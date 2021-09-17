ÇEVİRİ SEKTÖRÜNDE ÇEYREK YÜZYIL

Mirora Çeviri, Ağustos 1997'de on iki yıllık profesyonel kariyerlerini geride bırakarak, hayal ettikleri projeyi gerçekleştirmek için yola çıkan iki üniversite arkadaşı tarafından üç personel ve üç müşteri ile kurulmuştur.

Kalite politikaları ve sistemlerinin sonucu olarak 2007 yılında Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kurumu Bsi.’den ISO 9001 belgesini almıştır.

İlk günden itibaren kurumsal yaklaşımı hedefleyen Mirora, 2006 yılında Dublin’de ve 2016 yılında Dallas’ta açtığı ofisleri ile üç kıtada hizmet vermeye başlamış ve kısa sürede küresel başarı elde etmiştir.

25 Yılda 3 Personelden 40 Kişilik Profesyonel Kadroya

Tüm faaliyetlerini tecrübeli ve dinamik tam zamanlı çevirmenler, editörler, proje yöneticileri ve sayfa tasarım ekibinden oluşan bir kadro ile gerçekleştiren Mirora, bu süre zarfında çeşitli profesyonel derneklerin üyesi olarak, tüm dünyada yüksek kalite ve müşteri odaklı işler gerçekleştiren, sertifikalı dil hizmeti sağlayıcıları ile güvenilir ortaklıklar kurmayı başarmıştır.

Bugün, anadili hedef dil olan iki yüzün üzerinde güvenilir yerli/yabancı, çevirmen ve iş ortağı aracılığıyla, kırktan fazla dil çifti için hizmet sunmaktadır.

Mirora ayrıca dünyanın hemen her yerinden çeviri firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu, her dil için sadece bir çeviri işletmesi organizasyonuna kabul eden ve çeviri endüstrisinde yüksek kalite sunan çeviri şirketlerini destekleyen örgüt Eulogia’da Türkçe ve Türkiye’yi temsil etmektedir.

Yılda 100 Bin Sözcükten 15 Milyon Sözcüğe

Medikal, tıp, oyun yerelleştirme, Web sitesi yerelleştirme, hukuk, yazılım, bilgi teknolojileri, reklam, pazarlama, finans, ekonomi, teknik, mühendislik, otomotiv ve daha pek alanda farklı zorluk derecelerinden milyonlarca çeviri projesini başarıyla bitirerek çeyrek yüzyılı geride bırakan Mirora geleceğe umutla bakıyor.

Yazılı çeviri ve sözlü çeviri ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunarak her projede memnuniyet garantisi veren uzman ekip müşterilerinin küresel pazarda başarıya ulaşması için büyük katkı sağlıyor. Siz de markanızı dünyaya duyurmak istiyorsanız Mirora’nın profesyonel çeviri ve yerelleştirme hizmetlerinden yararlanabilir ve daha fazla kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.mirora.com