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Arçelik'ten Arya İş Birliği İle Teknoloji Alanında Girişimci Kadınlara Destek-

Arçelik, Koç Holding’in küresel liderliğini yaptığı BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Platformu Action Coalition inisiyatifi taahhütleri kapsamında teknoloji alanındaki girişimci kadınları desteklemek üzere önemli bir iş birliğine imza attı. Arçelik ve kadın odaklı yatırım platformu Arya ile hayata geçirilen iş birliği çerçevesinde, Girişimci Akademisi ve Girişimci Atölyeleri ile kurucu ekibinde kadın olan teknoloji girişimlerine destek verilmesi hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 11:29
Arçelik'ten Arya İş Birliği İle Teknoloji Alanında Girişimci Kadınlara Destek-
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Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar “Arçelik olarak BM Kadın Birimi-UN Women Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition insiyatifinin destekçisi olarak 2026 yılına kadar dünya çapında 2500 kadın girişimciye destek olmayı taahhüt ediyoruz. Teknoloji alanında girişimi bulunan kadınların sayılarının artırılması için öncelikle bilgiye ve sermaye kaynaklarına erişimlerinin artırılması gerekiyor. Bu noktada Arya, kadın odaklı yatırım platformu olarak çok önemli bir görev üstleniyor” dedi.

Lider ev teknolojileri şirketi Arçelik, girişimcilik ekosisteminde kadın oranının artırılması hedefine ulaşma yolunda bir adım daha atarak kadın girişimcileri destekleyen yatırım platformu Arya ile güçlerini birleştirdi.

Yeni iş birliği çerçevesinde ‘Arya Girişimci Akademisi’ ve ‘Arçelik Girişimci Atölyeleri’ programlarıyla kadınların temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanarak teknoloji alanında kadınların girişimciliği desteklenecek.

Program kapsamında girişimcilerin işlerinde en sık karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik pratik bilgiler aktarılırken vaka analizleri yapılacak. Girişimciler ve girişimci adayları, 2018 yılından beri 700’ün üzerinde girişimciyi buluşturan programlar, girişimcilik ve teknoloji alanında etkin konuşmacılar ve Türkiye’nin başarılı iş insanları ile bir araya gelerek onların deneyiminden faydalanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar “Arçelik olarak BM Kadın Birimi-UN Women Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition inisiyatifinin destekçisi olarak 2026 yılına kadar dünya çapında 2500 kadın girişimciyi çeşitli programlar aracılığı ile desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Teknoloji alanında girişimi bulunan kadınların sayılarının artırılması için hem finansman hem de mentorluk desteği sağlanması gerekiyor.

Bu noktada Arçelik’in teknoloji ve inovasyon vizyonu ile kadın odaklı yatırım platformu olan Arya’yı buluşturarak önemli bir sinerji yaratacağız. Gerçekleştireceğimiz programların teknoloji alanında benzer çalışmalar için bir örnek oluşturacağına ve çarpan etkisiyle girişimci ekosisteminde kadınların varlığını güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Arya Kurucusu Ahu Serter ise şunları söyledi: “Arçelik ile imzalayacağımız yeni iş birliğini çok önemsiyor ve Türkiye’nin önde gelen inovatif markalarıyla yapabileceklerimize bir örnek oluşturmasını istiyoruz. Yıllar içinde deneyimlediğimiz gibi bir girişimin yatırım almasında iş fikri ve modeli kadar girişimcinin yetkinliği de önemli.

Biz bu kapsamda hem Arya Girişimci Akademisi ile en az bir kadın ortağı olan, teknoloji odaklı girişimlerin yatırım almasına aracılık ediyor hem de yatırım turuna hazır değillerse bile onları ekosistemimizden çıkarmayıp ölçeklenebilir yeni işler yaratmalarına ortam hazırlamak istiyoruz.”

Arçelik, Garage Innovation Hub çatısı altında birleştirdiği açık inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri ile ekosistemin tüm aktörleriyle iş birliğine dayanan çalışmalar yürütmeye devam ediyor. 4500’den fazla startup inceleyen, 250’den fazla mentor ve 250’den fazla partnerle iş birliği yapan Garage Innovation Hub, 2022 yılından beri kadın girişimciliği destekleyen adımlar atıyor.

2022 yılında +350 girişimci kadın ve girişimci adayını eğitim, mentorluk ve finansa erişim gibi konularda destekleyen Arçelik, 2023 yılında bu sayıyı 500’e çıkarmayı hedefliyor. Küresel ölçekteki girişimcilik programları ile 2026 yılında kadar 2500 kadına ulaşmayı ve girişimci kadınlara aktarılan fonlara her yıl katkıda bulunmayı hedefliyor.

2013 yılında sosyal bir girişim olarak yolculuğuna başlayan Arya Kadın Yatırım Platformu ise kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Arya’nın temel amacı, kadının toplumsal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın girişimcilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden, “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ve “eşitsizliklerin kaldırılması” hedeflerini benimseyen Arya, bu doğrultuda; kadın girişimcilerin doğru bilgiye, doğru network'e ve doğru sermaye kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için çeşitli programlar düzenliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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