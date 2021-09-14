CHP’li Adıgüzel: Dağıtılan Tablet Sayısı 2 Milyon mu, 665 bin mi?

“En Çok Tablet Dağıtılan İl Gaziantep”

CHP’li Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtın detaylarını paylaştı.

Gelen yanıtta, “Bakanlığımızın 23 Mart 2020, 6 Eylül 2021 tarihleri arasında COVİD-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ve EBA Destek Noktalarına erişim imkânı olmayan öğrencilere yönelik dağıtım yaptığı tablet bilgisayar sayısı 665.234’tür” denildi.

Dağıtılan tabletlerin illere göre dağılımına ilişkin soruya gelen yanıtta, en çok tablet dağıtılan il Gaziantep olarak açıklandı. 85 bin 862 adet tablet ile Gaziantep birinci sırada yer alırken, Yalova listede son sırada yer aldı. Uzaktan eğitim döneminde Yalova’da dağıtılan tablet sayısı ise yalnızca 260’da kaldı.

Gaziantep’i sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Van ve Diyarbakır takip etti.

En Çok Tablet Dağıtılan İlk 5 İl

İL DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ GAZİANTEP 85862 ŞANLIURFA 68726 İSTANBUL 37883 VAN 27862 DİYARBAKIR 19474

Yalova ile birlikte en az tablet dağıtılan iller ise Bolu, Çankırı, Tunceli ve Burdur olarak açıklandı.

En Az Tablet Dağıtılan Son 5 İl

İL DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ BOLU 762 ÇANKIRI 759 TUNCELİ 678 BURDUR 322 YALOVA 290

Öte yandan, dağıtılan tablet sayısı İstanbul’da 37 bin 883, Ankara’da 12 bin 802, İzmir’de 16 bin 834 oldu.

İllere göre dağıtılan tablet sayısı şu şekildedir:

ADANA 16187 ADIYAMAN 12076 AFYONKARAHİSAR 5940 AĞRI 17888 AKSARAY 1711 AMASYA 2456 ANKARA 12802 ANTALYA 12322 ARDAHAN 2262 ARTVİN 854 AYDIN 3573 BALIKESİR 4069 BARTIN 958 BATMAN 12081 BAYBURT 799 BİLECİK 775 BİNGÖL 6438 BİTLİS 11299 BOLU 762 BURDUR 322 BURSA 11714 ÇANAKKALE 1425 ÇANKIRI 759 ÇORUM 3366 DENİZLİ 2151 DİYARBAKIR 19474 DÜZCE 1615 EDİRNE 1655 ELAZIĞ 3489 ERZİNCAN 1759 ERZURUM 13940 ESKİŞEHİR 2921 GAZİANTEP 85862 GİRESUN 3490 GÜMÜŞHANE 1257 HAKKARİ 6227 HATAY 14586 IĞDIR 3923 ISPARTA 1752 İSTANBUL 37883 İZMİR 16834 KAHRAMANMARAŞ 15425 KARABÜK 834 KARAMAN 1679 KARS 7753 KASTAMONU 1946 KAYSERİ 9038 KIRIKKALE 1366 KIRKLARELİ 1117 KIRŞEHİR 1367 KİLİS 4051 KOCAELİ 9240 KONYA 16078 KÜTAHYA 4363 MALATYA 7450 MANİSA 8247 MARDİN 18397 MERSİN 11897 MUĞLA 2574 MUŞ 8630 NEVŞEHİR 1298 NİĞDE 4587 ORDU 2980 OSMANİYE 6154 RİZE 1149 SAKARYA 3055 SAMSUN 5797 SİİRT 6119 SİNOP 1525 SİVAS 4341 ŞANLIURFA 68726 ŞIRNAK 10866 TEKİRDAĞ 4199 TOKAT 8144 TRABZON 9529 TUNCELİ 678 UŞAK 1782 VAN 27862 YALOVA 290 YOZGAT 1688 ZONGULDAK 1357 TOPLAM 665.234

Yanıtta ayrıca “Tablet bilgisayarların ilçe bazında dağılımları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanmıştır” denildi ancak bu planlamanın hangi kriterler baz alınarak yapıldığı açıklanmadı.

“Yeni Tabletlerin Dağıtılmasına ilişkin Plan Yok”

CHP’li Adıgüzel’in “Önümüzdeki süreçte okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesi ihtimali çerçevesinde öğrencilere ek tablet dağıtımı yapılması planlanmakta mıdır? Eğer planlandı ise, ne zamana kadar, kaç tablet dağıtılması öngörülmektedir?” sorusuna gelen yanıtta ise, “Hâli hazırda öğrencilere yönelik tablet dağıtım planı olmamakla birlikte, salgının seyrine göre Bakanlığımız ihtiyaç duyulacak her türlü ek tedbiri alarak eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Her Sınıfa 2 Tablet Bile Düşmedi”

Gelen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, “Ülkemizde örgün eğitimde özel okullar hariç resmi okullarda 593 bin 632 derslik var. Dağıtılan tabletlere baktığımızda her sınıfa 2 tablet bile düşmüyor. Öte yandan, yalnızca resmi verilere göre 4 milyonu aşkın öğrenci pandemi süresince online eğitime hiçbir vasıta ile erişememiş, erişebilenlerin önemli bir kısmı da cep telefonu gibi göz ve duruş sağlığı için çok da tercih edilmemesi gereken araçlar ile erişim sağlayabilmiş. Temennimiz elbette yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, çocuklarımızın okullarından, sıralarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından koparılmadan nitelikli eğitime erişebilmesidir. Ancak vakaların seyrinde yaşanacak olası bir artış durumunda uzaktan eğitime geçilmesi planlanıyorsa, şimdiden her çocuğumuzun en uygun araçla eğitime erişebilmesi için gerekli planlamalar yapılmalı. Sokağa çıkma yasağında bile geçilmeyen köprüler, otoyollar için yandaş şirketlere milyarlarca dolar aktaran, yandaşlarının vergi borcunu bir kalemde silen iktidar milletin vergisini yandaşına değil, milletin çocuğuna, bu ülkenin geleceğine yatırmalı; hiçbir çocuk dersinden geri kalmayacak şekilde kaynak dağılımını sağlamalı” uyarısında bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)