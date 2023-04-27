Bilim Zeytinburnu TEKNOFEST’E Katılıyor

Teknoloji yarışmaları, hava araçları sergisi, hava gösterileri, bilim söyleşileri, girişim zirvesi ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı organizasyonda Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi 6, 7, 8, 9 yaş grupları için etkinlik düzenleyecek.

Her gün bin kişiye etkinlik yapılacak şekilde planlama yapan Bilim Zeytinburnu ekibi, Bilim Sokağı N-3 çadırında misafirlerini ağırlayacak.

09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festivalde teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.