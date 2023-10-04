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Anadolu Sigorta’nın Dijital Projelerine Smart-i Awards’tan İki Altın Ödül

Anadolu Sigorta, yenilikçi ürün, hizmet ve projeleri ile yeni ödüller almaya devam ediyor. Dijital dönüşüme yaptığı yatırımlarla peş peşe inovatif ürün ve projeleri devreye alan Anadolu Sigorta, Smart-i Awards’ta (Smart Insurance Awards) ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi’ kategorilerinde iki altın ödül kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 11:23
Anadolu Sigorta’nın Dijital Projelerine Smart-i Awards’tan İki Altın Ödül
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Türkiye sigorta sektörünün ilk ve tek inovasyona dayalı ödül programı olan ve bu sene ikinci kez düzenlenen Smart-i Awards, “İnovatif Dönüşüm” temasıyla gerçekleşti. Sigortacılık sektörünün gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkarmak amacıyla düzenlenen Smart-i Awards’ta Anadolu Sigorta yenilikçi projeleriyle iki altın ödüle layık görüldü.

300’ü aşkın projenin yarıştığı Smart-i Awards’ta Anadolu Sigorta ‘Dijital Dönüşüm’ kategorisinde ‘Dijital İz Projesi’, ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi’ kategorisinde ise ‘Asistan Hizmeti - Çekici Optimizasyonu’ projesi ile altın ödülün sahibi oldu.

istanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin çetiner

“Dijital dönüşüm konusundaki iddiamızı bir kez daha tescillemiş olduk”

Anadolu Sigorta’nın dijital dönüşüm alanındaki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ettiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu, “Geçtiğimiz yıl Smart-i Awards’ta inovatif projelerimizle yine iki ödül kazanmıştık. Bu sene de iki ayrı projemizle altın ödüle layık görülerek dijital dönüşüm konusundaki iddiamızı ve başarımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Dünya büyük bir hızla dönüşürken yapay zeka ve verinin etkin kullanımının önemi her geçen gün artıyor.

Dijital dönüşüme zamanında yatırım yapan şirketler de bu anlamda diğerlerinden ayrışıyor ve geleceğe çok daha kolay uyum sağlıyor. Anadolu Sigorta olarak bu değişimin sinyallerini çok uzun yıllar önce gördük ve bu alana çok ciddi yatırım yapmaya başladık. Bugün olumlu sonuçlarını da birer birer alıyoruz. Verinin daha etkin kullanımı ile biz de veriye dayalı, daha müşteri odaklı ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Dijital İz projemiz sektörde benzeri olmayan inovatif bir proje”

Smart-i Awards’ta ödül alan projelerle ilgili bilgi aktaran Korhan Kuyu sözlerine şöyle devam etti: “Sektörde bulunan tüm şirketlerin hedeflerinde poliçe üretiminin artırılmasının yanı sıra hasar durumunda sahteciliğin önlenerek maddi ve manevi zararlara karşı önlem alınması vardır. Ekonominin içinde bulunduğu durum sebebiyle ne yazık ki toplu veya bireysel sahtecilik olayları da artıyor ve daha da artacağını öngörüyoruz.

Dijital İz projemiz, hasar başvurusu yapan müşteri, acente, eksper ve servislerin açmış oldukları hasar başvuru dosyalarına eklenmiş olan resimlerden sahtecilik tespiti yapan yenilikçi bir yapay zeka projesi. Bu proje ile şirketimizde poliçesi olan müşterilerin hasar dosyalarında bulunan resimler yapay zeka ile inceleniyor. Toplu veya bireysel sahtecilik tespiti için geliştirilmiş sürekli sistemi tarayan bir yapay zeka uygulaması ile bu incelemelerde, aynı hasar resimleri, farklı açılarla çekilmiş benzer hasar resimleri veya üzerinde oynama yapılmış hasar resimleri ile yapılan başvuru dosyaları tespit ediliyor.

Geliştirilen bu teknoloji konut, iş yeri ve oto hasarları için hayata geçirildi. Aktif olarak çalışan uygulamamız sahtecilik olaylarını resimlerden analiz ediyor ve ilgili akışı keserek alarm üretiyor. Projemiz, sektörde benzeri olmayan yenilikçi ve alanında bir ilki gerçekleştirmiş inovatif bir proje olmasıyla öne çıkıyor.”

“En yakın ve müşteri memnuniyeti yüksek olan servis ağlarını belirleyerek çekiciyi yönlendiriyoruz”

Asistan Hizmeti - Çekici Optimizasyonu projesine de değinen Kuyu: “Asistan Hizmeti - Çekici Optimizasyonu, müşterimizin aracına en hızlı şekilde ulaşılmasının sağlanması ve aracın en yakın servis noktasına teslim edilmesi ile müşteri ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiğimiz önemli bir proje. Poliçe sahibi müşterilerimizin çekici asistan hizmeti ihtiyacı doğduğunda, zaman ve mesafe optimizasyonu sağlanması amacıyla, çekicinin belirlenen optimum noktaya konumlandırması hedefleniyor. En yakın ve müşteri memnuniyeti yüksek olan servis ağlarını belirleyerek çekiciyi yönlendiriyor.

Bu uygulamamız sırası ile çekici asistan ihtiyacının frekans bazında dağılımı, optimum çekici asistan hizmet ağı ve rotalarına istinaden il ve alt bölgeler bazında asgari çekici asistan nokta ihtiyacının hesaplanması, kaza noktasına en yakın ve müşteri memnuniyeti en yüksek servis ağlarının belirlenmesi şeklinde çalışıyor. Asistan hizmetleri genelde taşeron firmaları aracılığıyla sağlanan, yüksek maliyetli hizmetlerdir. Hızlı aksiyon ya da talebin geldiği noktaya ait optimum yönlendirme yapılamamaktadır.

Bu da maliyetlerin yanında müşterinin memnuniyetsiz bir hizmetle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma yardımı ile yol mesafe gözetilerek çekicilerin en ideal noktaya yönlendirmesini yapabiliyoruz. Çekici yönlendirmelerindeki optimizasyon, sigorta şirketi ile müşteri arasında doğrudan temas sağlayan bir çalışma olması sebebiyle son derece önemli. Bu sayede yolda mağdur kalan sigortalımıza en hızlı ve en doğru hizmeti sunmuş, maliyetlerimizi azaltmış ve müşterilerimizi bu kötü deneyiminde mağdur etmeden servis vermiş oluyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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