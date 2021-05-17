Buzdolabı Nasıl Düzenlenir?

Öyle ki buzdolapları için alınan ek organizer gereçler ile buzdolabının içine adeta yeni bir raf çıkılıyor. Bir de yanılgı mevcut… İçinde çok sayıda raf olan, son moda sistemlerle donatılan, geniş buzdolaplarının daha kolay düzenlenebileceği düşünülüyor. Elbette daha donanımlı ve ek raf sistemleri sunan modellerin buzdolabı fiyatları biraz daha yüksek oluyor ancak bu küçük buzdolaplarının düzenlenemeyeceği anlamına gelmiyor.

10 Adımda Daha Düzenli Bir Buzdolabı

Buzdolabı içindeki yoğunluktan kurtulmalı ve istifleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Her köşesinde bir yiyecek bulunan, tıkış tıkış bir buzdolabı sahibiyseniz gereklerinizi düşünerek sadeleşmelisiniz. Bu sorun özellikle derin dondurucu için yaşanıyor. Uzun süre dayanabilecek yiyecekler, küçük bir hazneye sığdırılmaya çalışılıyor. Oysa aşırı doluluk, dondurucu fonksiyonunu da etkilediği için uzmanlar çok dolu dolaplar önermiyor. Ya derin dondurucu fiyatları ve modellerini inceleyerek daha geniş bir dolap almalı ya da azaltma sistemine giderek fazlalıklardan kurtulmalısınız.

ve modellerini inceleyerek daha geniş bir dolap almalı ya da azaltma sistemine giderek fazlalıklardan kurtulmalısınız. Meyve ve Sebze poşetleri hem sağlıksız muhafaza anlamına geliyor hem de dolapta düzeni bozuyor. Sebze ve meyveleri eve getirdikten sonra yıkamalı, iyice kurutmalı ve bezler, mumlu kağıtlar ile dolaba yerleştirmelisiniz.

Yeşilliklerin ömrü kısa oluyor ve tıkış tıkış dolaplarda hızla çürüyerek pisliğe neden oluyor. Yeşillikleri bir bardak su içine koyarak dolaba yerleştirmelisiniz, böylelikle hem daha uzun süre taze kalmalarını hem de gözünüzün önünde olmalarını, daha sık kullanılmalarını sağlayabilirsiniz.

İçeceklerin yeri dolabın kapağı olmalı ama süt ürünleri bu kategoride yer almıyor. süt ürünlerinin dolabın en soğuk yani kahvaltılık bölümünde yer alması öneriliyor. Kapakta diğer içecekleri, turşuları, sosları saklayabilirsiniz.

Buzdolabında düzeni sağlamak için önce giren önce çıkar metodunu uygulamalısınız. Yani ilk aldığınız yiyeceği en önce tüketmelisiniz. Böylelikle hem israfın önüne geçebilir hem de dolapta unutulmuş, fazlalık gıdalar bulunmasını önleyebilirsiniz.

Buzdolabındaki gıdaların son kullanım tarihlerini ara ara kontrol ederek, tüketim tarihi yaklaşanlara sofranızda yer açmalısınız. Tüketim tarihi geçen ürünleri atmalı ve dolapta kalmalarına izin vermeden ortadan kaldırmalısınız.

Buzdolabında olması gerekmeyen birçok şey de maalesef buzdolabında saklanıyor. Uzmanlar domates, muz gibi yiyeceklerin buzdolabında tutulmasına gerek olmadığını söylüyor. Hangi sebze ve meyvelerin dışarıda muhafaza edilebileceğini öğrenerek dolaptaki yoğunluğu azaltabilirsiniz.

Doğru yapılan konserveleri serin ve ışık almayan bir dolapta muhafaza edebilirsiniz. Birçok kişi hazır konserveleri buzdolabında saklıyor ancak böyle bir gereksinim söz konusu değil. Konserveleri dolaptan çıkararak daha ferah bir soğutucu elde edebilirsiniz.

Cam saklama kapları ve kavanoz kullanımı dolaplarda düzenin anahtarı oluyor. Az kalan yemekleri koca tencere ile değil, minik kaplarla dolaba kaldırabilir ve yoğunluğu hafifletebilirsiniz.

Buzdolabında düzeni sağlamanın yolu düzenli temizlikten geçiyor. Sık sık temizlenen buzdolaplarında sık sık düzenleme ve temizlik yapılacağından sorun ortadan kalkıyor. Buzdolabını sık sık temizleyerek düzenli görünüme katkı sunabilirsiniz.

Buzdolabı Nasıl Temizlenir?

Türkiye’nin öncü buzdolabı üreticilerinden Arçelik, buzdolabı temizliğinin enerji tüketimi ve sağlık için önemli olduğunu hatırlatıyor. Marka, buzdolabı temizliği için dolabın tüm iç ve dış yüzeylerini, sökülebilir parçalarını, kapı lastiklerini ve kondenserini temizlemek gerektiğinin altını çiziyor. Kaza riskini en aza indirmek için cihazın fişten çekilmesi gerektiği önemle vurgulanıyor. Temizlik için özel buzdolabı temizleyici sıvılar veya beyaz sirke gibi malzemeler kullanılabiliyor. Dolabın aşındırıcılarla temizlenmemesi ve sert kazıyıcılarla deforme edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Siz de buzdolabınızın temizlik ve düzenine önem vererek daha sağlıklı depolama sağlayabilirsiniz.