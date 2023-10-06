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Aydabir’in Eylül Buluşmasında ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’ Konuşuldu

Bien ana sponsorluğunda, İDEALİST İç Mimarlık Derneği tarafından organize edilen söyleşi serisi ‘Aydabir’in 15’incisi ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’’ temasıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü iç mimar Emre Toner’in yaptığı söyleşide, Tifa Studio Kurucusu yüksek mimar Mohamed Abdellatif (Tifa) ve Urban Atölye Kurucusu yüksek mimar Nilüfer Kozikoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 11:59
Aydabir’in Eylül Buluşmasında ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’ Konuşuldu
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İDEALİST İç Mimarlık Derneği ve Bien iş birliğiyle hayata geçirilen güncel, sosyal ve ilham veren sohbetler serisi ‘Aydabir’in 15’inci söyleşisi; ‘Tasarım ve Dijital Dönüşüm’ başlığı altında, mimar ve tasarımcıların katılımıyla addresistanbul’da gerçekleşti. Mohamed Abdellatif ve Nilüfer Kozikoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı, dijital dönüşümün ve teknolojinin mimariye olan etkisi, işlevselliği ve sürdürülebilirliği gibi başlıkların tartışıldığı söyleşinin moderatörlüğü Emre Toner üstlendi.

Söyleşide ofislerin organizasyonu ve pratiklerinin son birkaç yıl içerisinde ciddi bir değişim geçirdiğini dikkat çeken Emre Toner, dijital dönüşüm sürecine bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde başladığımızı vurguladı. Ayrıca, tüm firmaların kendilerini teknoloji şirketleri olarak görmesi gerektiğini, sadece mevcut yazılımla değil aynı zamanda ileriye taşıyacak çözümleri benimsemeleri ve yeniliklere açık olmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yüksek mimar Nilüfer Kozikoğlu, yeni mecraların mimarlık ve tasarım dünyasına getirdiği zengin imkanlara dikkat çekti. Analog dünyanın kesintisiz algı yoğunluğunun dijital dünyanın hızı ve bağlantısallığı ile birleşmesinin yaratıcı zihinler için olağanüstü fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ayrıca, gençlerin yeteneklerini geliştirmek ve görgü artırmak için her alanda meraklı ve talepkar olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Yüksek mimar Mohamed Abdellatif ise "Geleceğin Mimarisi: İnsan ve Yapay Zeka İşbirliği" konusunu ele alarak, geleneksel tasarım araçlarından başlayarak yapay zekanın sınırsız potansiyeline kadar olan mimari tasarımın dönüşümünü keşfetti. İnsan yaratıcılığı ile yapay zekanın muhteşem birlikteliğini vurgulayarak, bu heyecan verici yolculuğun mimari ortamı daha önce hayal edilemeyen şekillerde yeniden şekillendirdiğini paylaştı.

2022 yılından bu yana devam eden söyleşi dizisi ‘Aydabir’in bir sonraki etkinliği yeni temasıyla Ekim ayında addresistanbul’daki İDEALİST Merkez’de gerçekleşecek. ‘Aydabir’ söyleşi serisinin tüm videolarına İDEALİST İç Mimarlık Derneği YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Emre Toner

Emre Toner 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Pierre Loti Fransız Lisesi’nden 2000 yılında, Rhode Island School of Design İç Mimarlık bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2009-2011 yıllarında Polimeks İnşaat’da çalıştıktan sonra 2011 yılında katıldığı Toner Mimarlık bünyesinde birçok otel ve konut projesinin iç mimari proje geliştirme sürecini yönetmiştir.

Mohamed Abdellatif

Tifa, 2013'te Mısır'dan Türkiye'ye gelerek Mimarlık eğitimi aldı, Uludağ Üniversitesi mezunu olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım yüksek lisansı yapmaktadır. Öğrencilik yıllarında dört ödül kazanan ve "Mimarlık Öğrencisi Rehberi" kitap serisini E-kitap olarak yayınlayan Tifa, 10'dan fazla E-kitap ve çeşitli tasarım ödülleri sahibidir. Mezun olduktan sonra yarışmalarda ödüller kazanan ve eğitim kurumlarında atölye çalışmaları düzenleyen Tifa, yapay zeka, parametrik tasarım, kavramsal mimarlık ve grafik tasarım gibi ilgi alanlarına sahiptir ve tasarım yapma ve öğrencilere bilgi aktarma konularında büyük bir tutkuya sahiptir.

Nilüfer Kozikoğlu

Nilüfer Kozikoğlu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisans ve Londra Architectural Association, School of Architecture'da yüksek lisans derecesi almıştır. Şu anda Tuşpa NK mimarlık ajansında dijital tasarım ve üretim üzerine çalışmaktadır. Ayrıca, koleksiyonel tasarım alanında Adorno International platformunda yer alıp, beton kabuk sistemini patentli bir şekilde tanıtmıştır. Kozikoğlu, farklı konferanslarda sunumlar yapmış, uluslararası projelerde bulunmuş ve Spacechase dinamik tasarım aracına AI modellemeleri entegre etme çalışmaları yürütmektedir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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