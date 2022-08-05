Android Uygulamalarında Sizi Bekleyen Tehlikelere Dikkat!

Uygulamanın içerisine yerleştirilen kötü amaçlı bu uygulamalar bir kaç yol izliyor:

1. Algılanmasını ve kaldırılmasını zorlaştırmak için ana ekrandan gizliyor ya da başka bir ikon ile adını (SIM ToolKit gibi) değiştiriliyor. Böylece kullanıcı farketmiyor.

2. Vadedilen uygulama özellikleri (su hatırlatma gibi) çalışırken, gizlice çeşitli internet sitelerinde tıklama gerçekleştiyor.

3. Uygulama için ihtiyaç olmayacak (konum bilgisi alma, adres defterine ulaşma gibi) yetkiler alıyor.

4. Kullanıcı hesap bilgilerine (Facebook, Gmail gibi) ulaşıyor.

Android’de her türlü yetkiye sahip masum görünüşlü bu tür uygulamalar veri çalma, hesap ele geçirme, sosyal medyadan sizin adınıza paylaşım yapma, kripto para üretme benzeri birçok zararlı faaliyette bulunabilir, telefon üzerinden işlenebilecek suçlarla sizi suçlu durumuna getrebilir.

UYGULAMA İZİNLERİ BÖLÜMÜ PLAYSTORE’A GERİ GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Playstore’da uygulama izinleri listesini kaldıran Google, kullanıcı geri bildirimlerinin ardından uygulama izinleri bölümünü yeniden getirileceğini açıkladı. Kullanıcılara bir uygulamanın veri toplama, işleme ve güvenlik uygulamalarının basitleştirilmiş bir özetini sunan yeni Veri güvenliği bölümününün yanı sıra, uygulamaların vaatlerini karşılayıp karşılayamama yeteneklerini görebilecek.

İNDİRİRKEN VERDİĞİNİZ İZİNLERE DİKKAT EDİN

Uygulama indirmeden önce açıklamaları okumanın önemini anlatan BeyazNet Siber Güvenlik ve Denetim Hizmetleri Grup Müdürü Eren Çiftci şöyle konuştu:

“Bir uygulamayı indirmeden sizden beklenen istekler ve izinleri iyi değelendirmelisiniz. Bir fotoğraf uygulamasının arka planda çalışmasına ya da sürekli sizi takip etmesine gerek olmadığı aşikardır. Sadece indirirken dikkatli olmak bile riski oldukça düşürür.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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