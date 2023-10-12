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Antalya Havalimanı’nın İklimlendirme İhtiyacını Toshiba Ürünleri Karşılayacak

Avrupa’nın en yoğun ilk on dört ve Türkiye’nin ise en yoğun ilk üç havalimanı arasında yer alan Antalya Havalimanı’nın iklimlendirme ihtiyacına; düşük tüketim ve yüksek konfor sağlayan VRF Sistemleri ile Toshiba ürünleri yanıt verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 09:01
Antalya Havalimanı’nın İklimlendirme İhtiyacını Toshiba Ürünleri Karşılayacak
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Bölgede yıllık yaklaşık 300 milyon yolcuyu ağırlayan Antalya Havalimanı’nın tercihi, Toshiba iklimlendirme ürünleri oldu. Antalya Havalimanı’nın gelecek dönemlere hazırlıklı olabilmesi adına yapılan genişletme çalışmaları projesi kapsamında; konforlu iklimlendirme için uzun ömürlü ve yüksek verimliliğe sahip Toshiba VRF sistemleri tercih edildi. -25C ve 52C çalışma aralığına sahip olan dış üniteli cihazlarda, vawe tool ve dc triple rotary kompresör otomasyon sistemi kullanılacak.

Yenilik, zekâ ve hayal gücünü teknolojiye taşıyan Toshiba’nın VRF sistemleri, mükemmel performansı ile daha büyük kapasiteli ve kesintisiz ısıtma yapabiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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