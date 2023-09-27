Binomo, 2023 Yılının En Güvenilir İşlem Platformu Oldu!

Global ölçekte finans, işletme, ekonomi, teknoloji ve pek çok alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik araştırmalarını sürdüren ve trading platformlarının stratejilerini ve faaliyetlerini ödüllendiren World Business Outlook Awards ve International Business Magazine Awards’tan finansal trading platformu Binomo’ya iki ödül geldi. Binomo müşteri hizmetleri ve güvenlik alanında gösterdiği hassasiyetle “En İyi İşlem Platformu, Global 2023” ve “En Güvenilir İşlem Platformu, Global 2023” kategorilerindeki ödüllerin sahibi oldu.

Kullanıcı dostu ve öğrenmesi en kolay işlem platformu olmasının yanı sıra kullanıcılarının finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yeni teknolojiler sunan ve eğitim materyalleri geliştiren Binomo; sağladığı hizmetlerle birlikte “En İyi İşlem Platformu, Global 2023” ödülünü aldı. Bununla birlikte platform, “En Güvenilir Platform, Global 2023” kategorisinde aldığı ödülle şeffaf işlem koşullarını sağlamasının yanı sıra güvenlik düzenlemeleri ve standartlarına uygunluğundan dolayı en yüksek kullanıcı güven derecesine sahip işlem platformu oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Güvenliği sağlamak için birçok farklı araç kullanılıyor

Güvenirlik ve güvenlik unsurlarını gözeten Binomo; platformdaki güvenliği sağlamak için birçok farklı araç kullanıyor. Güvenirliği sağlayan hizmetlerin başında fonların güvenle yatırılmasını ve çekilmesini sağlayan belge doğrulama hizmeti, kullanıcıların güçlü şifre oluşturmasına yardımcı olan şifre doğrulama sistemi, yatırımcının oturum açma bilgileri ve şifreleri ele geçirilse bile kullanıcıların kişisel hesabına erişmesini önleyen iki adımlı kimlik doğrulama sistemi (2FA) ve hackerlerin platforma giriş yapma ihtimaline karşı müşteri kart verilerinin sızdırılmasını önleyen PCI DSS ödeme protokolü bulunuyor.

Günde yaklaşık 3 bin siber saldırı gerçekleştirildiğini ve dijital güvenliğe en az fiziksel güvenlik kadar önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Binomo, müşterilerine sunduğu hizmetleri en üst düzeyde tutmak için gelecek dönemlerde de müşteri hizmetleri ve güvenlik alanlarındaki faaliyetlerini geliştirmeye yönelik adımlar atacağını belirtti.