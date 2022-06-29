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Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”

Yazılım güvenliği uzmanı Cengiz Emre Başocak, başta ev teknolojisi ürünleri olmak üzere tüm akıllı cihazların siber saldırı tehlikesi altında olabileceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:32
Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”
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Akıllı cihazların gündelik yaşamın her alanında insan hayatının merkezine yerleştiğini belirten başarılı yazılım güvenliği uzmanı Cengiz Emre Başocak; “Yapay zeka ver bilgi teknolojileri ile geliştirilen akıllı cihazlar, yaşamımızın artık vazgeçilmez bir parçası. Özellikle son dönemde akıllı ev çözümleri kapsamında geliştirilen teknolojiler fazlasıyla dikkat çekiyor. Bizim burada sormamız gereken şey ise akıllı cihazlar böylesine yaşamımızın odak noktasına yerleşirken güvenliğimizi ne kadar sağlıyoruz? Açık bir şekilde belirtebilirim ki siber saldırılar, tüm akıllı cihazları kontrol altına alabilir. Bunlara akıllı ev çözümleri ve akıllı ev aletleri de dahil.” İfadelerini kullandı.

“Akıllı Ev Teknolojileri Bile Hedef Olabilir”

Akıllı ev teknolojilerinin son dönemde siber saldırılarda yeni hedef noktası olduğunu belirten Cengiz Emre Başocak; “Akıllı ev ürünleri, birçokları tarafından tehlike grubu içerisinde görülmüyor. Bununla birlikte söz konusu cihazların da ağ bağlantısı ile çalıştığı akıldan kesinlikle çıkarılmamalı. Dolayısıyla akıllı ev teknolojileri bile siber saldırıların hedefi olabilir. Hatta son dönemde akıllı ev ürünlerinin, korsanların temel hedefleri arasında girdiğini söylemek bile mümkün. Akıllı cihazları yaşamımızın merkezine alırken tüm bu güvenlik hassasiyetlerini gözeterek tercihte bulunmamız gerekiyor. Aksi durumda güvenliğimiz ciddi tehlike altında.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Hassas Bilgileri Ele Geçirmek ya da Değiştirmek Mümkün”

Açıklamalarında internet korsanlarının siber saldırılarla elde edebileceği verilere ilişkin bilgiler de paylaşan Cengiz Emre Başocak; “Korsanların siber saldırılarla en temel hedefi hassas bilgilerdir. Bu hassas bilgiler aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Siber saldırılarda hassas bilgileri ele geçirmek ya da değiştirmek veya farklı amaçlar için kullanmak mümkün. Bireysel ağ kullanımında hassas bilgiler; kişisel, finansal, özel içeriklerden oluşmakla birlikte kurumlar için durum çok daha ciddi boyutta. Kurumlara yönelik yapılan siber saldırılarda hedef, etki boyutu bakımından çok daha büyük hassas bilgiler olabiliyor. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin kurum ya da firmaların sakladığı her türden bilgi belli boyutlarda hassas niteliktedir.” İfadelerini kullandı.

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