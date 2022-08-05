banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.751,78
ALTIN
1.026,41
DOLAR
17,97
STERLİN
21,68
EURO
18,29
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin...
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Son Dakika
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!

Android Uygulamalarında Sizi Bekleyen Tehlikelere Dikkat!

Cep telefonları ve uygulamaları hayatımızın ayrılmaz parçası. Geçtiğimiz güDünyada uygulamalar ile hayatın kolaylaştırılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanıyor. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda hemen uygulama mağazasında ilk sırada çıkana genellikle tıklanıyor. Ancak, çok ilgi gören foto editör, sanal klavye, hafıza temizliği gibi uygulamaların kötü amaçlı kullanıldığı belirlendi.nlerde Android uygulamalarının kötü amaçlı yazılımla nasıl ele geçirildiği ortaya çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 12:42
Android Uygulamalarında Sizi Bekleyen Tehlikelere Dikkat!
banner171

Uygulamanın içerisine yerleştirilen kötü amaçlı bu uygulamalar bir kaç yol izliyor:

1. Algılanmasını ve kaldırılmasını zorlaştırmak için ana ekrandan gizliyor ya da başka bir ikon ile adını (SIM ToolKit gibi) değiştiriliyor. Böylece kullanıcı farketmiyor.

2. Vadedilen uygulama özellikleri (su hatırlatma gibi) çalışırken, gizlice çeşitli internet sitelerinde tıklama gerçekleştiyor.

3. Uygulama için ihtiyaç olmayacak (konum bilgisi alma, adres defterine ulaşma gibi) yetkiler alıyor.

4. Kullanıcı hesap bilgilerine (Facebook, Gmail gibi) ulaşıyor.

Android’de her türlü yetkiye sahip masum görünüşlü bu tür uygulamalar veri çalma, hesap ele geçirme, sosyal medyadan sizin adınıza paylaşım yapma, kripto para üretme benzeri birçok zararlı faaliyette bulunabilir, telefon üzerinden işlenebilecek suçlarla sizi suçlu durumuna getrebilir.

UYGULAMA İZİNLERİ BÖLÜMÜ PLAYSTORE’A GERİ GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Playstore’da uygulama izinleri listesini kaldıran Google, kullanıcı geri bildirimlerinin ardından uygulama izinleri bölümünü yeniden getirileceğini açıkladı. Kullanıcılara bir uygulamanın veri toplama, işleme ve güvenlik uygulamalarının basitleştirilmiş bir özetini sunan yeni Veri güvenliği bölümününün yanı sıra, uygulamaların vaatlerini karşılayıp karşılayamama yeteneklerini görebilecek.

İNDİRİRKEN VERDİĞİNİZ İZİNLERE DİKKAT EDİN

Uygulama indirmeden önce açıklamaları okumanın önemini anlatan BeyazNet Siber Güvenlik ve Denetim Hizmetleri Grup Müdürü Eren Çiftci şöyle konuştu:

“Bir uygulamayı indirmeden sizden beklenen istekler ve izinleri iyi değelendirmelisiniz. Bir fotoğraf uygulamasının arka planda çalışmasına ya da sürekli sizi takip etmesine gerek olmadığı aşikardır. Sadece indirirken dikkatli olmak bile riski oldukça düşürür.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

İşte bazı tehlikeli yazılımlar

  • Photo Editor: Beauty Filter
  • Photo Editor: Retouch & Cutout
  • Photo Editor: Art Filters
  • Photo Editor - Design Maker
  • Photo Editor & Background Eraser
  • Photo & Exif Editor
  • Photo Editor - Filters Effects
  • Photo Filters & Effects
  • Photo Editor : Blur Image
  • Photo Editor : Cut, Paste
  • Emoji Keyboard: Stickers & GIF
  • Neon Theme Keyboard
  • Neon Theme - Android Keyboard
  • Cashe Cleaner
  • Fancy Charging
  • FastCleaner: Cashe Cleaner
  • Call Skins - Caller Themes
  • Funny Caller
  • CallMe Phone Themes
  • InCall: Contact Background
  • MyCall - Call Personalization
  • Caller Theme
  • Caller Theme
  • Funny Wallpapers - Live Screen
  • 4K Wallpapers Auto Changer
  • NewScrean: 4D Wallpapers
  • Stock Wallpapers & Backgrounds
  • Notes - reminders and lists

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolandırıcılık Girişimleri %79 Artışla Tavan Yaptı
Dolandırıcılık Girişimleri %79 Artışla Tavan Yaptı
Oyun Merakı Onu Yazılım Mühendisi Yaptı
Oyun Merakı Onu Yazılım Mühendisi Yaptı
Instagram Kullanımında Dünya Altıncısıyız
Instagram Kullanımında Dünya Altıncısıyız
SONAR'ın Belediye Başkanları Memnuniyet Anketi
SONAR'ın Belediye Başkanları Memnuniyet Anketi
Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”
Cengiz Emre Başocak; “Siber Saldırılar Tüm Akıllı Cihazları Kontrol Altına Alabilir”

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169