol: Küçük çevrelerde bile çevrim içi davranışların yaratacağı etkinin sorumluluğu hakkında çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuza, sözlerinin ve eylemlerinin toplum üzerindeki etkisinin önemini öğretin. Onları, düşünceli ve motive eden içeriklerle başkalarına ilham vermek için bu etkiyi olumlu bir şekilde kullanmaya teşvik edin.

Uygun bir rumuz seç: Çocuğunuza hem kimliğini açık etmeyen hem de daha sonra onu utandırmayacak bir kullanıcı adı seçme konusunda rehberlik edin. Orijinal bir takma ad, kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanırken çevrim içi varlıklarını da koruyabilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)