CHP’li Adıgüzel: Dağıtılan Tablet Sayısı 2 Milyon mu, 665 bin mi?

“En Çok Tablet Dağıtılan İl Gaziantep”
CHP’li Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtın detaylarını paylaştı.
Gelen yanıtta, “Bakanlığımızın 23 Mart 2020, 6 Eylül 2021 tarihleri arasında COVİD-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ve EBA Destek Noktalarına erişim imkânı olmayan öğrencilere yönelik dağıtım yaptığı tablet bilgisayar sayısı 665.234’tür” denildi.
Dağıtılan tabletlerin illere göre dağılımına ilişkin soruya gelen yanıtta, en çok tablet dağıtılan il Gaziantep olarak açıklandı. 85 bin 862 adet tablet ile Gaziantep birinci sırada yer alırken, Yalova listede son sırada yer aldı. Uzaktan eğitim döneminde Yalova’da dağıtılan tablet sayısı ise yalnızca 260’da kaldı.
Gaziantep’i sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Van ve Diyarbakır takip etti.
En Çok Tablet Dağıtılan İlk 5 İl
|
İL
|
DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ
|
GAZİANTEP
|
85862
|
ŞANLIURFA
|
68726
|
İSTANBUL
|
37883
|
VAN
|
27862
|
DİYARBAKIR
|
19474
Yalova ile birlikte en az tablet dağıtılan iller ise Bolu, Çankırı, Tunceli ve Burdur olarak açıklandı.
En Az Tablet Dağıtılan Son 5 İl
|
İL
|
DAĞITIMI YAPILAN TABLET ADEDİ
|
BOLU
|
762
|
ÇANKIRI
|
759
|
TUNCELİ
|
678
|
BURDUR
|
322
|
YALOVA
|
290
Öte yandan, dağıtılan tablet sayısı İstanbul’da 37 bin 883, Ankara’da 12 bin 802, İzmir’de 16 bin 834 oldu.
İllere göre dağıtılan tablet sayısı şu şekildedir:
|
ADANA
|
16187
|
ADIYAMAN
|
12076
|
AFYONKARAHİSAR
|
5940
|
AĞRI
|
17888
|
AKSARAY
|
1711
|
AMASYA
|
2456
|
ANKARA
|
12802
|
ANTALYA
|
12322
|
ARDAHAN
|
2262
|
ARTVİN
|
854
|
AYDIN
|
3573
|
BALIKESİR
|
4069
|
BARTIN
|
958
|
BATMAN
|
12081
|
BAYBURT
|
799
|
BİLECİK
|
775
|
BİNGÖL
|
6438
|
BİTLİS
|
11299
|
BOLU
|
762
|
BURDUR
|
322
|
BURSA
|
11714
|
ÇANAKKALE
|
1425
|
ÇANKIRI
|
759
|
ÇORUM
|
3366
|
DENİZLİ
|
2151
|
DİYARBAKIR
|
19474
|
DÜZCE
|
1615
|
EDİRNE
|
1655
|
ELAZIĞ
|
3489
|
ERZİNCAN
|
1759
|
ERZURUM
|
13940
|
ESKİŞEHİR
|
2921
|
GAZİANTEP
|
85862
|
GİRESUN
|
3490
|
GÜMÜŞHANE
|
1257
|
HAKKARİ
|
6227
|
HATAY
|
14586
|
IĞDIR
|
3923
|
ISPARTA
|
1752
|
İSTANBUL
|
37883
|
İZMİR
|
16834
|
KAHRAMANMARAŞ
|
15425
|
KARABÜK
|
834
|
KARAMAN
|
1679
|
KARS
|
7753
|
KASTAMONU
|
1946
|
KAYSERİ
|
9038
|
KIRIKKALE
|
1366
|
KIRKLARELİ
|
1117
|
KIRŞEHİR
|
1367
|
KİLİS
|
4051
|
KOCAELİ
|
9240
|
KONYA
|
16078
|
KÜTAHYA
|
4363
|
MALATYA
|
7450
|
MANİSA
|
8247
|
MARDİN
|
18397
|
MERSİN
|
11897
|
MUĞLA
|
2574
|
MUŞ
|
8630
|
NEVŞEHİR
|
1298
|
NİĞDE
|
4587
|
ORDU
|
2980
|
OSMANİYE
|
6154
|
RİZE
|
1149
|
SAKARYA
|
3055
|
SAMSUN
|
5797
|
SİİRT
|
6119
|
SİNOP
|
1525
|
SİVAS
|
4341
|
ŞANLIURFA
|
68726
|
ŞIRNAK
|
10866
|
TEKİRDAĞ
|
4199
|
TOKAT
|
8144
|
TRABZON
|
9529
|
TUNCELİ
|
678
|
UŞAK
|
1782
|
VAN
|
27862
|
YALOVA
|
290
|
YOZGAT
|
1688
|
ZONGULDAK
|
1357
|
TOPLAM
|
665.234
Yanıtta ayrıca “Tablet bilgisayarların ilçe bazında dağılımları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanmıştır” denildi ancak bu planlamanın hangi kriterler baz alınarak yapıldığı açıklanmadı.
“Yeni Tabletlerin Dağıtılmasına ilişkin Plan Yok”
CHP’li Adıgüzel’in “Önümüzdeki süreçte okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesi ihtimali çerçevesinde öğrencilere ek tablet dağıtımı yapılması planlanmakta mıdır? Eğer planlandı ise, ne zamana kadar, kaç tablet dağıtılması öngörülmektedir?” sorusuna gelen yanıtta ise, “Hâli hazırda öğrencilere yönelik tablet dağıtım planı olmamakla birlikte, salgının seyrine göre Bakanlığımız ihtiyaç duyulacak her türlü ek tedbiri alarak eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
“Her Sınıfa 2 Tablet Bile Düşmedi”
Gelen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, “Ülkemizde örgün eğitimde özel okullar hariç resmi okullarda 593 bin 632 derslik var. Dağıtılan tabletlere baktığımızda her sınıfa 2 tablet bile düşmüyor. Öte yandan, yalnızca resmi verilere göre 4 milyonu aşkın öğrenci pandemi süresince online eğitime hiçbir vasıta ile erişememiş, erişebilenlerin önemli bir kısmı da cep telefonu gibi göz ve duruş sağlığı için çok da tercih edilmemesi gereken araçlar ile erişim sağlayabilmiş. Temennimiz elbette yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, çocuklarımızın okullarından, sıralarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından koparılmadan nitelikli eğitime erişebilmesidir. Ancak vakaların seyrinde yaşanacak olası bir artış durumunda uzaktan eğitime geçilmesi planlanıyorsa, şimdiden her çocuğumuzun en uygun araçla eğitime erişebilmesi için gerekli planlamalar yapılmalı. Sokağa çıkma yasağında bile geçilmeyen köprüler, otoyollar için yandaş şirketlere milyarlarca dolar aktaran, yandaşlarının vergi borcunu bir kalemde silen iktidar milletin vergisini yandaşına değil, milletin çocuğuna, bu ülkenin geleceğine yatırmalı; hiçbir çocuk dersinden geri kalmayacak şekilde kaynak dağılımını sağlamalı” uyarısında bulundu.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)