Anker’in yeni nesil taşınabilir şarj cihazlarıyla yaşamın hızına yetişin

Uzun yaz tatilinin ardından yazlıkçıların evlerine dönmesi ve okulların da açılmasıyla şehrin gündelik koşuşturmacası yeniden başladı. Çalışanlar işlerinin, öğrenciler okulun yoğun temposuna geri döndü. Yaşamı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, bu yoğun tempoda birbirinden fonksiyonel taşınabilir şarj cihazlarıyla laptop, telefon, tablet ile kulaklıkları, hızlı ve güvenli şekilde şarj etmek isteyenlerin yanında.

Dünyanın yetkili pazar araştırma kuruluşu Euromonitor International'ın perakende satış istatistiklerine göre, geçen yıl dünyanın 1 numaralı şarj markası seçilen Anker, her ihtiyaca uygun, farklı kapasitelere sahip taşınabilir şarj cihazı seçenekleri sunuyor. Anker, 347 Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 40K), 325 Power Bank (PowerCore 20K II) ve 323 Power Bank (PowerCore 10K II) ile enerjinizi ister işe giderken ister yolda, ister okulda, dilediğiniz yer ve zamanda tekrar yenileyebilir, yaşamın hızına yetişebilirsiniz.

Anker 347’nin yüksek kapasitesiyle kısa sürede şarj imkânı

Kompakt boyutları ve üstün özelliklere sahip taşınabilir şarj cihazlarıyla fark yaratan Anker, ‘Gücüm hiç bitmesin’ diyenler için 347 Taşınabilir Şarj Cihazını (PowerCore 40K) sunuyor. Anker 347, Yüksek Hızlı Şarj özelliğiyle zamandan kazanmanızı sağlıyor. iPhone’u sadece 28 dakikada yüzde 53'e kadar şarj edebilen yüksek hücre kapasitesine sahip Anker 347, dört giriş için güç özelliğindeki 2 USB-A ve 2 USB-C portuyla donatılmış biçimde, dizüstü bilgisayar, telefon, tablet ve kulaklıkları kısa sürede şarj ediyor. Ürünün Power Delivery özelliği, şarj teknolojisini destekleyerek tüm bu cihazların sorunsuz şekilde çalışmasına imkân tanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Anker 325 ile aynı anda iki cihaz birden şarj edilebiliyor

Teknolojik ürünleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Anker, 325 Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 20K) ile kaliteli teknoloji deneyimi sunuyor. Ultra yüksek hücre kapasitesiyle kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayan Anker 325, gelişmiş şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor. Damlama Şarj Modu ile kulaklık, Bluetooth hoparlör ve diğer aksesuarlar gibi düşük güçlü aksesuarları şarj eden Anker 325, ikiz USB-A çıkış portları ile aynı anda iki cihazın şarj edebilmesine olanak tanıyor.

Hareket halinde olanlar için kesintisiz çözüm: Anker 323

Yüksek kapasitesi, Anker 323 USB-C Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 10K) taşınabilir şarj cihazının iPhone 14'ü iki kez, iPad mini 5'i ise 1.3 kez şarj etmesine olanak sağlıyor. Çift yönlü hızlı şarjı destekleyen Anker 323, alev geciktirici kasasıyla cihazlarınızı şarj ederken güvenilir koruma sunuyor. Aynı anda iki cihazı maksimum 12W hızında şarj edebilme yeteneği Anker 323’ü gezmeyi sevenler için mükemmel kılıyor. Birçok cihaz taşımak yerine Anker 323’ü yanınıza alarak dilediğiniz yere seyahate çıkabilirsiniz. Siz de kesintisiz ve hızlı enerjiye ulaşmak istiyorsanız Anker taşınabilir şarj cihazlarını deneyimleyerek mutlu kullanıcılardan oluşan büyük Anker ailesine katılabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)