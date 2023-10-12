Antalya Havalimanı’nın İklimlendirme İhtiyacını Toshiba Ürünleri Karşılayacak

Bölgede yıllık yaklaşık 300 milyon yolcuyu ağırlayan Antalya Havalimanı’nın tercihi, Toshiba iklimlendirme ürünleri oldu. Antalya Havalimanı’nın gelecek dönemlere hazırlıklı olabilmesi adına yapılan genişletme çalışmaları projesi kapsamında; konforlu iklimlendirme için uzun ömürlü ve yüksek verimliliğe sahip Toshiba VRF sistemleri tercih edildi. -25C ve 52C çalışma aralığına sahip olan dış üniteli cihazlarda, vawe tool ve dc triple rotary kompresör otomasyon sistemi kullanılacak.

Yenilik, zekâ ve hayal gücünü teknolojiye taşıyan Toshiba’nın VRF sistemleri, mükemmel performansı ile daha büyük kapasiteli ve kesintisiz ısıtma yapabiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)