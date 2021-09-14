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CHP’li Adıgüzel: Dağıtılan Tablet Sayısı 2 Milyon mu, 665 bin mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, uzaktan eğitim sürecinde dağıtılan tabletlere ilişkin yaptığı CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. MEB tarafından gelen yanıtta, 23 Mart 2020 tarihi ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında geçen 18 aylık sürede MEB tarafından dağıtılan tablet sayısı 665 bin 234 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı’nın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında kullandığı “2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık” ifadelerini hatırlatan CHP’li Adıgüzel, “Dağıtılan tablet sayısı 2 milyon mu, 665 bin mi?” diye sordu. MEB tarafından açıklanan tablet sayısı ile Cumhurbaşkanı’nın dağıtıldığını ifade ettiği tablet sayısının açıkça çeliştiğini belirten CHP’li Adıgüzel,  “Yoksa Sayın Cumhurbaşkanını dağıtılan tabletler konusunda bilgilendiren danışmanları Fatih Projesi ile dağıtılan 1 milyon 437 bin tableti de mi işin içine katıyor? Eğer öyleyse Cumhurbaşkanı’na buradan hatırlatmak lazım. O tabletler bugün kullanılamaz halde” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 11:12
CHP’li Adıgüzel: Dağıtılan Tablet Sayısı 2 Milyon mu, 665 bin mi?
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“En Çok Tablet Dağıtılan İl Gaziantep”

CHP’li Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtın detaylarını paylaştı.

Gelen yanıtta, “Bakanlığımızın 23 Mart 2020, 6 Eylül 2021 tarihleri arasında COVİD-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ve EBA Destek Noktalarına erişim imkânı olmayan öğrencilere yönelik dağıtım yaptığı tablet bilgisayar sayısı 665.234’tür” denildi.

Dağıtılan tabletlerin illere göre dağılımına ilişkin soruya gelen yanıtta, en çok tablet dağıtılan il Gaziantep olarak açıklandı. 85 bin 862 adet tablet ile Gaziantep birinci sırada yer alırken, Yalova listede son sırada yer aldı. Uzaktan eğitim döneminde Yalova’da dağıtılan tablet sayısı ise yalnızca 260’da kaldı.

Gaziantep’i sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Van ve Diyarbakır takip etti.

En Çok Tablet Dağıtılan İlk 5 İl

İL

DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ

GAZİANTEP

85862

ŞANLIURFA

68726

İSTANBUL

37883

VAN

27862

DİYARBAKIR

19474

Yalova ile birlikte en az tablet dağıtılan iller ise Bolu, Çankırı, Tunceli ve Burdur olarak açıklandı.

En Az Tablet Dağıtılan Son 5 İl

İL

DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ

BOLU

762

ÇANKIRI

759

TUNCELİ

678

BURDUR

322

YALOVA

290

Öte yandan, dağıtılan tablet sayısı İstanbul’da 37 bin 883, Ankara’da 12 bin 802, İzmir’de 16 bin 834 oldu.

İllere göre dağıtılan tablet sayısı şu şekildedir:

ADANA

16187

ADIYAMAN

12076

AFYONKARAHİSAR

5940

AĞRI

17888

AKSARAY

1711

AMASYA

2456

ANKARA

12802

ANTALYA

12322

ARDAHAN

2262

ARTVİN

854

AYDIN

3573

BALIKESİR

4069

BARTIN

958

BATMAN

12081

BAYBURT

799

BİLECİK

775

BİNGÖL

6438

BİTLİS

11299

BOLU

762

BURDUR

322

BURSA

11714

ÇANAKKALE

1425

ÇANKIRI

759

ÇORUM

3366

DENİZLİ

2151

DİYARBAKIR

19474

DÜZCE

1615

EDİRNE

1655

ELAZIĞ

3489

ERZİNCAN

1759

ERZURUM

13940

ESKİŞEHİR

2921

GAZİANTEP

85862

GİRESUN

3490

GÜMÜŞHANE

1257

HAKKARİ

6227

HATAY

14586

IĞDIR

3923

ISPARTA

1752

İSTANBUL

37883

İZMİR

16834

KAHRAMANMARAŞ

15425

KARABÜK

834

KARAMAN

1679

KARS

7753

KASTAMONU

1946

KAYSERİ

9038

KIRIKKALE

1366

KIRKLARELİ

1117

KIRŞEHİR

1367

KİLİS

4051

KOCAELİ

9240

KONYA

16078

KÜTAHYA

4363

MALATYA

7450

MANİSA

8247

MARDİN

18397

MERSİN

11897

MUĞLA

2574

MUŞ

8630

NEVŞEHİR

1298

NİĞDE

4587

ORDU

2980

OSMANİYE

6154

RİZE

1149

SAKARYA

3055

SAMSUN

5797

SİİRT

6119

SİNOP

1525

SİVAS

4341

ŞANLIURFA

68726

ŞIRNAK

10866

TEKİRDAĞ

4199

TOKAT

8144

TRABZON

9529

TUNCELİ

678

UŞAK

1782

VAN

27862

YALOVA

290

YOZGAT

1688

ZONGULDAK

1357

TOPLAM

665.234

Yanıtta ayrıca “Tablet bilgisayarların ilçe bazında dağılımları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanmıştır” denildi ancak bu planlamanın hangi kriterler baz alınarak yapıldığı açıklanmadı.  

“Yeni Tabletlerin Dağıtılmasına ilişkin Plan Yok”
CHP’li Adıgüzel’in “Önümüzdeki süreçte okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesi ihtimali çerçevesinde öğrencilere ek tablet dağıtımı yapılması planlanmakta mıdır? Eğer planlandı ise, ne zamana kadar, kaç tablet dağıtılması öngörülmektedir?” sorusuna gelen yanıtta ise, “Hâli hazırda öğrencilere yönelik tablet dağıtım planı olmamakla birlikte, salgının seyrine göre Bakanlığımız ihtiyaç duyulacak her türlü ek tedbiri alarak eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Her Sınıfa 2 Tablet Bile Düşmedi”

Gelen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, “Ülkemizde örgün eğitimde özel okullar hariç resmi okullarda 593 bin 632 derslik var. Dağıtılan tabletlere baktığımızda her sınıfa 2 tablet bile düşmüyor. Öte yandan, yalnızca resmi verilere göre 4 milyonu aşkın öğrenci pandemi süresince online eğitime hiçbir vasıta ile erişememiş, erişebilenlerin önemli bir kısmı da cep telefonu gibi göz ve duruş sağlığı için çok da tercih edilmemesi gereken araçlar ile erişim sağlayabilmiş. Temennimiz elbette yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, çocuklarımızın okullarından, sıralarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından koparılmadan nitelikli eğitime erişebilmesidir. Ancak vakaların seyrinde yaşanacak olası bir artış durumunda uzaktan eğitime geçilmesi planlanıyorsa, şimdiden her çocuğumuzun en uygun araçla eğitime erişebilmesi için gerekli planlamalar yapılmalı. Sokağa çıkma yasağında bile geçilmeyen köprüler, otoyollar için yandaş şirketlere milyarlarca dolar aktaran, yandaşlarının vergi borcunu bir kalemde silen iktidar milletin vergisini yandaşına değil, milletin çocuğuna, bu ülkenin geleceğine yatırmalı; hiçbir çocuk dersinden geri kalmayacak şekilde kaynak dağılımını sağlamalı” uyarısında bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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